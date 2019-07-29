Сбой компьютера: в Японии ракета упала в океан

В Японии ракета после запуска упала в море

Неисправность в компьютере стала причиной падения ракеты Pattors Dream частной компании Interstellar Technologies, Inc. в Тихий океан в 9 км от берега почти сразу после запуска. Ракете удалось достичь высоты 13 км, однако после этого двигатель был автоматически остановлен.

В Японии ракета Pattors Dream частной компании Interstellar Technologies, Inc. упала в Тихий океан в 9 км от берега почти сразу после запуска, достигнув высоты в 13 км.

"Peter's Dream "MOMO 4" потерпела крушение из-за неисправности в компьютере. Двигатель был автоматически остановлен раньше, чем планировалось, и ракета упала в воду", - говорится в комментарии компании.

В прошлом месяце три спутника из 60, запущенных компанией SpaceX, перестали выходить на связь. Вышедшие из строя аппараты являются частью проекта Starlink, перед которым поставлена задача по созданию глобальной сети передачи высокоскоростного интернета.

По словам представителя компании, по крайней мере три спутника "больше не работают" и "будут со временем сведены с орбиты". Сломавшиеся аппараты упадут на Землю в течение года из-за их относительно низкой орбиты в 440 км над поверхностью планеты.

Помимо трех вышедших из стоя объектов еще два спутника SpaceX планирует целенаправленно сбить, используя ионные двигатели. Это должно продемонстрировать способность компании предотвращать превращение останков завершившего работу устройства в космический мусор.

Чуть ранее создатель компании Илон Маск вывел в космос первую серию спутников. Бизнесмен планирует создание орбитальной группировки, которая сможет поставлять услуги интернета в труднодоступные и удаленные районы Земли, не обеспеченные проводной связью, передает ФАН.

В будущем эта группировка спутников должна составить 12 тыс. аппаратов, однако в ходе первой фазы развертывания на околоземную орбиту будет выведено 400 спутников.

В середине июня глава NASA Джим Брайденстайн впервые признал, что авария американского частного космического корабля Dragon, которая произошла в апреле текущего года, заставит отложить первый за много лет полет американских астронавтов к МКС не на российском корабле "Союз".

Заявление об этом Брайденстайн сделал в ходе парижского Международного авиационного салона в Ле-Бурже.

"Несомненно, расписание поменяется. Оно будет не таким, как изначально планировалось", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов.

При этом руководитель американского космического агентства не стал называть никаких конкретных сроков запуска. Эти известия добавляют неуверенности в том, что США смогут запустить астронавтов к МКС на собственных кораблях в текущем году, как планировалось ранее.

Для возобновления полетов на американских кораблях NASA заключило контракты на с двумя компаниями - Boeing и SpaceX - на разработку пилотируемых капсул. Общая стоимость этих контрактов составляла $6,8 млрд.

В феврале нынешнего года стало известно, что Роскосмос намерен вернуться к практике отправки состоятельных туристов в космос. Для этой цели подписан контракт с компанией "Space Adventure, Inc." на осуществление краткосрочных космических полетов на Международную космическую станцию (МКС) двух непрофессиональных космонавтов на одном корабле, сообщили в госкорпорации.

"Полет на борт станции состоится до конца 2021 года",

- говорилось в сообщении.

Как заявил представитель компании "Space Adventure, Inc." Сергей Костенко, кандидаты на полет могут быть выбраны уже в ближайшее время, однако обнародовать имена не планируется, передает НСН.

Роскосмос и Space Adventures сотрудничают в области космического туризма с 2001 года, когда на орбиту полетел первый космический турист - Денис Тито. Всего за это время по программе космического туризма в космосе побывали семь человек, а Чарльз Симони посетил борт МКС дважды.

Стоит отметить, что частные космические компании появляются и в Китае. Этот процесс начался в 2014 году, когда китайское правительство разрешило частному бизнесу инвестировать в космические технологии. Одной из частных компаний является компания LandSpace, которая 27 октября осуществила попытку запуска своей первой трехступенчатой ракеты.

Старт Zhuque-1 прошел успешно, первая и вторая ступени отсоединились, но ракета так и не достигла орбиты. Сегодня эта частная компания уже имеет контракт с датской фирмой на запуск серии наноспутников связи и наблюдения Земли.

В конце прошлого года издание американское The Hill приводило слова Кристофера Смитмайера из Университета Пенсильвании о том, что исследование космоса жизненно важно для безопасности США, и потенциал, который есть в этой сфере, грозит началом второй космической гонки.

"Плохая новость для США заключается в том, что космическая гонка уже началась.

В этом и заключается проблема: Америка состязается с россиянами и китайцами", - указывал эксперт.

Ученый отмечал, что Вашингтон позволяет Москве, в частности, обучать американских космонавтов, отправлять оборудование США в космос и даже иметь доступ к технологиям, которые могут иметь жизненно важное значение для будущей космической гонки. Сравнивая такие отношения с футбольными командами, Смитмайер пишет, что эта система работает до тех пор, пока одной команде не требуется победить другую.

Из-за того, что США конкурируют с Россией и Китаем в космической гонке, они не могут полагаться на эти страны в вопросах транспортировки, пояснял аналитик.

"Это опасная игра, так как россияне могут перекрыть нам доступ к космическим полетам в кратчайшие сроки", - заверял специалист.

В качестве альтернативы автор предупреждал, что США необходимо инвестировать в частный сектор. Кроме того, NASA необходимо строить свою космическую пусковую систему, чтобы обеспечить резервный транспорт на Международную космическую станцию, резюмировал профессор.

Рафаэль Фахрутдинов