Бельгия вступила в спор с Lockheed Martin: Брюссель хочет компенсацию по истребителям F-35

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Переговоры по F-35 между производителем – компанией Lockheed Martin и Бельгией затягиваются и становятся все более сложными. Брюссель рассчитывает получить компенсацию по соглашению.

В 2018 году Бельгия заключила с США контракт на поставку 34 самолетов пятого поколения F-35 для нужд своих Военно-воздушных сил. В Брюсселе планировали заменить ими 54 истребителя F-16, которые находились на вооружении ВВС Бельгии с 1980-х годов. Стоимость контракта составила 3,8 млрд долларов.

Но у бельгийской стороны было одно очень важное условие – Брюссель потребовал участия своей промышленности в программе производства новейшего самолета. Позиция Брюсселя в данном вопросе понятна – загрузить свои индустриальные мощности, решить проблему рабочих мест и добиться возврата вложенных в приобретение самолетов средств. Между тем, эксперты уже установили, что в лучшем случае промышленные предприятия на юге страны, в Валлонии, смогут рассчитывать лишь на 700 млн евро промышленного дохода в течение срока действия контракта.

Эта сумма относится к наиболее оптимистичным сценариям и касается как участия в изготовлении элементов F-35, так и технического обслуживания самолета в течение не менее пятнадцати лет,

- пишет бельгийский источник.

Компания Lockheed Martin, в свою очередь, не обещает компенсировать инвестиции, что позволило многим бельгийским средствам массовой информации заговорить о чрезмерной наивности Брюсселя при покупке F-35. Тем более, что можно сравнить позицию Lockheed Martin с его конкурентом Dassault Aviation, предлагавшей Бельгии приобрести Rafale. В отличие от американской компании, французы обещали бельгийцам стопроцентную гарантию возврата 3,8 млрд долларов в процессе действия контракта. Получается, что условия приобретения Rafale были более выгодными.

Возможно, высокопоставленные бельгийские чиновники уже «кусают локти», отчаявшись договориться с американскими партнерами. Правительство Бельгии, которое ссылалось на «интересы безопасности», в итоге оказалось в крайне невыгодном положении: у Lockheed мало обязательств перед ним, а у бельгийского руководства еще меньше возможностей надавить на американскую компанию.

В чем международный эффект спора между Бельгией и Lockheed Martin? Прежде всего, в том, что позиция американской компании показывает: перед тем, как заключать соглашение о приобретении F-35, необходимо очень хорошо подумать. Американцы, всегда руководствовавшиеся «правом сильного», будут преследовать исключительно собственную выгоду, которая может войти в противоречие с изначальными намерениями и расчетами покупателя.

С покупателями, кстати, дела тоже не так хороши, как хотелось бы американцам. Во-первых, самолет F-35 весьма дорогой и приобрести его могут лишь богатые, платежеспособные страны. Соответственно, исключаются восточноевропейские государства, которых сейчас активно «подкармливает» Вашингтон.

Во-вторых, уже известно о многочисленных недостатках самолета. Даже те самолеты, договор о приобретении которых был заключен с Бельгией, были признаны негодными самими же американскими экспертами.

В-третьих, у проекта есть конкуренты. Самые платежеспособные страны Европы – Франция, Германия, Великобритания – предпочитают развивать собственные проекты истребителей пятого поколения. Даже Великобритания, которая прежде очень рассчитывала на F-35, теперь реализует программу Tempest.

Кроме европейских стран приобрести американские истребители пятого поколения могли бы монархии Персидского залива. Денег у них достаточно. Но продажа новейших истребителей арабским королевствам и эмиратам – «ночной кошмар» соседнего Израиля, интересы которого лоббирует и внушительная часть американской политической и экономической элиты. Так что судьба дальнейших международных контрактов по F-35 весьма туманна.