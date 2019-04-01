Список оружия против России: Запад смоделировал войну

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Западные военные аналитики назвали 10 видов вооружений, с помощью которых НАТО сможет успешно противостоять России. В список вошли, в частности, истребитель F-35, танк Leopard 2, авианосец USS Harry S. Truman и американские подводные лодки класса Virginia. В Москве указали, что американские эксперты сравнивали возможности вооружения, основываясь на технике, которая была у России 15 лет назад.

Москва продолжит оказывать давление на НАТО в сфере кибервойн и скрытых операций, однако Альянсу стоит серьезно задуматься и о том, чем он может ответить на модернизацию Россией гиперзвуковых крылатых ракет и других новых систем - такой итог подвели американские военные аналитики. Выдержки из их доклада приводит издание Business Insider.

По словам Джима Таунсенда из Центра новой американской безопасности, самым "мощным оружием НАТО" является "единство альянса", но отдельные союзники также обладают внушительными возможностями, которые можно использовать, если они столкнутся с высоким уровнем агрессии.

Одним из главных козырей НАТО западные аналитики считают многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II.

В то время как некоторые страны НАТО рассматривают F-35 как прорыв в боеспособности, другие продолжают полагаться на F-16, более старый сверхзвуковой истребитель, который может вести воздушный бой, а также бомбить наземные цели. А некоторые страны, такие как Германия, и вовсе рассматривают европейские альтернативы этим самолетам, говорится в материале.

В частности, истребитель четвертого поколения Eurofighter Typhoon, разработанный несколькими странами НАТО, а именно Великобританией, Германией, Италией и Испанией. Франция, которая вышла из проекта, самостоятельно построила аналогичный истребитель, известный как Dassault Rafale.

Специалисты утверждают, что Typhoon сравним с российскими ударными самолетами последнего поколения, такими как Су-35.

В то время как у каждого самолета есть свои преимущества, будь то маневренность тайфуна или управляемость Су-35, оба самолета довольно похожи. Business Insider в этой связи предполагает, что Eurofighter сможет выдержать воздушный бой с российским истребителем.

"США имеют возможности обычного и ядерного сдерживания посредством регулярной ротации самолетов-бомбардировщиков в европейский регион", - продолжают авторы заметки.

Американские бомбардировщики регулярно прилетают в Европу после вхождения Крыма в состав России, поясняет Хезер Конли из Центра стратегических и международных исследований.

Среди других вооружений Североатлантического альянса для "сдерживания России" западные специалисты указывают патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon, военные суда - норвежский фрегат Helge Ingstad, турецкий фрегат TCG Orucreis, бельгийский BNS Louise Marie и шведский корвет Visby, а также ударный вертолет AH-64 Apache.

"Основной боевой танк Leopard 2, получивший репутацию "неубиваемого", представляет собой грозное оружие, впервые созданное для того, чтобы нанести удар по советской бронетанковой обороне", - также указывают эксперты.

Авторы документа допускают: Leopard 2, как и его американские и британские аналоги, легко смогут уничтожить большинство российских танков. Естественно, эксперты отдельно выделили авианосцы класса Nimitz, например - USS Harry S. Truman.

"Способность Америки усиливать плацдарм посредством развертывания авианосцев не имеет себе равных,

в основном благодаря огромным размерам, сложности и режиму подготовки своего парка авианосцев. В Великобритании и Франции также есть авианосцы", - пишут Конли и Таунсенд.

Два других вида вооружения НАТО для "успешного противостояния России" - это зенитная ракетная система Patriot и американские подводные лодки класса Virginia, например - USS North Dakota, которые могут топить вражеские подводные лодки и корабли, а также поражать вражеские базы и ракетные батареи на берегу с помощью крылатых ракет Tomahawk.

В западный список вошли действительно серьезные системы вооружений, но говорить о каком-либо превосходстве рано, считает капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, американские аналитики сравнивали возможности вооружения, основываясь на технике, которая была у России 15 лет назад.

"Сейчас обстановка кардинально меняется, что неоднократно отмечали и сами американцы, и их европейские союзники. Неслучайно наблюдается какая-то свара в СМИ, а в заявлениях политиков ощущается некоторая нервозность", - объяснил он.

Бывший военный также напомнил о российских подводных аппаратах и вооружении, которые не способен обнаружить даже американский самолет Poseidon, передает ФАН.

Российский военный аналитик Виктор Баранец, в свою очередь, заметил, что

эффективность вооружения зависит в том числе и от профессионализма оператора.

Несколькими днями ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сделал "огорчающее" для США заявление - подводные беспилотники "Посейдон" появятся в арсенале Вооруженных сил России гораздо раньше, чем предполагает американская сторона.

Депутат объяснил это необходимостью отвечать на внешнеполитические угрозы, которые вызывают действия Вашингтона, передает НСН.

"Американские политики открыто называют Россию враждебной, и у нас нет времени для того, чтобы оснащать ВС только к 2027 году", - указал парламентарий.

В то же время он обратил внимание, что "Посейдоны" будут носить исключительно оборонительный характер. По словам Швыткина, действия России не направлены ни против США, ни против какого-либо другого государства.

"Это просто будет сдерживающим и отрезвляющим фактором для некоторых горячих голов", - резюмировал член нижней палаты российского парламента.

Рафаэль Фахрутдинов