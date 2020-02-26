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ЦАМТО

Военнослужащие ВВО приступили к боевым стрельбам по новым мишеням высокой реалистичности

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Т-72Б3
Т-72Б3.
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 25 февраля. Подразделения общевойсковой армии ВВО, дислоцированные на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, приступили к интенсивной подготовке с боевой стрельбой.

Впервые для повышения качества занятий используются современные стационарные и движущиеся мишени с эффектом высокой реалистичности.

В ходе проведения занятий на полигонах военнослужащие отработают навыки ведения огня из комплекса вооружения танков Т-80БВ и Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, автоматических станковых гранатометов АГС-17, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, а также из стрелкового оружия с применением современных коллиматорных и ночных прицелов.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, на полигонах применяется более 100 различных статических и динамических мишеней, имитирующих живую силу, бронированную технику условного противника. Современные мишенные комплексы позволяют в режиме реального времени создавать различные тактические ситуации и отслеживать поражение целей. Часть полигонного оборудования оснащено радиоуправляемыми мишенными комплексами.

Особое внимание в ходе занятий уделяется отработке вопросов ведения боевых действий в ночных условиях и незнакомой открытой местности.

К проведению боевых стрельб по новой модульной системе обучения привлечено более 3 тыс. военнослужащих, задействовано около 400 ед. вооружения и военной техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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