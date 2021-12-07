Войти
Интерфакс-АВН

Российские военные сообщают об усилении танками новой мотострелковой дивизии под Калининградом

227
0
0
Танк Т-72Б3 из состава второго танкового батальона 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии (Калининградская область) со знаками второго танкового батальона бывшей 20-й мотострелковой бригады в ходе боевой учебы , июль 2021 г &copy; Минобороны РФ
Танк Т-72Б3 из состава второго танкового батальона 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии (Калининградская область) со знаками второго танкового батальона бывшей 20-й мотострелковой бригады в ходе боевой учебы , июль 2021 г © Минобороны РФ.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Москва. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Новая мотострелковая дивизия в Калининградской области, которую, по словам российских военных, создали в ответ на активность НАТО, в этом году получила более 40 модернизированных танков, сообщил Балтийский флот в понедельник.

"На самом западном рубеже Российской Федерации части дивизии постоянно пополняются современным вооружением, так за прошедший год в танковый полк поступило более 40 современных танков Т-72Б3М, около 1 тысячи военнослужащих получили новую боевую экипировку "Ратник", которая также носит неофициальное название "комплект солдата будущего", - говорится в сообщении пресс-службы Балтфлота РФ.

Военные заявили, что "это позволило повысить возможности подразделений при выполнении задач по предназначению".

В декабре 2020 года в командовании Балтфлота РФ заявили, что в Калининградской области формируется новая мотострелковая дивизия в ответ на наращивание сил НАТО у российских границ.

Новая мотострелковая дивизия вошла в состав армейского корпуса Балтфлота.

В сообщении флота отмечается, что зимний и летний периоды обучения в 2021 году новая дивизия провела более 2 тыс. занятий по тактической подготовке, в том числе свыше 100 учений разного уровня с боевой стрельбой, включая полковые учения и участие в совместном стратегическом учении "Запад-2021".

Балтфлот сообщил о совершенствовании боевой подготовки новой дивизии.

"Экипажи и номера расчетов танков Т-72Б3М, бронетранспортеров БТР-82А и боевых машин пехоты БМП-2, БПМ-3, РСЗО "ГРАД", а также артиллерийских систем провели свыше тысячи боевых стрельб штатным снарядом, в том числе и из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и АГС-17", - отмечается в сообщении.

"В 2022 году уровень боевой подготовки в зимнем периоде планируется увеличить на более чем на 10%, исходя из среднего показателя расхода боеприпасов для обеспечения высокого уровня боевой подготовки подразделений дивизии", - сообщил Балтфлот.

В 2016 году официально сообщалось, что в составе Балтфлота в Калининградской области сформирован 11-й армейский корпус.

В мае 2018 года официально сообщалось о перевооружении с "Точек-У" на оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" ракетной бригады в Калининградской области.

В Калининградской области у российских военных есть современные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" (концерн "Алмаз-Антей").

В июле 2019 года в Минобороны РФ сообщили, что российские военные завершили строительство под Калининградом нового арсенала для хранения ракет, торпед и артиллерийских боеприпасов, а также нового аэродрома базирования морской авиации Балтфлота.

18 мая главком ВМФ РФ Николай Евменов сообщил, что Балтийский флот России на фоне усиления НАТО в регионе получит новые дизельные подводные лодки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
АГС-17
Бал РК
Бастион
БМП-2
БТР-82
БТР-82А
Град РСЗО
Искандер
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
РПГ-7
С-400 Триумф
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Т-72
Т-72Б
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
NATO
БФ
Военные учения
Похожие новости
25.11.2021
Морпехов Балтфлота вооружили новыми автоматами АК-12
28.12.2020
Ракеты, корветы и танки: какое оружие получила армия России в 2020-м
29.06.2020
Парады Победы рассекретили ударный потенциал
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
22.02.2017
"Ратники" идут
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.12 02:27
  • 442
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 07.12 02:22
  • 1
Египет планирует организовать лицензионное производство южнокорейских ОБТ K-2 и САУ K-9
  • 07.12 00:20
  • 36
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 06.12 22:56
  • 190
В США удивились размерам Су-75
  • 06.12 21:33
  • 15
Корейский авианосец «отвоевал» финансирование
  • 06.12 19:26
  • 4
Источник рассказал о планах по увеличению военной группировки на курильском острове Матуа
  • 06.12 18:41
  • 7
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 06.12 17:10
  • 2
Боевая техника получит «кожу» хамелеона
  • 06.12 16:01
  • 1
The National Interest (США): побьет ли Т-90 лучший американский танк?
  • 06.12 15:57
  • 2
Россия идет на восток
  • 06.12 13:49
  • 16
«Они технически неграмотные»: в США перепутали защиту Су-35 с АФАР
  • 06.12 13:25
  • 33
Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!
  • 06.12 13:21
  • 0
Американские военачальники опасаются за «гегемонию» США в космосе
  • 06.12 12:56
  • 1
Источник заявил об опасном сближении рейса в Москву с самолетом-разведчиком США
  • 05.12 18:31
  • 1
ОАК, «Сухой» и «МиГ» объединили в одну компанию