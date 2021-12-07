Российские военные сообщают об усилении танками новой мотострелковой дивизии под Калининградом

Танк Т-72Б3 из состава второго танкового батальона 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии (Калининградская область) со знаками второго танкового батальона бывшей 20-й мотострелковой бригады в ходе боевой учебы , июль 2021 г © Минобороны РФ.

Москва. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Новая мотострелковая дивизия в Калининградской области, которую, по словам российских военных, создали в ответ на активность НАТО, в этом году получила более 40 модернизированных танков, сообщил Балтийский флот в понедельник.

"На самом западном рубеже Российской Федерации части дивизии постоянно пополняются современным вооружением, так за прошедший год в танковый полк поступило более 40 современных танков Т-72Б3М, около 1 тысячи военнослужащих получили новую боевую экипировку "Ратник", которая также носит неофициальное название "комплект солдата будущего", - говорится в сообщении пресс-службы Балтфлота РФ.

Военные заявили, что "это позволило повысить возможности подразделений при выполнении задач по предназначению".

В декабре 2020 года в командовании Балтфлота РФ заявили, что в Калининградской области формируется новая мотострелковая дивизия в ответ на наращивание сил НАТО у российских границ.

Новая мотострелковая дивизия вошла в состав армейского корпуса Балтфлота.

В сообщении флота отмечается, что зимний и летний периоды обучения в 2021 году новая дивизия провела более 2 тыс. занятий по тактической подготовке, в том числе свыше 100 учений разного уровня с боевой стрельбой, включая полковые учения и участие в совместном стратегическом учении "Запад-2021".

Балтфлот сообщил о совершенствовании боевой подготовки новой дивизии.

"Экипажи и номера расчетов танков Т-72Б3М, бронетранспортеров БТР-82А и боевых машин пехоты БМП-2, БПМ-3, РСЗО "ГРАД", а также артиллерийских систем провели свыше тысячи боевых стрельб штатным снарядом, в том числе и из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и АГС-17", - отмечается в сообщении.

"В 2022 году уровень боевой подготовки в зимнем периоде планируется увеличить на более чем на 10%, исходя из среднего показателя расхода боеприпасов для обеспечения высокого уровня боевой подготовки подразделений дивизии", - сообщил Балтфлот.

В 2016 году официально сообщалось, что в составе Балтфлота в Калининградской области сформирован 11-й армейский корпус.

В мае 2018 года официально сообщалось о перевооружении с "Точек-У" на оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" ракетной бригады в Калининградской области.

В Калининградской области у российских военных есть современные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" (концерн "Алмаз-Антей").

В июле 2019 года в Минобороны РФ сообщили, что российские военные завершили строительство под Калининградом нового арсенала для хранения ракет, торпед и артиллерийских боеприпасов, а также нового аэродрома базирования морской авиации Балтфлота.

18 мая главком ВМФ РФ Николай Евменов сообщил, что Балтийский флот России на фоне усиления НАТО в регионе получит новые дизельные подводные лодки.