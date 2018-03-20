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Мотострелковое соединение ВВО в Бурятии подняли по тревоге в ходе проверки боеготовности

21.03.2018 ТАСС 334 0
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Танк Т-72Б3. Архивное фото
Танк Т-72Б3. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Военнослужащие на штатной технике уже совершили марш в район сосредоточения, отработав задачи противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника

УЛАН-УДЭ, 20 марта. /ТАСС/. Подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, подняли по тревоге в ходе проверки боеготовности. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ВВО.

"В рамках проверки боеготовности мотострелковое соединение ВВО в Бурятии проводит учение. К мероприятиям боевой подготовки привлекли свыше 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано более 300 единиц техники", - сообщили в пресс-службе.

Военнослужащие на штатной технике уже совершили марш в район сосредоточения, отработав задачи противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

"В ходе динамического розыгрыша мотострелки выполнят боевые стрельбы из штатного вооружения танков Т-72Б, в том числе пулеметов ПКТ и крупнокалиберных пулеметов КПВТ, боевых машин пехоты БМП-2, прикроют подразделения расчеты самоходных гаубиц "Акация", - уточнили в пресс-службе округа. - Помимо этого гранатометные расчеты с использованием РПГ-7В и АГС-17 "Пламя" уничтожат мишени, имитирующие легкобронированную технику условного противника, ведущего наступление".

Также военнослужащим предстоит подавить огневые точки условного противника с применением огнеметов "Шмель", пулеметов, крупнокалиберных пулеметов "Корд" и подствольных гранатометов "Костер". Кроме того, свои профессиональные навыки отработают подразделения разведки и снайперы.
20.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Продукция
2С3 Акация
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