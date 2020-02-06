Войти
ТАСС

Первый фрегат проекта 22350 с российскими двигателями спустят на воду до 1 июля

502
0
0
Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков"
Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Как сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации, "газотурбинный двигатель для фрегата "Адмирал Головко" изготовлен и поставлен на "Северную Верфь"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Первый фрегат проекта 22350 с полностью российской энергетической установкой "Адмирал Головко" будет спущен на воду до 1 июля. Об этом ТАСС сообщил в среду гендиректор "Северной верфи" (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) Игорь Пономарев.

"Фрегат "Адмирал Головко" будет спущен на воду до 1 июля", - сказал Пономарев.

Как, в свою очередь, сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), "газотурбинный двигатель для фрегата "Адмирал Головко" изготовлен и поставлен на "Северную Верфь". В ОДК добавили, что в ПАО "Звезда" сейчас идут испытания редуктора, по результатам которых будут проведены испытания всего силового агрегата корабля - газотурбинного и дизельного двигателей и редуктора.

На первом и втором фрегатах проекта 22350 - "Адмирале Горшкове" и "Адмирале Касатонове" - установлены российские дизели, однако в качестве форсажных двигателей используются газотурбинные установки (ГТУ) производства украинского предприятия "Зоря-Машпроект". В 2014 году сотрудничество с украинской компанией было прекращено, что привело к проблемам с завершением работ на остальных фрегатах проекта 22350 и фрегатах проекта 11356. Российские предприятия приступили к разработке отечественных аналогов украинских ГТУ.

Фрегаты проекта 22350 являются носителями крылатых ракет "Калибр-НК" и "Оникс". Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" введен в состав ВМФ РФ в июле 2018 года, первый серийный - "Адмирал Касатонов" - спущен на воду в 2014 году, в настоящее время завершаются испытания корабля. Закладка фрегата "Адмирал Головко" состоялась 1 февраля 2012 года. На "Северной верфи" на разных стадиях строительства находятся еще четыре фрегата этого проекта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
3М-54
Club-N
Адмирал Горшков
П-800 Оникс
Компании
Зоря-Машпроект
ОДК УК
ОСК
Северная верфь
Проекты
1135 Буревестник
22350
Калибр КР
Похожие новости
17.04.2019
Фрегат "Адмирал Касатонов" может выйти на второй этап ходовых испытаний в конце апреля
20.07.2018
Андреевский флаг на "Адмирале Горшкове" поднимут накануне Дня ВМФ
19.07.2018
Фрегат "Адмирал Горшков" примут в состав ВМФ 28 июля
19.07.2018
Источник сообщил о скором вводе фрегата "Адмирал Горшков" в состав ВМФ
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.02 10:21
  • 8
Рогозин заявил, что 2020 год станет переломным для космической отрасли
  • 06.02 10:16
  • 1
Виталий Давыдов: человек сможет дышать в воде
  • 06.02 10:13
  • 4
Турция поможет Киеву приобрести боевую технику
  • 06.02 10:11
  • 8
Коронавирус поразил китайские ракеты
  • 06.02 09:34
  • 7
Пентагон вооружит бойцов «интеллектуальными» винтовками
  • 06.02 09:21
  • 1
В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
  • 06.02 08:55
  • 28
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 06.02 08:48
  • 19
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 06.02 08:45
  • 1
Do Rzeczy (Польша): Польша с ядерным оружием
  • 06.02 07:16
  • 101
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 06.02 06:34
  • 6
Агрессивная пропагандистская компания против российских БТР-82 в Казахстане
  • 05.02 23:56
  • 47
Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ
  • 05.02 20:01
  • 7
Названы точные характеристики нового российского боевого модуля
  • 05.02 20:01
  • 3
В США описали применение ИИ против России
  • 05.02 19:54
  • 10
Алексей Криворучко о реализации Государственных программ вооружения