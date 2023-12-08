Фрегат «Адмирал Макаров» стал гвардейским

Кораблю прочат роль флагмана Черноморского флота

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ согласно которому фрегату управляемого ракетного оружия (ФР УРО) «Адмирал Макаров» присвоено почетное наименование «гвардейский» с формулировкой: «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом корабля в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Указ, подписанный 1 декабря, будет способствовать закреплению за «Макаровым» по факту уже выполняемую им роль флагманского корабля Черноморского флота (ЧФ), принятую после гибели 14 апреля 2022 года гвардейского ракетного крейсера «Москва».

В настоящее время на Черном море действуют лишь два российских надводных корабля – однотипные «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» – способные, по совокупности боевых и технических качеств, эффективно выполнять роль флагманских. При этом они, однако, значительно уступают «Москве» по полному водоизмещению: 4035 т против 11490. Еще один фрегат проекта 11356 из состава ЧФ – «Адмирал Григорович» – на момент начала специальной военной операции (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины находился в Средиземном море, где действует и в настоящее время. Ни «Эссен», ни «Григорович» к числу гвардейских не относятся, а посему реальной конкуренции на роль флагмана «Макарову» составить не могут.

Причисление «Макарова» к числу гвардейских кораблей дает основание полагать, что именно он был тем самым фрегатом, который, согласно сообщению МО РФ утром 29 ноября, выпустил 4 ракеты комплекса «Калибр-НК» по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Приказ на открытие огня экипаж корабля (название последнего не приводилось) получил внезапно, и, несмотря на шторм в Черном море, успешно поразил все назначенные цели.

«Современное ракетное оружие доказало высокую эффективность в ходе специальной военной операции, – сказал министр обороны Сергей Шойгу. – Нанесено более 270 ракетных ударов, поражено свыше 330 объектов». Эти слова глава военного ведомства произнес 21 ноября в ходе выступления в Национальном центре управления обороной. Там проходила коллегия Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ).

В повестку дня внесли тему о перспективах дальнейшего развития надводного компонента Военно-морского флота (ВМФ) России. Анализ сложившейся ситуации рассматривался в контексте реализации ранее принятого «Плана деятельности Главного командования Военно-Морского Флота на 2019–2025 годы».

Выступая на коллегии, генерал армии Сергей Шойгу среди важных задач отметил «строительство многоцелевых кораблей с высокоточными ракетными комплексами, предназначенными для поражения критически важных объектов инфраструктуры и морских целей, в том числе авианосных и корабельных ударных групп». По его подсчетам, с 2018 года состав трех флотов и Каспийской флотилии пополнили более 130 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения. А к концу года количество носителей высокоточного оружия большой дальности превысит 40 единиц.

Продолжаются государственные испытания ФР УРО «Адмирал Головко» построенного по проекту 22350. Закладка корпуса корабля произошла в феврале 2012, спуск на воду – в мае 2020 года. «Головко» стал третьим по счету фрегатом проекта 22350, строительство которых ведется на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге.

Как известно, головным корпусом данной серии выступает ФР УРО «Адмирал Горшков». Он стал первым в ВМФ России носителем противокорабельных гиперзвуковых ракет «Циркон». «Горшков» был введен в состав Северного Флота несколько лет тому назад и уже выполнил несколько дальних походов в Атлантический и Тихий океан, побывал в Средиземном море и Персидском заливе.

Вторым кораблем, построенным по проекту 22350, стал «Адмирал Касатонов». Он также получил газовые турбины производства украинского предприятия «Зоря-Машпроект». Это случилось до того как киевский режим запретил дальнейшее ведение военно-технического сотрудничества с Москвой.

В таких условиях отечественной промышленности пришлось налаживать выпуск судовых газовых турбин семейства М-90ФР и редукторов на собственных мощностях. «Головко» стал первым кораблем, получившим форсажные силовые агрегаты, собранные в городе Рыбинске.

В феврале 2022 года стало известно о начале подготовки экипажа «Адмирала Головко» в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге. Заводские ходовые испытания (ЗХИ) корабля стартовали в конце ноября, а ко второму этапу ЗХИ приступили в следующем месяце.

В конце ноября 2023 года на ленте ТАСС проходила информация о том, что третий в серии «Адмирал Головко» успешно выполнил ракетные пуски в рамках государственных испытаний. Тогда корабль действовал в одном из глубоководных полигонов Северного Флота. Получив предварительные оценки от представителей главного заказчика, фрегат отправился обратно на завод-строитель. Ранее генеральный директор «Северной верфи» Игорь Орлов, государственные испытания ФР УРО «Адмирал Головко» подходят к своему завершению. По прибытию в Санкт-Петербург, завод-строитель проведет необходимые работы и, после устранения всех замечаний, «Головко» в торжественной обстановке передадут военным морякам. H

Вячеслав Иванов

Вячеслав Викторович Иванов – военный эксперт, историк.