Фрегаты для Черного моря

Представлен обновленный внешний облик сторожевых кораблей проекта 11356

Потеря флагманского крейсера «Москва» и большого десантного корабля (БДК) «Саратов» (оба погибли в прошлом году), вывод из строя еще одного БДК и субмарины в результате ракетного обстрела Севастополя 13 сентября а также вынужденная постановка в ремонт нескольких боевых единиц из-за повреждений, поломок и по необходимости планового ремонта привели к тому, что у Военно-морского флота (ВМФ) России на Черном море наметился некий дефицит корабельного состава.

Как можно сократить его в условиях закрытия Турцией проливов Босфор и Дарданеллы говорились в предыдущих публикациях (см.: «Флоту требуется «Сметливый» подход», «НВО» от 21.09.23, «Зерновозы защитят «Ладный» и «Проворный», «НВО» от 14.09.23, «Черное море просит вертолеты», «НВО» от 07.09.23).

Отмечалось, что из-за недостаточной мощности судостроительной промышленности на Черноморском побережье в перспективе нескольких лет невозможно построить «на месте» мореходные корабли 1 ранга.

Однако негоже просто сидеть и ждать завершения специальной военной операции (СВО) с последующим открытием проливов.

Уже сейчас для нужд Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России нужно начинать строить новые корабли 1 ранга и достраивать заложенные ранее.

Сегодня самыми крупными надводными боевыми кораблями ЧФ выступают БДК проекта 775 и сторожевые корабли (СКР) проекта 11356Р. Последние по международной классификации попадают под определение «фрегаты управляемого ракетного оружия» (ФР УРО).

ФР УРО проекта 11356 представляют дальнейшее развитие СКР проектов 1135 «Буревестник» и 11351 «Нерей».

По сути, используется тот же корпус и энергетическая установка (правда, с некоторыми улучшениями по многолетнему опыту производства и эксплуатации), а вооружение – новое. Сохранив хорошие ходовые качества и автономность своих предшественников, корабли проекта 11356Р значительно их превосходят по боевой мощи.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И СЕРИЙНОСТЬ

Исходя из соображений преемственности, однотипности и обеспечения высокой серийности следует рассмотреть пути пополнения ЧФ дополнительными фрегатами рассматриваемого семейства. При этом начинать строительство новых корпусов на Черном море не имеет смысла из-за больших сроков, необходимых местным судостроителям с учетом имеющейся загрузки и технического состояния верфей.

Если будет решено делать с нуля новые фрегаты на заводах в Керчи или Феодосии, то лучше сначала провести их техническое перевооружение, с тем чтобы появилась возможность строить корабли пятого поколения по проекту 22350.

Первые в серии «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов» входят в состав Северного флота, третий – «Адмирал Головко» завершает испытания, еще пять находятся на разной степени готовности и два заказано (в сумме 10). Они по всем параметрам превосходят корабли проекта 11356Р, что неудивительно с учетом разницы между ними в целое поколение.

Пока что строительство фрегатов по проекту 22350 освоено только «Северной верфью» в Санкт-Петербурге. Предприятие работает с полной нагрузкой и большим портфелем заказов на будущее, вносить в них изменения не имеет смысла.

На Балтике расположено еще одно крупное предприятие, специализирующееся на строительстве фрегатов.

В период с 2007 по 2013 год завод «Янтарь» в Калининграде построил по проекту 11356 три ФР УРО для Военно-морских сил Республики Индия. А затем еще три по откорректированному проекту 11356Р для Черноморского флота ВМФ России.

В 2010 году Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) разместило заказ на следующую тройку СКР проекта 11356Р, однако в процессе строительства пришлось вносить коррективы.

МОРСКИЕ ТУРБИНЫ

В результате государственного переворота 2013 года власть в Киеве оказалась в руках прозападных политических сил. Они взяли курс на разрыв взаимовыгодного сотрудничества с Москвой и дали команду николаевским машиностроителям прекратить всякие поставки в адрес МО РФ. Таким образом, наш флот лишился традиционного поставщика главных энергетических установок.

Государственное предприятие «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря»-«Машпроект» (далее «Зоря-Машпроект») ведет свою историю с 1953 года, когда в Николаеве ввели в строй первую очередь Южного турбинного завода «Зоря». На протяжении десятилетий он оставался единственным в СССР, а затем и в СНГ поставщиком морских газовых турбин для отечественного флота.

Разрыв многолетней производственной кооперации подвел Россию к необходимости создать производство морских турбин и редукторов к ним на своей территории. Сегодня этим занимаются предприятия в Рыбинске, Санкт-Петербурге, Перми и других городах. НПО «Сатурн» (г. Рыбинск) освоило выпуск форсажной турбины М90ФР для ФР УРО проекта 22350 и менее мощной М70ФРУ для десантных кораблей.

Постановка выпуска морских газовых турбин – одно из недавних достижений политики замещения импорта. Однако М90ФР и М70ФРУ не взаимозаменяемы с турбинами николаевской сборки, что используются на СКР проектов 1135, 11351 и 11356 всех вариантов.

После отказа киевского режима соблюдать ранее взятые Украиной обязательства по поставке продукции «Зоря-Машпроект» в адрес МО РФ Москва решила ускорить выполнение ранее инициированной программы по постановке выпуска М90ФР и М75ФРУ для кораблей новых проектов, а недостроенные корпуса предложить Индии.

Переговорный процесс занял несколько лет, после чего правительство в Дели объявило о своем решении. По итогу «Адмирал Бутаков» и «Адмирал Истомин» будут достроены в Калининграде под новыми названиями Tushil и Tamala увеличив общее число фрегатов проекта 11356 в составе ВМС Индии до восьми.

Поскольку в отношении Дели киевский режим никаких препятствий по линии военно-технического сотрудничества не установил, оказалась возможной прямая покупка николаевских турбин иностранным заказчиком.

«АДМИРАЛ КОРНИЛОВ»

Судьба еще одного корабля, заложенного в 2013 году по проекту 11356Р, остается неясной. Принимая во внимание довольно высокую степень готовности корпуса «Адмирала Корнилова», имеет смысл рассмотреть варианты достройки корабля по некоему откорректированному проекту.

Возможно, таким желанием объясняется демонстрация на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» масштабной модели корабля с табличкой «Фрегат проекта 11356». Она выставлялась в выставочном павильоне Экспоцентра парка «Патриот» в подмосковной Кубинке. Заметим, что под тем же индексом (фрегат проекта 11356) в павильоне Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) показывалась совершенная иная модель – та, что отражает внешний облик шести однотипных фрегатов ВМС Индии.

Чтобы избежать путаницы, мы в дальнейшем будем обозначать откорректированный вариант как проект 11356 (2023). Чем он интересен? Прежде всего тем, что по нему можно достроить «Корнилова», корпус которого несколько лет простаивает без дела на «Янтаре».

Говоря об отечественном флоте, нужно помнить, что все ранее построенные СКР проекта 11356Р входят в состав ЧФ. На Балтике, Севере и Тихом океане подобных нет, как и необходимости в них, – там достаточно кораблей других проектов, а перспектива перевооружения связана прежде всего с фрегатами проекта 22350. Поэтому рассуждения о перспективе проекта 11356 (2023) следует вести лишь применительно к Черному морю.

Здесь особый расклад: в составе ЧФ имеются три фрегата проекта 11356Р, один проекта 1135 и один проекта 1135М. Хорошо, если это семейство пополнится в некой недалекой перспективе.

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТА

Однако возникает масса вопросов. Главный: в каком виде имеет смысл завершение строительства «Корнилова»? Как известно, на всех фрегатах проекта 11356 установлена энергетическая установка М7Н1 мощностью 60 900 л.с., состоящая из двух маршевых газотурбинных двигателей экономичного хода ДС-71 (каждый мощностью по 8450 л.с.) и двух форсажных турбин ДТ-59 (по 22 000 л.с.).

Если есть малейшая возможность достать недостающий комплект николаевских газовых турбин и редукторов, то лучше ею воспользоваться. Как вариант, взять бывшие в употреблении агрегаты с остатком ресурса, снятые со старых кораблей. Вот только сохранились ли таковые на складах МО РФ? Ответ могут дать лишь представители ведомства, да и то в случае, если обнародование подобной информации не противоречит режиму секретности.

Если николаевских турбин в запасе нет, то тема достройки «Корнилова» существенно усложняется. Замена их на некие другие повлечет значительную переделку первоначального проекта. Выпускаемая в России турбина М-90ФР – крупнее и мощнее ДТ-59, а близкого отечественного аналога украинскому ДС-71 не существует.

В СМИ проходила информация, что отечественные моторостроители предложили разрабатываемую ими всережимную газотурбинную установку МА4, состоящую из четырех доработанных газотурбинных двигателей типа М70ФРУ максимальной мощностью 14 000 л.с. каждый. Однако к ним нужны новые редукторы, их еще нужно разработать. С учетом испытаний на это уйдет несколько лет, причем с заранее неизвестным результатом.

Если «Корнилов» заинтересует Индию, то и у нее возникнут сложности. Из-за продолжающейся специальной военной операции (СВО) на Украине выпуск продукции на предприятии «Зоря-Машпроект» поставлен под вопрос. В теории возможно завершение строительства «Корнилова» с турбинами LM2500. Это очень популярная в мире американская разработка для судового и промышленного применения. Выпуск подобных турбин освоен в Индии по лицензии фирмы General Electric. Они уже стоят на большом числе кораблей индийского флота.

В линейке LM2500 можно отыскать варианты, по мощности подходящие для проекта 11356 (2023). Все упирается в необходимость внесения существенных коррекций в первоначальный проект.

НОВАЯ НАДСТРОЙКА

По всей видимости, изменения нужны значительные, иначе не объяснить желание разработчиков по внесению множества других исправлений в первоначальный облик корабля. Логика прослеживается следующая. Коль скоро первоначальный проект все равно придется переделать в части энергетической установки, зачем цепляться и за другие решения, к настоящему времени устаревшие?

Действуя в русле подобной логики, конструкторы, сохранив корпус, спроектировали всю надстройку заново. Задней мачты как таковой нет (вместо нее – компактный пост), а передняя сделана в новомодном стиле некой башни со встроенной радио- и оптоэлектроникой, напоминающей таковую на ФР УРО проекта 22350.

Все построенные по проектам 11356 и 11356Р корабли оснащены РЛС «Фрегат-М2М», а на модели 2023 года такового не видно. Что вместо него? При осмотре масштабной модели обновленного фрегата трудно отделаться от впечатления, что радиоэлектронного вооружения у него маловато.

По всей видимости, работая над новым вариантом, конструкторы приложили основные усилия к снижению радиолокационной заметности. В угоду этому высота дымовой трубы оказалось уменьшенной донельзя, и возникает вопрос: а зачем она такая вообще нужна?!

В деле перепроектирования надстройки конструкторы могли бы пойти еще дальше, если бы не требование моряков обеспечить подобающие условия базирования для палубного вертолета семейства Ка-27. Пришлось сохранить в первозданном виде взлетно-посадочную площадку и внушительный по размерам ангар, а он хорошо «светится» на экранах РЛС. Радиоэлектронную заметность попытались снизить «завалом» борта внутрь.

ВООРУЖЕНИЕ

Справа и слева от ангара поставлены современные зенитные установки «Пальма» (или «Палаш»). Подобные уже используются на некоторых корветах типа «Каракурт», а также «Гепард», построенных в России для вьетнамского флота. Вот только на модели фрегата проекта 11356 (2023) место установки выбрано неудачно: массивный ангар сильно ограничивает сектор обстрела как левой, так и правой «Пальме».

Между тем на «Одинцово» и последующих «Каракуртах» единственная «Пальма» поставлена сверху надстройки по центру корабля. Возможно, от такого решения на проекте 11356 (2023) отказались в погоне за малозаметностью, а также из-за опасений, что выхлопные газы из заниженной дымовой трубы быстро испортят электрооптику зенитно-пушечного комплекса.

Если не брать в расчет «Пальму», вооружение корабля сохранилось прежним. В носу осталась башенная установка АК-190М со 100-мм пушкой, за ней расположились две вертикальные пусковые установки. Одна – для зенитных управляемых ракет (ЗУР) среднего радиуса действия (4х8, всего 32 ЗУР), другая – для ударных ракет комплекса «Калибр-НК» (или его экспортного варианта Club-N).

Если так, то по вооружению проект 11356 (2023) уступает кораблю следующего поколения проекта 22350. Причина проста: старый корпус не может вместить большего. В процессе развития семейства от первоначального проекта 1135 до современного 11356, стандартное водоизмещение выросло с 2835 до 3620 т.

Анализ нового представленного облика ФР УРО проекта 11356 указывает на попытку конструкторов облагородить силуэт корабля, ради чего они пошли на ряд спорных решений (сокращение числа антенн, отказ от задней мачты, заниженная дымовая труба, ограничение сектора обстрела «Пальмы»). При этом сохраняется неясность по энергетике, без чего несторонним наблюдателям трудно прийти к определенному выводу о перспективности ФР УРО проекта 11356 (2023).

ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Многое будет зависеть от наших индийских партнеров по ВТС. Как известно, в ходе визита президента России Владимира Путина в Дели осенью 2016 года было подписано межправительственное соглашение о четырех дополнительных фрегатах. Иностранный заказчик хотел построить их на собственных мощностях, однако затем согласился на покупку «Бутакова» и «Истомина» с достройкой на «Янтаре». Еще два фрегата должны быть построены с нуля на верфи Goa Shipyard.

Индийские моряки – весьма требовательный заказчик. После обретения Индией независимости они сумели сохранить исторические связи с Королевским флотом и до сих пор эксплуатируют корабли, построенные по британским проектам либо на их основе. По линии судовой энергетики установлены прочные связи с США, а зенитного ракетного оружия – с Израилем. Субмарины и лицензия на их выпуск приобретены в Германии и во Франции.

Словом, круг продавцов современного оружия и систем у Индии не ограничен одной лишь Россией. Чтобы получить новые заказы, нашим судостроителям нужно предлагать самые передовые решения, не хуже тех, что доступны на Западе. В такой ситуации сомнительные проекты вряд ли вызовут практический интерес у офицеров главного штаба ВМС Индии.

Владимир Карнозов