Флоту требуется «Сметливый» подход

Как нарастить численность черноморской группировки, не нарушая конвенцию Монтре

Претворение в жизнь достигнутых в Сочи принципиальных договоренностей Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина насчет транспортировки российского зерна через проливы Босфор и Дарданеллы потребует срочное пополнение сил Военно-морского флота (ВМФ) России на Черном море боевыми мореходными кораблями. Они нужны для конвоирования зерновозов в условиях, когда Украина наращивает интенсивность атак при помощи безэкипажных морских катеров (БМК).

Рост численности надводной компоненты Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России также необходим, чтобы обеспечить досмотр всех судов, следующих в украинские порты и из них.

Между тем в августе киевский режим открыл так называемые временные коридоры для торговых судов, следующих из Турции в порты Черноморск, Одесса и Южный, а также в обратном направлении. Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в первый день осени сообщило, что по временному коридору из порта Южный в 30 км от Одессы вышли два судна, которые находились в порту с 22 и 16 февраля прошлого года. Спустя пару суток о выходе еще двух балкеров сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Как стало известно 16 сентября, пара судов под флагом Палау зашла в порт Черноморск впервые после того, как два месяца тому назад Москва объявила о прекращении действия так называемой Черноморской зерновой инициативы. Капитаны (коим киевские власти безопасности не гарантировали) провели их у самого побережья, тем самым избежав досмотра силами ВМФ России. Какие грузы находились на борту, доподлинно неизвестно. Украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков лишь объявил, что вышеупомянутые суда воспользовались «альтернативным коридором», чтобы достигнуть побережья Одесской области. Речь идет о балкере Aroyat (по состоянию на 17 сентября он находился в Черноморске) и Resilient Africa (двигалось на траверзе Одессы), экипажи которых составлены из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины. По словам Кубракова, в обратный путь они отправятся с грузом в 20 тыс. т пшеницы для стран Африки и Азии на борту.

БОРЬБА ЗА МОРЕ

Развитие событий на Украине указывает на намерения всех сторон конфликта заполучить контроль над жизненно важными акваториями Черного моря для возможности обеспечения сообщения с миром через проливы Босфор и Дарданеллы. В конце лета – начале осени киевский режим предпринял несколько попыток усиления своего присутствия на острове Змеиный и районе расположения нефтяных вышек, а также высадки диверсантов в Крыму. В качестве средства перевозки живой силы использовались скоростные катера, в основном американские типа Willard Sea Force. Ежедневные сводки МО РФ за указанный период неоднократно сообщали о привлечении самолетов морской авиации марки «Су» для поражения украинских катеров при помощи ракет и бомб, включая управляемые, а также стрельбой из встроенных 30-мм пушек. Так, о подобных случаях сообщалось 4 и 10 сентября. Помимо того, в августе и начале сентября в Черном море было уничтожено до двух десятков БМК.

Особое внимание стоит обратить на слова министра иностранных дел Сергея Лаврова на встрече с представителями бангладешской Ассоциации выпускников советских и российских вузов. Она состоялась в посольстве РФ 8 сентября. Лавров сказал, что у России есть информация, что газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» хотят взорвать. «Атаке пытались подвергнуть военные корабли, которые патрулировали маршрут прохождения газопровода «Турецкий поток» и газопровода «Голубой поток», – пояснил глава МИД РФ. – Мы стали патрулировать эти участки Черного моря, потому что есть информация, что их тоже пытаются взорвать, как взорвали «Северные потоки».

Министр также коснулся темы транспортировки зерна водными путями. По его словам, Запад требует «чтобы мы разрешили опять экспортировать зерно» из портов на юго-западе Украины через Турцию. «Мы им не запрещаем, просто мы их не будем пропускать по гуманитарным коридорам, которые были открыты и которые… использовались для запуска этих надводных и подводных аппаратов для атаки не только наших военных судов, но и гражданских», – пояснил Лавров.

Эта тема также поднималась на встрече президентов России и Турции в Сочи 4 сентября. Тогда Владимир Путин говорил, что «предпринимаются попытки атак на «Турецкий поток» и на «Голубой поток», по которым поставляется газ в Турецкую Республику из России». По словам российского лидера, «наши корабли охраняют эти потоки, эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют, в том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских черноморских портов».

ТРЕБУЕТСЯ ПОПОЛНЕНИЕ

Как провести требуемое пополнение группировки ВМФ России на Черном море с учетом того обстоятельства, что после начала специальной военной операции (СВО) на Украине Турция закрыла, до окончания боевых действий, проливы Босфор и Дарданеллы для всех военных кораблей иностранных государств?

Для контроля важных водных участков в западной части Черного моря используются сторожевые (СКР) и патрульные (ПКР) корабли Черноморского флота («Черное море просит вертолеты», «НВО» от 07.09.23 и «Зерновозы защитят «Ладный» и «Пытливый», «НВО» от 14.09.23). При анализе действий кораблей проектов 22160, 1135 и 1135М отмечались присущие им недостатки, главный из которых – малочисленность (по совокупности ЧФ располагает шестью кораблями всех трех проектов).

Соответственно к выполнению задачи приходится также привлекать не подходящие для нее средние разведывательные суда (СРС) проекта 864 («Приазовье» отбило атаку дронов», «НВО» от 15.06.23) и проекта 18280 («Моряки с «Ивана Хурса» удостоились боевых наград», «НВО» от 01.06.23).

Ранее на страницах «НВО» отмечалась недостаточная мощность отечественных судостроительных предприятий на Черноморском побережье. Это сильно ограничивает возможности военно-политического руководства страны по наращиванию группировки ЧФ, особенно по части мореходных кораблей. По сути дела, в ближайшие год-два речь будет идти только лишь о нескольких малых ракетных кораблях (МРК) проекта 22800 «Каракурт», строительство которых освоено в Керчи на заводе «Залив» («На Черном море завелся «Каракурт», «НВО» от 13.07.23).

Совершить межфлотский переход с Балтики, Тихого океана и Арктической зоны в Черное море кораблям ВМФ России мешает решение Анкары, принятое на основании конвенции Монтре 1936 года (Montreaux Convention), по закрытию пролива Дарданеллы для всех иностранных боевых кораблей до прекращения боевых действий на Украине. Исключения обещаны лишь кораблям ВМФ России, приписанным к Черноморскому флоту, только для возвращения к пунктам постоянной дислокации. Пока не отмечено ни одного подобного случая.

Получается, что Россия может пополнять ЧФ только теми кораблями, что можно провести внутренними водными путями. Из-за естественных ограничений круг ограничивается сравнительно небольшими кораблями проектов 21631 «Буян-М» и близких к ним по водоизмещению и осадке. В составе ЧФ уже действуют «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево», «Ингушетия» и «Грайворон», построенные по проекту 21631 в Зеленодольске и внутренними водными путями перегнанные из Татарстана на Черное море.

К сожалению, «Буяны» не отличаются хорошими мореходными качествами и автономностью, что необходимо для выполнения длительного патрулирования жизненно важных морских районов.

На Черном море у пограничной охраны имеется шесть патрульных кораблей проекта 22460. Их при необходимости можно будет привлечь к решению поставленной выше задачи. Однако следует помнить, что они слабо вооружены (только 30-мм автоматическая пушка), а их полное водоизмещение (порядка 750 т) маловато для успешных действий в открытом море, особенно в непогоду.

В составе ЧФ сохранилось несколько малых противолодочных кораблей проекта 1124М водоизмещением около 1 тыс. т. Они порядком изношены, годятся лишь для действий вблизи побережья и сегодня в основном используются для его охраны от набегов украинских катеров. Посылать их за сотни километров от основной базы неразумно, да и толку будет мало.

Получается, что подходящих кораблей быстро и много на Волге и Черном море не построишь, а построенные на Севере и Балтике не провести через Босфор.

Остается еще один путь – восстановление старых, поставленных в отстой кораблей. К сожалению, таковых тоже немного. Среди них – сторожевой корабль «Сметливый» постройки 1969 года.

ЕДИНСТВЕННЫЙ И НЕПОВТОРИМЫЙ

Всего по первоначальному проекту 61 и его производным было построено 25 корпусов. Главный заказчик получил 20 кораблей с 1962 по 1973 год. После паузы в пару лет строительство возобновили для экспорта в Индию. По улучшенному проекту 61МЭ изготовили еще пять кораблей, последний из которых Ranvijay вошел в строй в 1988 году. По требованию заказчика, число артиллерийских установок АК-726 уменьшили до одной, а на месте кормовой башни поставили ангар для вертолета Ка-25.

Эти и другие улучшения повлекли увеличение стандартного водоизмещения на 320 т (до 3720) и полного на 450 т (до 4750). Если отечественные корабли на испытаниях легко развивали скорость 35 узлов и более, то потяжелевшая экспортная модификация с трудом выжимала 30–32.

Отечественный флот списал все свои корабли проекта 61, индийский – только два (Ranjput и Ranjit), снятые с них агрегаты помогают поддерживать в ходовом состоянии три оставшихся. Rana, Ranvir и Ranvijay прошли перевооружение. Место устаревших противокорабельных ракет (ПКР) П-20 советской эпохи заняли современные российско-индийские BrahMos PJ-10, а зенитных В-601 – израильские Barak-8.

Аналогичные работы (с установкой отечественных комплексов «Оникс» и «Пальма») можно провести и на «Сметливом». Его вывели из сил постоянной готовности всего-навсего три года тому назад. На слом не пустили, а превратили в корабль-музей. Сегодня «Сметливый» стоит на якоре у Морской стенки Севастополя, рядом с боевыми единицами дивизии больших десантных кораблей («Танкодесантные суда повышают транспортную доступность Крыма», «НВО» от 13.07.23).

Некоторые открытые источники утверждают, что «Сметливый» продолжает числиться в составе 30-й дивизии надводных кораблей ЧФ вместе с действующими сторожевыми кораблями «Ладный» (проекта 1135), «Пытливый» (проекта 1135М), «Григоровичем», «Эссеном» и «Макаровым» (проекта 11356Р).

Несмотря на возраст, «Сметливый» сохраняет хороший внешний вид, за что следует благодарить сотрудников севастопольского парка «Патриот». На корабль-музей водят экскурсии, но обычных людей с улицы пускают лишь на правый участок верхней палубы, полубак и один из камбузов, что способствует поддержанию всех других помещений корабля в первозданном виде. Важно, что сохранились дорогущие бронзовые винты – они демонтированы, но лежат на пристани в паре десятков метров от кормы своего корабля. Снова водрузить их на место не займет много времени – главное, чтобы для этого оказался свободным сухой либо плавучий док, куда можно отбуксировать и завести корпус.

В 2021 году пресса приводила оценку подобного имущества применительно к несколько более крупному эсминцу проекта 956. Тогда пару гребных винтов каждый массой 13 т оценили в 522 тыс. долл. Оценка проводилась в рамках судебного процесса над бывшим командиром эскадренного миноносца «Беспокойный»: тот вступил в сговор и украл бронзовые винты, когда корабль находился в сухом доке при переделке в плавучий музей. Воры заменили дорогие изделия дешевыми, изготовленными из другого металла.

Из 20 кораблей, построенных по проекту 61, сохранился лишь один, да и тот три года не отходит от Минной Стенки в Севастополе. Фото Владимира Карнозова

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

Подробности состояния энергетической системы корабля до посетителей «с улицы» не доводят. Про проект 61 известно, что на нем впервые в практике мирового судостроения были внедрены газовые турбины как для крейсерства, так и движения на повышенных скоростях. Газотурбинная энергетическая установка (ГТУ) заменила котлотурбинную, обеспечив уменьшение водоизмещения корабля, одновременно давая ему (за счет отличной приемистости газовых турбин) больше возможности по выполнению «рывков» при погоне за обнаруженной субмариной противника. В народе корабли данной серии за характерный свист газовых турбин прозвали «поющими фрегатами». За рубежом первым фрегатом с ГТУ стал британский Amazon типа 21 постройки 1974 года.

При постройке кораблей по проекту 61 на них ставили пару газотурбозубчатых агрегатов (ГТЗА) типа М3 (их составе – газовые турбины ГТУ-6/ДЕ59 с мощностью по 36 тыс. л.с. и ресурсом по техническому заданию 3 тыс. часов). В процессе ремонта их заменили более совершенными М3Н1 (с турбинами ДН59). Конфигурация дымовых труб была выбрана так, чтобы через них (с использованием люков) вести замену вышедших из строя турбин. А также чтобы обеспечить снижение температуры выхлопных газов за счет интенсивного смешивания с воздухом в кожухе трубы.

ГТЗА типа М3, М3Н1 и им подобные широко использовались на кораблях отечественного флота, выполненных не только по проекту 61, но также 1135, 1135М, 1134Б и др. В их состав входили турбины типа ДЕ59, ДН59 и более совершенные. Правда и то, что затем в составе судовых ГТУ на месте универсальных турбин появились специализированные форсажные (например, ДК59 или ДТ59, мощностью 36 и 45,4 тыс. л.с. соответственно) и маршевые турбины (как то 2 М-62 или ДС71, 10 и 18 тыс. л.с. соответственно). Но это, как говорится, «уже детали»; для нас важно, что турбины, подходящие для кораблей проекта 61, выпускались большой серией. Возможно, сохранились образцы с некоторым остаточным ресурсом, снятые с утилизированных кораблей нескольких проектов. В случае необходимости их можно смонтировать на «Сметливый» при его постановке на ход. Напомним, что подобный опыт имеется: сохранившие ресурс турбины со списанного БПК «Керчь» установили на СКР «Ладный» («Зерновозы защитят «Ладный» и «Пытливый», «НВО» от 14.09.23).

МОРЕХОДНОСТЬ

Согласно юбилейной книге «Северного проектно-конструкторского бюро» (СПКБ), предприятие получило задание на проектирование нового корабля ПВО-ПЛО в 1956 году. Он предназначался для поиска и уничтожения подводных лодок противника при проведении специальных операций, охраны конвоев от атак вражеских самолетов и субмарин в удаленных районах Мирового океана, а также обеспечения развертывания собственных подлодок. Автономность по запасам провизии составляла 10 суток, путем модернизации увеличивалась до 25.

В ходе испытаний подтвердились требуемые мореходные качества: при волнении моря 4–5 баллов корабль мог развивать полный ход.

Проект 61 отличают очень острые обводы и высокое соотношение длины корпуса (144 м) к ширине (по ватерлинии 14 м, максимально 16 м), равное 9,5. Корпус стальной, гладкопалубный, с плавным подъемом верхней палубы в носовой оконечности. Для устойчивости надводная часть корпуса была уширена путем «слома» борта у нижней палубы от 45-го шпангоута до транца. Корпус полностью изготавливался из стали СХЛ-4 (другое обозначение 10ХСНД). Из нее также выполняли надстройку (по длине занимает две трети корпуса) там, где устанавливались ходовой пост и оружие, а менее ответственные места – из сплава алюминия и магния АМг.

Составители юбилейной книги СПКБ утверждают следующее. «Имея очень острые носовые образования и относительно большую высоту надводного борта в носу, корабли 61-го проекта легко шли против волны, а их ходовые посты не подвергались интенсивному забрызгиванию». Несмотря на наличие успокоителей качки, условия обитаемости характеризуются как плохие главным образом из-за высокого шума в машинных отделениях. Моряки неоднократно требовали от судостроителей «снизить децибелы». По данной линии проводились различные мероприятия, не принесшие, однако, ощутимых результатов. Представители промышленности зачастую отмахивались от подобных требований, рассматривая их как «факультативные», вместо того сосредоточивая усилия на вооружении, радиоэлектронике и энергетике.

Восстановление «Сметливого» имеет смысл потому, что, обладая требуемой мореходностью и автономностью, корабль долгое время способен вести патрулирование заданного района Черного моря. Для нужд судовой энергетической установки в междудонное пространство корпуса заливается 940 т дизельного топлива, что обеспечивает дальность плавания 3500 миль.

К сожалению, конструкторы предусмотрели лишь возможность взлета и посадки, но не постоянного базирования вертолета: ангара для хранения авиатехники на «Сметливом» нет. Поэтому лучше задуматься об использовании беспилотников, тем более что под ютом устроено хранилище на 5 т авиационного топлива. Этого количества хватит на сотни полетов БПЛА семейства «Орлан», которые уже применяются отечественным флотом.

ВООРУЖЕНИЕ

За время службы корабли проекта 61 прошли множество модификаций, в основном по части радиоэлектронного оборудования и вооружения. При этом классификация менялась: из кораблей ПВО-ПЛО их перевели в большие противолодочные корабли (БПК), а затем – в сторожевые. На борту сохранились артиллерийские установки АК-726 (с системами управления стрельбой МР-105 «Турель»), реактивные бомбометы РБУ-6000 и аппарат ПТА-53–61 для пяти торпед 53–65К и СЭТ-65 калибра 533 мм. Эти системы сохраняют актуальность и сегодня. Снарядами калибра 76 мм (боезапас – 1200 выстрелов на башню) можно поражать воздушные, надводные и наземные цели, торпедами и реактивными снарядами – надводные и подводные. Под угрозой их применения можно остановить судно-нарушитель, а при необходимости – пустить на дно.

Из основного вооружения сомнения в полезности вызывают лишь две пусковые установки ЗИФ-101, работающие в паре с системой наведения «Ятаган». Они входят в состав зенитного комплекса «Волна», боезапас – 32 управляемые ракеты В-600 или В-601.

Последние давно сняты с производства, и скорее всего в боеспособном состоянии их осталось немного. Крайний раз «Сметливый» проводил пуски В-601 в ходе учений 2017 года. Если подобные ракеты найдутся, то лишними на борту не станут. Шестиметровое изделие массой около тонны способно поразить воздушную цель, летящую на скорости до 700 м/с на высоте до 14 км и удалении до 22 км. При проведении модернизаций В-601 было обеспечено поражение не только воздушных, но и надводных целей, причем с малым временем реакции. Такая возможность и сегодня актуальна при действиях кораблей в зоне проведения спецоперации.

Почему «Волну» не сменили на нечто более современное? Возможность была упущена при проведении в 1987–1995 годах большой модернизации «Сметливого» на Севастопольском морском заводе им. Орджоникидзе. Тогда корабль по проекту 01090 вооружили комплексом «Уран» с противокорабельными ракетами 3М-24 (дальность полета до 120 км, варианта «У» – 235 км). Две счетверенные пусковые установки (ПУ) заняли место устаревших РБУ-1000. На «Сметливом» также смонтировали дополнительные ПУ ПК-10 для реактивных снарядов (80 калибра 122 мм) постановки помех и шесть датчиков системы оповещения о лазерном облучении «Спектр-Ф».

Вместо одной (из двух) РЛС МР-310 «Ангара-А» смонтировали более современный радар МР-500 «Кливер». Жаль, что не догадались использовать еще более совершенный МР-710М «Фрегат-М» как на «Проворном», прошедшем модернизацию по проекту 61Э (к настоящему времени он списан).

Сняв одну АК-726, в корме освободили место под морской неакустический комплекс МНК-300 «Кайра» с буксируемым за кормой 300-метровым кабелем, комплексно принимающим и реагирующим на тепловой, радиационный и турбулентный след подводных лодок. Ничто не мешает «Кайре» обнаруживать и надводные цели, включая безэкипажные морские катера, особенно когда те идут полным ходом, поднимая волну и шум.

После завершения модернизации по проекту 01090 «Сметливый» еще несколько раз возвращался на ремонт в Севастополе. Так, летом 2015 года при восстановительном ремонте в плавучем доке ПД-30 на корабль смонтировали новейшую станцию системы cпутниковой cвязи «Центавр-НМ3». Следующим летом «Сметливый» прошел частичную модернизацию с установкой на надстройке двух станций спутниковой связи VSAT «Аурига 1.2В».

Корабль еще раз более четырех месяцев стоял в плавучем доке ПД-30 во второй половине 2017 года. В январе, по завершении среднего ремонта, вышел с территории 13-го завода, после чего «Сметливый» прослужил еще пару лет. В начале 2020 года его вывели в резерв, а летом отбуксировали к Минной стенке в Южной бухте Севастополя.

НАПАРНИКИ

Если в числе боевых единиц ЧФ вновь появится корабль проекта 61/01090, ему найдутся напарники в лице СКР «Ладный» и «Пытливый» проектов 1135 и 1135М соответственно. Они близки по многим параметрам и вполне способны решать задачи в рамках СВО по патрулированию заданного морского участка в условиях противодействия вражеских БМК и, возможно, редких вылетов украинской авиации.

Стандартное водоизмещение составляет 3550 т для проекта 61 против 2800 т у проекта 1135, полное – 4510 т против 3200 т соответственно. Корпус «Сметливого» на 21 м длиннее (144 против 123) и на метр-полтора шире. Ходовые и мореходные качества тоже сопоставимы. Дальность плавания у «Сторожевого» меньше на 1300 миль (на скорости 14 узлов «Ладный» способен пройти 4000 миль, автономность по запасам провизии 30 суток). Артиллерийское (башенные трехдюймовки АК-726) и торпедное вооружение (изделия 53–65К и СЭТ-65) на двух кораблях схожее. Разве что «Ладный» имеет другие аппараты – пару ПТА-53–1135 с боезапасом восемь торпед против ПТА-53–61 с пятью у «Сметливого».

Что касается классификации, то и здесь наблюдается сходство. До 1966 года проект 61 относился к «сторожевым кораблям ПВО-ПЛО», затем – «большим противолодочным кораблям» (БПК), а после (причина – установка противокорабельного комплекса) – в сторожевые. А вот проект 1135 изначально шел как «большой противолодочный корабль 2 ранга», а с 1979 года стал относиться к «сторожевым кораблям».

СМЫСЛ

Восстановление «Сметливого» имеет смысл хотя бы для того, чтобы восстановить численный состав кораблей 1 ранга на Черном море после потопления флагманского крейсера «Москва» и десантного судна «Саратов». К счастью, большинство членов их экипажей числом свыше 600 человек живы и здоровы, могут продолжить службу на других бортах. Почему бы не предложить им перейти на «Сметливый»? Тем паче что иных вариантов в условиях ограничений на использование проливов Босфор и Дарданеллы просто нет.

Вячеслав Иванов

Вячеслав Викторович Иванов – военный эксперт, историк;Владимир Александрович Карнозов – ответственный редактор «НВО».