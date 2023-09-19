Зерновозы защитят «Ладный» и «Пытливый»

Сторожевые корабли советской постройки контролируют черноморское судоходство

Турция и Россия договорились о поставке на мировой рынок 1 млн т зерна при содействии Катара, в ближайшее время начнется проработка технических деталей. Об этом 7 сентября сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на слова главы российского внешнеполитического ведомства Александра Грушко. Словом, сделан первые шаг к практической реализации принципиальных соглашений, достигнутых президентами Турции и России. Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин встречались 4 сентября в Сочи и среди прочих тем обсуждали транспортировку российского зерна через проливы Босфор и Дарданеллы.

На пожелание Анкары пересмотреть отдельные позиции отношения по конфликту с Москвой Киев ответил отказом. Поскольку в июле военные ведомства России и Украины обменялись угрозами в отношении коммерческого судоходства в Черном море, можно ожидать, что киевский режим сделает все, что в его силах, в попытке помешать практической реализации турецко-российских соглашений.

Соответственно Военно-морскому флоту (ВМФ) России необходимо озаботиться организацией защиты судоходства между российскими и турецкими портами, а также дезорганизацией «альтернативного водного пути», прокладываемого киевским режимом для поддержания морского сообщения со странами военно-политического блока НАТО. Для этого нужны дополнительные сторожевые и патрульные корабли («Черное море просит вертолеты», НВО от 07.09.23), а уже имеющиеся следует поддерживать в боеспособном состоянии.

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Глава британского внешнеполитического ведомства Джеймс Клеверли уже обвинил Москву в создании угрозы судоходству в Черном море. По его словам, ВМФ России может «начать перенацеливание своего оружия» на гражданские суда в попытке пресечь экспорт украинского зерна, что, его мнению, «возмутительно».

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал «установить слежку за действиями российского флота». Для этого Лондон будет использовать «разведку, наблюдение и рекогносцировку для мониторинга российской активности в Черном море», а спецслужбы будут отыскивать «тревожные признаки» в действиях Москвы.

«ПЫТЛИВЫЙ»

Не стоит сомневаться, что британские разведчики обратили внимание на сообщения 2 сентября. Тогда стали известны интересные подробности уничтожения безэкипажного морского катера (БМК) военно-морских сил Украины (ВМСУ), вышедшего в атаку по якорной стоянке южнее мыса Железный Рог в Краснодарском крае. Утверждается, что БМК вовремя обнаружили смотровые сторожевого корабля «Пытливый», после чего скоростная цель была поражена огнем из бортового оружия.

За все время проведения специальной военной операции (СВО) было уничтожено около двух десятков украинских БМК. Описанный выше случай – особый по причине упоминания единственного оставшегося в строю ВМФ России корабля проекта 1135М.

После начала СВО из официальных источников не поступало информации о «Пытливом», что послужило причиной домыслов: то ли он в ремонте, то ли на пути к утилизации. Ситуация прояснилась 17 августа. Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) опубликовало сообщение о том, что корабли ВМФ России «Пытливый» и «Василий Быков» обнаружили и уничтожили украинский БМК.

Военное ведомство описало ситуацию следующим образом: «Вооруженными силами Украины (ВСУ) осуществлена безуспешная попытка атаковать безэкипажным морским катером корабли Черноморского флота (ЧФ), выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя. В ходе отражения атаки катер противника уничтожен огнем из бортового вооружения кораблей Черноморского флота – сторожевого корабля «Пытливый» и патрульного корабля «Василий Быков», – не достигнув цели атаки».

Уничтожив дрон, российские моряки продолжили выполнение патрулирования заданного командованием района.

Из сообщений 2 сентября и 17 августа выходит, что на счету экипажа «Пытливого» уже пара вражеских БМК. Таким образом, корабль-ветеран продемонстрировал свою боеспособность и значимость в непростое для страны и ЧФ время.

Вместе с «Пытливым» (постройки 1981 года) на Черном море несет службу и близкий по конструкции «Ладный» (1980). Он остался единственным в ВМФ России кораблем, построенным по проекту 1135. Главное отличие от проекта 1135М заключается в главном калибре артиллерии. На месте пары двухорудийных башен АК-726 у откорректированного проекта – более современные АК-100.

В 2013–2014 годах «Ладный» прошел ремонт с модернизацией на 13-м судоремонтном заводе в Севастополе. В течение следующих трех лет он пару раз возвращался туда для устранения неисправностей.

«БУРЕВЕСТНИК»

На теме кораблей проектов 1135/1135М стоит остановиться подробно. В 1964 году советские флотоводцы выдали промышленности тактико-техническое задание на разработку сторожевого корабля противолодочной обороны (СКР ПЛО) под шифром «Буревестник». Основным назначением СКР ПЛО являлось длительное патрулирование с целью поиска и уничтожения вражеских подводных лодок, а также охранение судов на переходе морем. Заметим, что последний пункт – то, что требуется от ЧФ сегодня в контексте специальной военной операции (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины.

Основным вооружением СКР ПЛО стал комплекс «Метель» с системой управления «Муссон». Он обеспечивал поражение субмарин специально разработанными для этого «ракетами-торпедами» 85Р на дистанции до 50 км. Указанная цифра значительно превосходила дальность стрельбы тогдашними торпедами СЭТ-65 и 53–65К. Они тоже имелись на «Буревестнике» – проектом предусмотрена пара четырехтрубных аппаратов калибра 533 мм.

К настоящему времени «Метель» не просто устарела, а еще и потеряла актуальность. В составе ВМСУ не осталось ни одной субмарины (последней пришла в негодность дизель-электрическая подлодка «Запорожье» проекта 641). Хорошо, что в ходе планового ремонта «Ладный» перевооружили на комплекс «Раструб-Б», способный наряду с субмаринами поражать и надводные корабли. Он использует ракеты 85РУ, боевая часть которой вместо противолодочной «АТ-2УМ» состоит из универсальной (по типу целей) торпеды «УМГТ». Последняя отличается повышенной скоростью хода и дальностью реагирования системы самонаведения.

Торпеды могут пригодиться «Пытливому» и «Ладному», если придется топить суда, следующие без разрешения Москвы в украинские порты, особенно таковые с грузами военного назначения.

«ОСА» С АРТИЛЛЕРИЕЙ

Среди сохранившего актуальность бортового оружия остается и зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса-М». Он представлен двумя автономными спаренными пусковыми установками (с боекомплектом по 20 ракет 9М33М на каждую), работающими в паре с собственной системой управления. Такое решение обеспечивает одновременный обстрел сразу двух воздушных целей на удалении до 10 км.

В 1973 году на вооружение поступил усовершенствованный вариант ЗРК «Оса-М2», а в 1979-м – «Оса-МА». У последнего минимальная высота поражения воздушной цели уменьшилась с 60 до 25 м. В первой половине 1980-х годов комплексы прошли модернизацию с целью повышения эффективности борьбы с противокорабельными ракетами (ПКР) и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Модернизированный ЗРК «Оса-МА-2» может поражать цели на высотах от 5 м.

Заметим, что основной вариант рассматриваемого ЗРК, предназначенный для ПВО Сухопутных войск, сохранился на вооружении как Российской армии, так и ВСУ. Пресс-служба МО РФ и телерадиокомпания «Звезда» неоднократно показывали видеорепортажи, рассказывающие о действиях российских экипажей боевых машин ЗРК «Оса-АКМ» в зоне проведения спецоперации.

Артиллерийское вооружение «Ладного» включает пару артиллерийских установок АК-726 в виде поворотных башен, каждая с двумя стволами калибра 76 мм и боезапасом 800 выстрелов. Темп стрельбы составляет 180 выстрелов в минуту, дальность – до 16 км. За точность наведения отвечает система управления стрельбой МР-105 «Турель».

Выше отмечалось, что откорректированный проект 1135 с суффиксом «М» отличался от первоначального главным образом заменой АК-726 на более современные АК-100. Поскольку калибр увеличился до 100 мм, а число стволов сократилось вдвое (новые башни – с одним орудием), боекомплект уменьшился до 400 выстрелов. За точность отвечает иная система управления стрельбой – «Лев-214».

И «Оса-МА-2», и АК-726/АК-100 отличает универсальность: они могут поражать как подводные, так и надводные цели (а артиллерия – еще и береговые). Данное обстоятельство повышает их значимость в контексте СВО: «Ладный» и «Пытливый» могут использовать свои ракеты и снаряды для поражения вражеских самолетов, вертолетов, БМК и БПЛА.

ЭНЕРГЕТИКА

Энергетическая установка СКР семейства «Буревестник» – газотурбинная, из двух маршевых и двух форсажных агрегатов. Маршевые турбины использовались для экономического хода (14 узлов), форсажные – для «рывка» в зону (с разгоном до 32 узлов), где обнаружена вражеская субмарина, и при «погоне» за вражескими кораблями.

Применены сложные редукторы и приставки к ним, двухкаскадная амортизация главных механизмов. В процессе ремонтов главные турбозубчатые агрегаты (ГТА) типа М7 (с форсажными турбинами ДК59 и маршевыми М62) поменяли на более совершенные М7Н1 (с ДТ59 и ДС71 соответственно).

Заметим, что подобные турбины широко применялись и на других проектах, что впоследствии позволяло перестанавливать их с одного корабля на другой. Так, не выработавшие ресурс маршевые турбины с большого противолодочного корабля «Керчь» проекта 1134Б, утилизированного в 2020 году, установили на «Ладный», и следующим летом сторожевик вышел с ними в море.

Есть надежда, что в ходе массового списания боевых кораблей после развала Советского Союза с последующей утилизацией по крайней мере с некоторых предварительно демонтировали не выработавшие ресурс турбины и редукторы. Если так, то в пунктах долговременного хранения МО РФ могли сохраниться силовые агрегаты, которые можно ставить на строевые корабли советских проектов, продолжающие нести службу на Черном море.

КОРПУСА

Строительство СКР проекта 1135 общим количеством 21 единица велось на трех площадках: в Калининграде (8 единиц), Ленинграде (6) и Керчи (7). Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы занимался проектом с 1969 по 1981 год. В число построенных в Крыму кораблей входит «Ладный», сданный флоту в конце 1980 года.

Все 11 СКР откорректированного проекта 1135М строились с 1973 года на заводе «Янтарь» в Калининграде. Последним в серии стал «Пытливый», сданный флоту в ноябре 1981 года. По приему, он совершил переход на Черном море и служит здесь до сих пор.

Корабли имели стандартное водоизмещение 2800 т, полное 3200 т. Корпус стальной, с удлиненным полубаком, имеет сравнительно высокий надводный борт. Длина наибольшая 123 м, ширина по ватерлинии 13,2 метра. Первые корпуса СКР проекта 1135 из стали МК-35, впоследствии замененной на 10ХСНД, а надстройка – из алюминиево-магниевого сплава АМг-61.

При проектировании СКР «Буревестник» особое внимание уделялось условиям обеспечения устойчивой работы гидроакустической аппаратуры при любом волнении моря и высоких скоростях хода корабля. На протяжении десятилетия они считались лучшими среди надводных кораблей советского флота по акустической малозаметности.

Корабль хорошо всходит на волну; заливаемость и забрызгиваемость на всех скоростях практически отсутствует. Небольшая забрызгиваемость кормовой части палубы наблюдается лишь при скоростях более 24 узлов.

«Буревестник» первым в отечественном флоте получил полностью автоматизированной высокоэффективный успокоитель качки УКА-135. Мореходные качества корабля обеспечивают использование всех видов оружия на всех скоростях при состоянии моря до четырех баллов без успокоителей качки и более пяти баллов с их включением.

Хорошие мореходные качества и низкая шумность внесли свой вклад в обеспечение хороших бытовых условий для экипажа. В ходе длительной эксплуатации «Буревестники» снискали уважение моряков за высокую надежность и управляемость. Высокая серийность позволяла снижать стоимость единицы продукции.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Вместе с другими причинами все вышеизложенное нашло отражение в том, что проект 1135 взяли за основу при проектировании пограничных сторожевых корабли (ПСКР) проекта 11351 «Нерей» для контроля 200-мильной экономической зоны. А затем – фрегата управляемого ракетного оружия (ФР УРО) проекта 11356, по которому для ВМС Индии и ВМФ России построена большая серия.

Сам факт строительства кораблей по улучшенным проектам на основе базового «Буревестника» хорош тем, что для отечественной судостроительной промышленности эта тема продолжает оставаться актуальной. Значит, у военного ведомства есть где заказывать запасные части, инструменты и принадлежности (ЗИП) для «Ладного» и «Пытливого», чтобы поддерживать их в боеготовом состоянии.

Этому способствует и то обстоятельство, что корабли проекта 1135 выпускались на Судостроительном заводе имени П.Е. Бутомы в Керчи. Крымская площадка дольше всех вела тему дольше других: в конце 1980-х – начале 1990-х годов керченские мастера построили восемь кораблей по доработанному проекту 11351.

Правда, на Черном море сейчас нет ни одного из них, за исключением ««Гетмана Сагайдачного» (1990 года постройки), да и тот затоплен экипажем ВМСУ сразу после начала СВО «дабы не достался врагу».

Другие семь «нереев» постройки 1981–1990 годов служили российским пограничникам. Дольше всех в строю морских частей Пограничных войск ФСБ России оставались «Орел» и «Дзержинский». Их окончательно вывели из числа действующих сил на Тихом океане 14 апреля 2023 года.

Возможно, списание «Орла» и «Дзержинского» позволит снять с них сохранившее ресурс корпусное насыщение для последующего использования на «Ладном» и «Пытливом».

А необходимость в этом есть с учетом общего недостатка на Черном море сторожевых и патрульных кораблей с хорошей автономностью и мореходностью, способных обеспечить контроль за судоходством и практическое исполнение российско-турецких договоренностей, достигнутых в Сочи.

Вячеслав Иванов

Вячеслав Викторович Иванов – военный эксперт, историк.