На Черном море завелся «Каракурт»

ВМФ России пополнился очередным ракетным кораблем проекта 22800

Согласно сообщению новостных агентств, 4 июля заказчиком подписан приемный акт на малый ракетный корабль (МРК) «Циклон». Спустя три дня над ним взвился Андреевский флаг. Данный МРК построен керченским заводом «Залив» по проекту 22800 «Каракурт». Подобные корабли уже действуют на Балтике, а вот для Черного моря этот «каракурт» первый.

По решению турецких властей, руководствующихся конвенцией Монтрё, проливы Босфор и Дарданеллы временно закрыты для российских военных моряков. Основанием стали боевые действия на Украине в рамках специальной военной операции (СВО). Соответственно пополнение Черноморского флота (ЧФ) боевыми единицами доступно только по внутренним водным путям. Однако крупные корабли с большой осадкой по рекам и каналам не пройдут.

Остается единственная возможность – постройка на предприятиях Крыма и Краснодарского края. «Каракурт» для этого отлично подходит, причем выпускать серийные корабли по проекту 22800 можно в сравнительно короткие сроки. Стандартное водоизмещение – 800 т, что немного (на 50–100 т) меньше, чем у предыдущего проекта 21631 «Буян-М».

В составе ЧФ действуют «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево», «Ингушетия» и «Грайворон», построенные по проекту 21631 в Зеленодольске и внутренними водными путями перегнанные из Татарстана на Черное море. Размеры этих МРК позволяют вписаться в габариты шлюзов, а также проходить под пролетами мостов Волго-Балтийского водного пути.

СБАЛАНСИРОВАННЫЕ СВОЙСТВА

Если «Буян-М» рассчитывался для действий на мелководье, то «Каракурт» изначально создавался для условий открытого моря. От предшественника он отличается лучшей мореходностью за счет сокращения длины корпуса на 7 м при увеличении осадки с 2,6 до 4 м.

Несмотря на скромные размеры, проект 22800 несет огромную ударную мощь. Основное вооружение – комплекс «Калибр-НК» с дальнобойными крылатыми ракетами 3М-14. Артиллерийские системы представлены в калибрах 76 (АК-176МА), 30 (АК-630М) и 12,7 мм («Корд»).

На первых двух корпусах, «Мытищи» и «Советск», используется зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Верба» малой дальности стрельбы, созданный на основе переносных систем ПВО сухопутных войск. Начиная с «Одинцово» устанавливается более мощный ЗРК «Панцирь-М» увеличенного радиуса действия.

Все три вышеупомянутых МРК служат на Балтике. Они построены на ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» в Отрадном. Предприятие готовит «Бурю» к передаче заказчику и достраивает на плаву следующие три МРК.

Опыт испытаний и эксплуатации головного корабля подсказал пути дальнейшего развития проекта. Помимо основной площадки было решено собирать подобные МРК в Татарстане (Зеленодольск), Республике Крым (Керчь) и на Дальнем Востоке (Комсомольск-на-Амуре).

Первый крымский корпус получил название «Циклон». На заводские испытания он поступил осенью 2021 года, приемно-сдаточные – за несколько недель до начала СВО. Отмечались выходы «Циклона» как в Черное, так и Азовское море. К настоящему времени все проверки пройдены. Следующим на испытания вышел «Аскольд», на плаву достраивается «Амур». 30 июня спущена на воду «Туча», за которой последует «Тайфун».

ВОСПОЛНЕНИЕ ПОТЕРЬ

Серия из пяти «каракуртов» станет существенным подспорьем для моряков-черноморцев. СВО тянется уже полтора года, перспективы скорого завершения конфликта пока не проглядывается.

Активные боевые действия сопровождаются потерями, что нашло отражение в гибели флагмана ЧФ – гвардейского ракетного крейсера «Москва», а также большого десантного корабля «Саратов». Восполнить понесенные утраты не просто, особенно в кораблях морской зоны.

Конвенция Монтрё дает Турции право не пропускать через проливы Босфор и Дарданеллы военные суда стран, вовлеченных в вооруженный конфликт. Поэтому вышедшие в Средиземноморье до начала СВО корабли ЧФ пока не могут вернуться в Севастополь. По той же причине в балтийских водах проходит служба корвета «Меркурий», построенного для черноморцев в Санкт-Петербурге по проекту 20380.

Крупнейшими ракетоносными кораблями ЧФ сегодня выступают фрегаты проекта 11356Р полным водоизмещением 3500 т, вооруженные комплексом «Калибр-НК». По линии СВО они задействованы для нанесения ударов по удаленным стационарным целям противника дальнобойными крылатыми ракетами семейства 3М-14. Именно поэтому они выступают самыми желанными целями, когда киевский режим планирует очередную атаку на Севастополь с использованием безэкипажных морских катеров (БМК). Как известно, несколько раз вражеские БМК смогли через выставленные заграждения проникнуть в бухты Севастопольская, Южная и Стрелецкая, где были уничтожены огнем дежурных расчетов. За все время спецоперации МО РФ признало лишь единственный факт ущерба военным кораблям от подрыва заряда БМК. Пострадавшим оказался тральщик «Иван Голубец»; после ремонта он вернулся в строй.

НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ ФРЕГАТ

В прошлом году министерство обороны Украины распространило видеоролик, якобы снятый камерой одного из БМК, где видно, как катер сокращает дистанцию до фрегата проекта 11356Р. По утверждению подконтрольных киевскому режиму СМИ, тогда БМК подорвал «Адмирала Макарова», потопил его либо надолго вывел из строя.

Российское военное ведомство опровергло эту информацию и продемонстрировало фотографии, снятые на следующий день после описываемых событий. На них «Макаров» предстает целым и невредимым на стоянке в порту Севастополя. Однако даже это не остановило поток вражеской пропаганды. Он продолжался до июля 2023 года, когда украинские СМИ поделились с общественностью очередной «сенсацией». На снимках запечатлен выходящий из Севастополя фрегат проекта 11356Р в новой, необычной окраске (сочетания темных и светлых тонов серого и черного с целью затруднить визуальное опознавание типа корабля и его размерности).

Киевскими пропагандистами утверждается, что на фото – «Адмирал Макаров» и что фрегат вышел в море на соединение с действующей корабельной группировкой ЧФ с задачей нанесения ракетных ударов по объектам ВСУ. Тем самым они сами опровергли свои же более ранние утверждения о гибели или серьезном повреждении «Макарова».

Помимо трех фрегатов проекта 11356Р («Макаров», «Григорович» и «Эссен») постройки 2016–2017 годов в списках ЧФ также числятся «Ладный» 1981 и «Пытливый» 1982 годов. Они собраны по проекту 1135 и 1135М соответственно, дальнобойных крылатых ракет не несут. Вооружение представлено противолодочными и зенитными комплексами «Раструб» и «Оса-МА», бомбометами РБУ-6000, 533-мм торпедными аппаратами и башенными артиллерийскими установками калибра 100 мм (на проекте 1135 – 76 мм).

Восстановительный ремонт в 2021 году продлил срок службы «Ладного», с тех пор он много времени проводит в походах. 123-метровый фрегат водоизмещением 3200 т обладает хорошей мореходностью, часто составляет компанию более современным «собратьям».

РАЗВЕДЧИКИ И СТОРОЖЕВИКИ

Перечислить все действующие черноморские фрегаты можно по пальцам одной руки. Дефицит боевых кораблей приходится возмещать средними разведывательными судами (СРС) проектов 864 и 18280. Они, в частности, выполняют задачу по патрулированию донных газопроводов в Турцию.

Находясь возле иностранного берега, «Иван Хурс» и «Приазовье» подверглись атакам украинских безэкипажных катеров, действующих со стороны Очакова и Одессы. Хорошо, что смотровые оказались на чеку и вовремя обнаружили опасность. Огнем из штатных 14,5-мм и 30-мм автоматов украинские БМК были уничтожены, а СРС вернулись в Севастополь без повреждений.

По идее с задачей патрулирования газопроводов лучше «разведчиков» справляются специализированные патрульные корабли (ПК). На Черном море таковые есть, причем довольно крупные (стандартное водоизмещение – 1500 т, экипаж – 80 офицеров и матросов). Головной «Василий Быков» вошел в состав ЧФ ближе к концу 2018 года, за ним в 2019–2022 годах последовали «Дмитрий Рогачев», «Павел Державин» и «Сергей Котов». Они предназначены для охраны морской экономической зоны в мирное время и обеспечения устойчивости сил и объектов флота (путем обороны районов базирования) в случае вооруженного конфликта. Автономность составляет 60 суток, дальность плавания – до 6000 морских миль, скорость – до 30 узлов. Параметры отличные, но вот беда – по конструкции ПК оказались неудачными.

Речь идет о проекте 22160, выполненном Северным проектно-конструкторским бюро (СПКБ) для строительства кораблей на промышленных площадках судостроительной корпорации «Ак Барс» в Зеленодольске и Керчи. Согласно техническому заданию, конструкция корабля должна была воплощать идею так называемой «модульной концепции вооружения». Задумка была следующая: перед выходом на морские просторы в чрево корпуса ПК вставляются модули, наилучшим образом подходящие для решения поставленной командованием задачи.

Несъемное вооружение ограничено трехдюймовой башенной артиллерийской установкой и несколькими крупнокалиберными пулеметами. Негусто для 94-метрового корабля. Правда, в кормовой части оборудован довольно вместительный ангар для вертолета марки «Камов» взлетной массой до 12 т, и еще один поменьше сделан в бортовой надстройке для беспилотного летательного аппарата (БПЛА) типа «Орлан-10» вкупе с хранилищем авиатоплива и авиабомб объемом 30 куб. м.

ИННОВАЦИИ БЫВАЮТ ВРЕДНЫ

На практике концепция «инновационного патрульного корабля минимального водоизмещения с модульным вооружением» оказалась порочной («Кому нужны корабли проекта 22160», «НВО» от 20.05.21). Корпус выполнен по геометрии «глубокое V». Подобные обводы появились в результате научных исследований в области гидродинамики, суливших большие перспективы. Однако малые размеры корпуса не позволили разместить в нем успокоители качки. Построенный для вьетнамских моряков МРК ПС-500 водоизмещением порядка 500 т не понравился им в части мореходности и управляемости. Корпус с инновационными обводами и систему управления пришлось дорабатывать на соответствие требованиям заказчика.

На основе полученного опыта возник проект 22460 патрульного корабля пограничной охраны полным водоизмещением 750 т. Проектировщикам удалось на корабле длиной всего-навсего 62 м разместить вертолетную палубу и оборудовать телескопический ангар под вертолет Ка-226. Пять подобных «сторожевиков» эксплуатируются на Черном море. Недостатком проекта 22460 считается слабое вооружение из 30-мм автомата. Правда, опционально допускается установка комплексов: противокорабельного «Уран» и зенитного ракетного «Верба». Так или иначе, но руководство пограничной службы решило ограничить количество кораблей в серии. Вместо них вернулись к строительству катеров советского проекта с классической формой корпуса как более практичных в использовании.

Несмотря на неудачи, обводы «глубокое V» нашли себе место и на проекте под номером 22160. Когда первые подобные корабли вышли на испытания, вскрылись «недостаточная мореходность, слишком легкое бронирование и уязвимость силовых установок, а также слабое противовоздушное вооружение». Об этом, в частности, говорили сообщения на новостной ленте ИТАР-ТАСС и писали «Ведомости».

Строительство «сторожевиков» для ЧФ велось на заводах в Зеленодольске и Керчи. Головной «Василий Быков» получил 4 дизеля MTU, но Германия отказалась от дальнейших поставок. На серийные корпуса пришлось приспосабливать пару коломенских 16Д49. Перекомпоновка с иным размещением грузов лишь усугубила ситуацию. Сообщалось, что максимальная скорость сократилась на несколько узлов.

В ходе СВО «Василий Быков» действовал у острова Змеиный и на водной акватории вблизи Одессы. В марте 2022 года украинские источники внесли его в списки «утопленников», но по факту сторожевик вернулся в Севастополь без видимых повреждений. Там его дооснастили модулем зенитного ракетного комплекса «Тор», что значительно повысило возможности по линии ПВО. Однако запланированную ранее закладку новых кораблей проекта 22160 решили не проводить, а достройку уже начатых приостановили.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Прошлым летом генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов выразил надежду, что после коррекции чертежей корабля строительство серийных корпусов продолжится. Спустя год он сказал в интервью РИА Новости, что корабли проекта 22160 предлагается модернизировать: усилить средства ПВО и установить ударное оружие класса «поверхность-поверхность». Новостное агентство приводит прямую речь. «Проектантом в соответствии с результатом строительства «патрульника», а также с предложениями и требованиями потенциальных заказчиков была проведена модернизация и актуализация ряда параметров и замена некоторых систем. Модернизированная версия корабля проекта 22160 дополнена управляемым ракетным оружием и многоканальным зенитным ракетным комплексом «Ресурс». Для продвижения данного проекта силовым структурам нужна была проработка и представление облика корабля с конкретизированной установкой на нем вооружения, систем и комплексов».

Скорее всего речь идет о продолжении работ на «Викторе Великом» (готовится к спуску на воду) и «Николае Сипягине». Возможно, их передадут морякам-черноморцам в текущем или следующем году.

Словом, перекрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы не остановило процесс перевооружения Черноморского флота ВМФ России. А с учетом военно-политической обстановки в мире его приоритетное развитие представляется важнейшей среди первоочередных задач укрепления морской мощи Российского государства.

Вячеслав Иванов

Вячеслав Викторович Иванов – военный эксперт, историк.