Кому нужны корабли проекта 22160

О рестайлинге голого короля

Генеральный директор Северного проектно-конструкторского бюро (СПКБ) Андрей Дьячков заявил недавно в интервью ТАСС, что если у российского ВСФ «появится потребность в наличии дополнительного количества кораблей проекта 22160» и для них определят дополнительные задачи, то «будет проведен рестайлинг проекта, корабль получит новые возможности».

Акцентируем внимание на заграничном словечке «рестайлинг». Оно постепенно перетаскивается в широкий обиход из лексики зарубежного автомобилестроения и означает не грубый тюнинг, а смену стиля – изменение экстерьера и интерьера машины, впрочем, без глубокой модернизации. Другими словами, это поверхностное обновление.

Касательно патрульных кораблей проекта 22160 нельзя не сказать в адрес СПКБ и заказчика: «Пожалуйста, не надо их рестайлинга!» И вот почему.

ГОЛУБИНАЯ СТАЯ

За патрульными кораблями проекта 22160 среди острых на язык моряков закрепилась слава «голубей мира» из-за их чрезвычайно низкой боевой эффективности.

Каким же образом они попали на флот? Это весьма занимательная история.

Все началось с того, что морским частям Федеральной пограничной службы (ныне – Береговая охрана Пограничной службы ФСБ РФ) потребовался новый сторожевой корабль для охраны территориальных вод взамен устаревших. Был объявлен тендер. В нем по всем показателям лидировал ПСКР не Северного ПКБ. Однако, к всеобщему удивлению, в 2006 году победителем был объявлен проект 22460 «Охотник» разработки СПКБ.

Почему так получилось? Позволим предположить, что свою роль сыграл административный ресурс. Северное ПКБ возглавлял тогда Юрий Яров – бывший председатель Леноблисполкома, председатель Леноблсовета, зам. председателя Верховного совета РСФСР, зам. председателя правительства РФ, первый зам. руководителя администрации президента РФ, исполнительный секретарь СНГ.

Когда госсоветника РФ первого класса в 2004 году назначили генеральным директором СПКБ, сотрудники бюро схватились за головы. Как может инженер-химик руководить судостроительным предприятием? И ошиблись. И не потому, что у Ярова имеется второй диплом организатора промышленного производства, который он получил в Ленинградском инженерно-экономическом институте. А потому, что Юрий Федорович досконально знает все рычаги, штурвалы, педали, клавиши, винтики и маленькие кнопочки государственного механизма. Несомненно, именно эти инструменты позволили проекту 22460 неожиданно выиграть тендер пограничников.

Более того, создателей «Охотника» удостоили Государственной премии РФ. Хотя корабли этого типа так и не смогли достичь контрактной 30-узловой скорости хода, а встречная волна заливает их чуть ли не по стекла ходовой рубки. Эти 630-тонные ПСКР имеют вертолетную палубу и по идее располагают телескопическим ангаром для вертолетов Ка-226 или «Ансат». Но винтокрылые машины редко появляются на сторожевиках. На волне они прыгают, как теннисные мячики на корте. Посадка и взлет возможны только при штилевой погоде. В результате Береговая охрана ограничилась приобретением серии в 14 единиц вместо планировавшихся 30.

Юрий Яров руководил СПКБ до 2007 года, а потом перебрался в кресло генерального директора создававшейся тогда Объединенной судостроительной корпорации. В котором, впрочем, удержался меньше года. Но, думается, даже став пенсионером, госсоветник первого класса продолжал оказывать по мере сил и возможностей помощь Северному ПКБ.

Тем паче что бюро в ней нуждалось. Без административной поддержки оно проиграло тендер Береговой охраны на пограничный сторожевой корабль 1-го ранга, то есть океанской зоны. Проект 22160 оказался не у дел. А что, если предложить его ВМФ?

В июле 2013 года тогдашний главком ВМФ РФ адмирал Виктор Чирков оказался с официальным визитом в США. В Пентагоне его радушно встретил тогдашний начальник военно-морских операций, то есть главком ВМС Соединенных Штатов адмирал Джонатан Гринерт. Он продемонстрировал своему российскому коллеге модели разных американских боевых кораблей и без утайки рассказал об их достоинствах. Особое внимание гостя он обратил на литоральные боевые корабли (ЛБК), которые, обладая высокой скоростью хода, несут разнообразное сменное модульное вооружение в контейнерах.

К тому времени ВМС США уже, что называется, нахлебались литоральными боевыми кораблями. С модулями дело не заладилось. К слову, проблемы с ними не решены до сих пор. Построенные корабли, а это уже 24 единицы водоизмещением под 3000 т, несут преимущественно лишь 57-мм автоматическую пушку, ЗРК обороны ближнего рубежа RAM и вертолет.

И это при стоимости около 600 млн долл. за каждый ЛБК. Не случайно адмирал Гринерт, правда, уже после ухода в отставку, сказал, что никогда бы не послал литоральные корабли в бой, поскольку в нем они обречены на гибель.

А вот Виктору Чиркову ЛБК запали в душу. И, вернувшись на Родину, он стал горячим сторонником проекта 22160, разработчики которого обещали и модульность и все остальное. Они, правда, не обещали 45-узловую скорость, а только 30-узловую. Но зато в контейнерах в подпалубном пространстве намеревались размещать крылатые ракеты «Калибр-НК» или ПКР «Уран».

Виктор Чирков в пользу модульных кораблей даже пожертвовал корветами охраны водного района, тендер на строительство которых в последний момент отменил. В итоге ВМФ заказал шесть патрульных кораблей (ПК) проекта 22160.

ПОВЕРХНОСТНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

Официально заявляется, что корабли этого типа предназначены для несения патрульной службы по охране территориальных вод, патрулирования 200-мильной экономической зоны в открытых и закрытых морях, пресечения контрабандной и пиратской деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим при морских катастрофах, экологического мониторинга окружающей среды в мирное время. А в военное – охранения кораблей и судов на переходе морем, а также военно-морских баз и водных районов с целью предупреждения о нападении различных сил и средств противника.

То есть перечисляются задачи, которые призваны выполнять пограничные сторожевые корабли 1-го ранга. Одним словом, не мытьем, так катаньем Северное ПКБ всучило ВМФ свой проект, забракованный Береговой охраной.

При полном водоизмещении 1700 т, длине 94 м, ширине 14 м и осадке 4 м ПК проекта 22160 должны развивать максимальную 27-узловую скорость хода. Для достижения скоростных характеристик корпус сделали с обводами «глубокое V». Однако такое решение привело не к увеличению, а к снижению скорости до 22 узлов. При этом мореходные качества ухудшились.

Эксперименты с корпусами бригады конструкторов, занимающихся созданием непрофильных для бюро проектов, до добра не доводят. Так случилось с ПК проекта 22160, ПСКР проекта 22460, а еще ранее с малым ракетным корветом ПС-500 водоизмещением 520 т, разработанным специально для ВМС Вьетнама. С ним вообще случился невиданный скандал.

Спущенный на воду в 1999 году на верфи в Хошимине корвет просто не смог выходить в море. Он не слушался руля и грозил нырнуть под воду. В течение многих лет корабль стоял у стенки, пока в СПКБ думали, как устранить недостатки. Решение, кажется, нашли. И теперь ПС-500 покидает базу, но удаляется от нее недалеко. Так, на всякий случай.

Не порадовал «инновационный» модульный патрульный корабль с водоизмещением эсминцев Второй мировой и своей вооруженностью. Его главный калибр – универсальная 76-мм автоматическая пушка АК-176МА. Хорошая система, но она одна. Еще есть два крупнокалиберных пулемета и два противодиверсионных гранатомета, а также 8 ПЗРК «Игла-С» или «Верба».

Предусмотрено место для базирования вертолета. Но постоянно он на ПК «не живет». В корме имеется слип, через который в чрево корабля может заходить бронированная десантно-штурмовая лодка (ДШЛ) проекта 02800. Но и с ней все непросто. Принимать и спускать ДШЛ патрульный корабль способен при волнении не более двух баллов.

А КАК ЖЕ «КАЛИБРЫ»?

В июле-августе прошлого года внутренними водными путями патрульный корабль «Василий Быков» – головной проекта 22160 – совершил переход с Балтики, где он участвовал в главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ, в Белое море. Там в полигонах боевой подготовки Северного флота он должен был отработать стрельбы «Калибром» из контейнеров. Но не случилось. Зауженный корпус корабля в кормовой части при пусках крылатых ракет мог привести к аварии.

После этой неудачи речь зашла о размещении «Калибров» в вертикальной восьмиконтейнерной пусковой установке УКСК 3С14. Ее можно поместить между артустановкой АК-176МА и носовой частью надстройки. Но зачем? Вместе с «Василием Быковым» на Белое море прибыли балтийские малые ракетные корабли «Зеленый Дол» проекта 21631 «Буян-М» и «Одинцово» проекта 22800 «Каракурт». Они успешно отстрелялись «Калибрами» по морским и береговым целям.

«Калибры» несут и другие корабли, а также подводные лодки российского ВМФ. Лучше наращивать их количество, а не пытаться внедрить крылатые ракеты на сомнительные патрульные корабли.

На том же месте, где конструкторы СПКБ пытаются разместить УКСК 3С14, предусматривалось расположить вертикальную установку 3С90М на 12 ЗУР зенитно-ракетного комплекса «Штиль-1». Расположить-то можно, а вот как и чем будут наводиться ракеты, неясно.

В результате грозные модульные корабли обернулись «голыми королями» и «голубями мира». И этому нашли объяснение. Дескать, по характеристикам патрульные корабли проекта 22160 близки к офшорным патрульным кораблям (OPV), которые входят в состав многих флотов мира.

Не объясняют только, почему OPV приобретаются ВМС зарубежных стран. А происходит это только по двум причинам. Либо у этих государств нет полноценной береговой охраны, как, например, у Соединенного Королевства. Либо у них нет средств для приобретения настоящих боевых кораблей.

Теперь Северное ПКБ задумалось о рестайлинге проекта 22160. Но без радикальной переделки проекта ничего не получится. Нужно его удлинить, углубить и уширить, дабы разместить ударное и оборонительное вооружение. А зачем, когда в России серийно уже строятся такие корабли? Требуется лишь совершенствовать их системы.

Поэтому еще раз скажем: «Пожалуйста, не надо рестайлинга «голых королей».

Александр Иванин

Александр Сергеевич Иванин – военный журналист.