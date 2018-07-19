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19.07.2018
Интерфакс-АВН

Фрегат "Адмирал Горшков" примут в состав ВМФ 28 июля

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Фрегат "Адмирал Горшков"
Источник: © Виталий Невар/ТАСС

*** На следующий день корабль примет участие в Главном военно-морском параде в Петербурге

Москва. 18 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Фрегат "Адмирал Горшков" передадут Военно-морскому флоту 28 июля, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"28 июля, накануне проведения Главного военно-морского парада, на предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге состоится торжественная церемония подъема Андреевского флага и приема в состав ВМФ головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков", - сообщил представитель департамента по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

"29 июля фрегат "Адмирал Горшков" примет участие в Главном военно-морском параде", - добавил он.

В церемонии передачи корабля флоту примут участие представители Главного командования ВМФ, руководство Объединенной судостроительной корпорации, судостроители и руководство проектно-конструкторских организаций.

Российские военные заявляли, что "Адмирал Горшков" - первый крупный надводный боевой корабль, заложенный на судостроительных верфях России после распада СССР.

Представители ОСК заявляли на пресс-конференции в "Интерфаксе" 28 июня, что фрегат уже прошел 65 тыс. морских миль, надежность основных видов вооружения, энергетической установки подтверждена.

"Адмирал Горшков" - флагманский корабль проекта 22350, который разработан Северным проектно-конструкторским бюро. Закладка фрегата состоялась на ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в Петербурге 1 февраля 2006 года.

Корабли проекта 22350 создаются с применением технологии "стелс" - значения физических полей фрегатов минимизированы. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки у кораблей снижена отражающая поверхность, что понижает их радиолокационную заметность. Фрегаты предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

Фрегаты этой серии ("Адмирал Касатонов", "Адмирал Головко" и "Адмирал Исаков") должны стать самыми современными кораблями ВМФ России в своем классе.

Фрегаты имеют водоизмещение в 4,5 тыс. тонн, длину - 135 метров, ширину - 16 м, скорость - до 29 узлов, дальность плавания - 4,5 тыс. миль, автономность - 30 суток и рассчитаны на экипаж от 180 до 210 человек. Корабли оснащены главной энергетической установкой общей мощностью не менее 65 тыс. л.с.

Эти фрегаты вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом "Редут", пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НК". В качестве противолодочного оружия применен комплекс "Пакет-НК". Несут на борту противолодочный вертолет Ка-27.

18.07.2018
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