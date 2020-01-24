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В центре РГО при Главкомате ВМФ проанализировали итоги третьего этапа экспедиции ОИС "Адмирал Владимирский"

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Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский", совершающее кругосветную экспедицию, в порту Монтевидео
Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский", совершающее кругосветную экспедицию, в порту Монтевидео.
Источник изображения: © Фото : Посольство РФ в Уругвае

ЦАМТО, 23 января. В центре РГО при Главкомате ВМФ России проанализированы результаты третьего этапа кругосветной экспедиции ОИС "Адмирал Владимирский", посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала И.Ф.Крузенштерна.

По докладу руководителя экспедиции на борту ОИС "Адмирал Владимирский" капитана 1 ранга Олега Осипова, который поступил в адрес главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова, продолжительность третьего этапа на отрезке маршрута от Рио-де-Жанейро до Монтевидео составила пять суток, за которые пройдено 1090 миль. Всего судном с начала экспедиции пройдено около 10 тыс. миль, выполнено 17,5 тыс. линейных километров промера глубин, 16,6 тыс. линейных километров морской магнитной съемки и 14,7 тыс. линейных километров гравиметрической съемки.

В настоящее время ОИС "Адмирал Владимирский" продолжает движение курсом на Антарктиду. По указанию адмирала Николая Евменова полученные участниками экспедиции данные поступают в центр РГО, функционирующий при Главном командовании ВМФ в Адмиралтействе для анализа.

Маршрутный промер глубин выполняется на всем этапе экспедиции с использованием эхолотов. В процессе исследований используются данные, получаемые мобильным автономным пунктом приема космической метеорологической информации (Сюжет-МБ) и корабельной метеорологической станцией "Характер-К". Среди целей экспедиции: изучение и анализ состояния гидрометеорологической обстановки в сложных климатических условиях и дальних морских зонах, проведение непрерывных наблюдений за развитием опасных явлений погоды по маршруту следования судна, а также в Антарктическом регионе.

Океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" покинуло Кронштадт 3 декабря, дав старт масштабной кругосветной океанографической экспедиции Военно-Морского Флота России, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала И.Ф.Крузенштерна. В ходе экспедиции, которая продлится до июня месяца 2020 года, к ОИС "Адмирал Владимирский" на различных маршрутах присоединятся гидрографическое судно "Маршал Геловани" и океанографическое исследовательское судно "Янтарь". За время первого, второго и третьего этапов кругосветной экспедиции ОИС "Адмирал Владимирский" посетило порты Лиссабон, Рио-де-Жанейро, Монтевидео.

Маршрут экспедиции спланирован таким образом, чтобы в день открытия Антарктиды, 28 января 2020 г., ОИС "Адмирал Владимирский" и ОИС "Янтарь" прибыли к российской антарктической станции "Беллинсгаузен", где совместно с личным составом станции провели памятные мероприятия. Экспедиция проводится в тесном взаимодействии с Русским географическим обществом, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
22010 Крюйс
Компании
Кронштадт
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
852
Арктика
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