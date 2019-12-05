ОИС "Адмирал Владимирский" покинуло Кронштадт, дав старт масштабной кругосветной экспедиции ВМФ России

ЦАМТО, 4 декабря. ОИС "Адмирал Владимирский" 3 декабря покинуло Кронштадт, дав старт масштабной кругосветной экспедиции ВМФ России, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна.

В ходе экспедиции, которая продлится до июня 2020 года, к ОИС "Адмирал Владимирский" на различных маршрутах присоединятся гидрографическое судно "Маршал Геловани" и ОИС "Янтарь".

Как сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов накануне выхода ОИС "Адмирал Владимирский" из Кронштадта, проведение кругосветной океанографической экспедиции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна, было спланировано и организовано в соответствии с решением министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.

В экспедиции задействовано несколько океанографических и гидрографических судов ВМФ, которые пройдут десятки тысяч морских миль по утвержденным маршрутам. Маршрут спланирован таким образом, чтобы в день открытия Антарктиды, 28 января, ОИС "Адмирал Владимирский" и ОИС "Янтарь" прибыли к российской антарктической станции "Беллинсгаузен", где совместно с личным составом станции провели памятные мероприятия. Экспедиция проводится в тесном взаимодействии с Русским географическим обществом.

В торжественной церемонии проводов из Кронштадта ОИС "Адмирал Владимирский" принял участие начальник Военного учебно-научного центра ВМФ "Военно-морская академия" вице-адмирал Владимир Касатонов, который передал напутственное слово адмирала Николая Евменова экипажу и капитану судна, участникам экспедиции на его борту и пожелал успешно выполнить задачи похода, запланированный объем исследований Мирового океана и морей Антарктиды в частности.

"Кругосветная экспедиция еще раз подтвердит лидирующие позиции России в освоении и изучении Антарктиды и ее морей, позволит существенно обновить базу исследовательских данных по Мировому океану", – отметил В.Касатонов.

В свою очередь, руководитель экспедиции заместитель начальника управления навигации и океанографии Минобороны России капитан 1 ранга Олег Осипов сказал, что подготовка участников экспедиции позволит на высоком профессиональном уровне выполнить весь комплекс гидрографических и гидрометеорологических исследований, маршрутного промера глубин на протяжении похода. ОИС "Адмирал Владимирский" оснащен соответствующим оборудованием для современных исследований, которые будут выполняться во взаимодействии с Русским географическим обществом.

Контроль и руководство церемонией проводов ОИС "Адмирал Владимирский" из Кронштадта осуществлял командир Ленинградской военно-морской базы контр-адмирал Вячеслав Родионов. В церемонии приняли участие представители администрации Санкт-Петербурга и Кронштадтского района, ветераны-полярники, родные и близкие участников экспедиции.

В ходе экспедиции планируется получить уникальные батиметрические данные, провести океанографические и гидрометеорологические исследования в морях, омывающих Антарктиду, что позволит существенно пополнить базы климатических данных.

В соответствии с международными обязательствами Российской Федерации по созданию и поддержанию на современном уровне международных навигационных карт в ходе экспедиции предусматривается выполнение гидрографических работ в море Беллинсгаузена, материалы которых позволят переиздать российскую навигационную морскую карту INT9172 издания 1998 года, материалы маршрутного промера будут использованы для уточнения информации на навигационных морских картах всех морей и океанов. В море Дюрвиля планируется выполнить работы по уточнению местоположения южного магнитного полюса.

На этапе экспедиции от Кронштадта до стации Беллинсгаузен на ОИС "Адмирал Владимирский" спланировано прохождение практики 14 курсантами штурманско-гидрографического факультета Военно-морского института ВУНЦ ВМФ гидрографической специальности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.