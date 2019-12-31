ОИС "Адмирал Владимирский" продолжает идти утвержденным маршрутом в Атлантике по плану кругосветной экспедиции

ЦАМТО, 30 декабря. Океанографическое исследовательское судно ВМФ "Адмирал Владимирский" на данный момент времени прошло 5678 миль и продолжает движение по маршруту кругосветной экспедиции, организованной Главным командованием ВМФ России.

Экспедиция посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала И.Ф.Крузенштерна.

Судно вышло из Кронштадта 3 декабря, по пути следования, совершило заход Лиссабон и в настоящее время выполняет задачи гидрометеонаблюдений и маршрутного промера глубин в Центральной Атлантике с целью корректуры морских навигационных карт.

Техническое средства, гидрографическое и гидрометерологическое оборудование на борту судна работают нормально, экипаж здоров и выполняет свои задачи в соответствии с планом экспедиции. Об этом доложил Главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову руководитель экспедиции на борту ОИС "Адмирал Владимирский" капитан 1 ранга Олег Осипов. Информация также поступила в Центр Русского Географического Общества, функционирующий при Главном командовании ВМФ в Адмиралтействе.

Маршрутный промер глубин выполняется на всем этапе экспедиции с использованием эхолотов. В процессе исследований используются данные, получаемые мобильным автономным пунктом приема космической метеорологической информации (Сюжет-МБ) и корабельной метеорологической станцией "Характер-К". Среди целей экспедиции – изучение и анализ состояния гидрометеорологической обстановки в сложных климатических условиях и дальних морских зонах, проведение непрерывных наблюдений за развитием опасных явлений погоды по маршруту следования судна, а также в Антарктическом регионе.

Океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" покинуло Кронштадт 3 декабря, дав старт масштабной кругосветной океанографической экспедиции Военно-Морского Флота России, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала И.Ф.Крузенштерна. В ходе экспедиции, которая продлится до июня месяца 2020 года, к ОИС "Адмирал Владимирский" на различных маршрутах присоединятся гидрографическое судно "Маршал Геловани" и океанографическое исследовательское судно "Янтарь".

Маршрут экспедиции спланирован таким образом, чтобы в день открытия Антарктиды, 28 января 2020 г., ОИС "Адмирал Владимирский" и ОИС "Янтарь" прибыли к российской антарктической станции "Беллинсгаузен", где совместно с личным составом станции провели памятные мероприятия. Экспедиция проводится в тесном взаимодействии с Русским Географическим Обществом, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.