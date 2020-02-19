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ЦАМТО

ОИС "Адмирал Владимирский" прошло 16200 миль по маршруту кругосветной экспедиции

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Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский", совершающее кругосветную экспедицию, в порту Монтевидео
Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский", совершающее кругосветную экспедицию, в порту Монтевидео.
Источник изображения: © Фото : Посольство РФ в Уругвае

ЦАМТО, 18 февраля. ОИС "Адмирал Владимирский" с декабря 2019 года по настоящее время прошло 16200 миль по маршруту кругосветной экспедиции ВМФ, посвященной 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 250-летию со дня рождения И.Ф.Крузенштерна.

В Адмиралтействе и центре Русского географического общества при Главном командовании ВМФ получен доклад с борта ОИС "Адмирал Владимирский" о том, что за 77 суток экспедиции военные гидрографы произвели 28000 км маршрутного промера глубин, 24000 линейных километров гравиметрической съемки. В настоящее время океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" продолжает океанографические исследования моря Беллинсгаузена и 5 марта совершит заход в порт Монтевидео для пополнения запасов и отдыха экипажа.

В центре Русского географического общества при Главном командовании ВМФ России (г.Санкт-Петербург) анализируются данные кругосветной экспедиции океанографического исследовательского судна "Адмирал Владимирский", поступающие ежесуточно в Адмиралтейство.

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов поставил задачу тщательно анализировать все этапы кругосветной экспедиции, которая по своим масштабам и значимости является достойным продолжением деятельности ВМФ России по изучению Мирового океана.

В ходе экспедиции, которая продлится до июня 2020 года, ОИС "Адмирал Владимирский" на различных этапах выполняет задачи совместно с гидрографическим судном "Маршал Геловани" и океанографическим исследовательским судном "Янтарь". Маршрут экспедиции был спланирован таким образом, чтобы в день открытия Антарктиды, 28 января 2020 г., ОИС "Адмирал Владимирский" и ОИС "Янтарь" прибыли к российской антарктической станции "Беллинсгаузен", где совместно с личным составом станции провели памятные мероприятия. Экспедиция проводится в тесном взаимодействии с Русским географическим обществом, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
22010 Крюйс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
852
Арктика
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