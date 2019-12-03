ВМФ России начинает новый учебный год с уникальной кругосветной экспедиции

ЦАМТО, 2 декабря. Военно-морской флот России начинает новый учебный год с уникальной кругосветной экспедиции, сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

В соответствии с решением министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, экспедиция будет посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала И.Ф.Крузенштерна.

В экспедиции принимают участие несколько океанографических и гидрографических судов ВМФ. Первым 3 декабря из Кронштадта выйдет океанографическое исследовательское судно (ОИС) "Адмирал Владимирский". В ходе экспедиции к нему присоединятся и другие гидрографические и исследовательские суда ВМФ России, в частности гидрографическое судно "Маршал Геловани" и океанографическое исследовательское судно "Янтарь".

Маршрут экспедиции, которая проводится в тесном взаимодействии с Русским географическим обществом, спланирован так, что 28 января 2020 г., в годовщину открытия Антарктиды, ОИС "Адмирал Владимирский" и ОИС "Янтарь" прибудут к российской антарктической станции "Беллинсгаузен", где пройдут памятные мероприятия.

По словам главкома ВМФ, экспедиция продлится с декабря 2019 года по июнь 2020 года. В ходе нее планируется получить уникальные батиметрические данные, провести океанографические и гидрометеорологические исследования в морях, омывающих Антарктиду, что позволит существенно пополнить базы климатических данных.

В соответствии с международными обязательствами Российской Федерации по созданию и поддержанию на уровне современности международных навигационных карт, в ходе экспедиции предусматривается выполнение гидрографических работ в море Беллинсгаузена, материалы которых позволят переиздать российскую навигационную морскую карту INT9172 издания 1998 года, материалы маршрутного промера будут использованы для уточнения информации на навигационных морских картах всех морей и океанов. В море Дюрвиля планируется выполнить работы по уточнению местоположения южного магнитного полюса, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.