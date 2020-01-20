Войти
ЦАМТО

Новейший корабль ПМО Черноморского флота "Иван Антонов" проходит черноморские проливы

307
0
0
Прибытие в Севастополь морского тральщика "Иван Антонов" проекта 12700, 07.09.2019
Прибытие в Севастополь морского тральщика "Иван Антонов" проекта 12700, 07.09.2019.
Источник изображения: Erne / forums.airbase.ru

ЦАМТО, 17 января. Новейший корабль противоминной обороны Черноморского флота "Иван Антонов" совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море.

В настоящее время экипаж тральщика проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы.

Корабль войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море.

Для экипажа тральщика это первый переход в дальнюю морскую зону после его приема в корабельный состав Черноморского флота.

Справочно:

Базовый тральщик "Иван Антонов" построен на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге, спущен на воду в 2018 году, принят в состав Черноморского флота в январе 2019 года.

"Иван Антонов" является представителем нового поколения кораблей противоминной обороны. Тральщик имеет на вооружении современные комплексы поиска и обнаружения мин, надводные и подводные автономные противоминные аппараты и предназначен для обнаружения и уничтожения всех типов мин; противоминной зашиты баз, прибрежных морских территорий, кораблей флота на переходе морем, а также для постановки минных заграждений и ведения противоминной разведки, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Иван Антонов
Компании
Минoбороны РФ
СНСЗ
Проекты
ЧФ
Похожие новости
31.12.2019
Введен в строй морской тральщик «Владимир Емельянов» проекта 12700
09.09.2019
Морской тральщик "Иван Антонов" проекта 12700 прибыл в Севастополь
28.01.2019
Тральщик "Иван Антонов" введен в строй ВМФ России
31.05.2018
Новейший корабль ПМО "Иван Антонов" в сентябре прибудет к постоянному месту базирования на Черноморский флот
31.05.2018
Тральщик "Иван Антонов" прибудет к месту базирования до конца лета
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.01 18:22
  • 65
Каким может быть сверхтяжелый танк
  • 20.01 18:05
  • 8
Перспективный корабль на основе корвета проекта 20386
  • 20.01 18:02
  • 9
От страха капитан пролил кофе на ботинки – в США тоже помянули «суперсоник» Су-24
  • 20.01 17:55
  • 3
Рогозин и Маск раскритиковали НАСА
  • 20.01 17:49
  • 20
Производитель «Буков» предупредил об угрозе ПВО
  • 20.01 17:48
  • 5
На Западе рассказали о «финансовом силовом номере» Швеции против России
  • 20.01 15:56
  • 1
Действуют роем. Видео первого полета беспилотника X-61A попало в Сеть
  • 20.01 15:26
  • 93
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 20.01 15:18
  • 1
Путин прилетел в Берлин на Международную конференцию по Ливии
  • 20.01 15:17
  • 19
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 20.01 15:00
  • 1
Новейшие зенитные самоходки турецкого производства замечены в Ливии
  • 20.01 15:00
  • 22
Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ
  • 20.01 14:31
  • 5
Илон Маск задумал отправить на Марс миллион человек к 2050 году
  • 20.01 14:29
  • 1
Последний дюйм: сможет ли SpaceX возить астронавтов на МКС
  • 20.01 14:29
  • 4
В США раскрыли настоящие проблемы российской «Арматы»