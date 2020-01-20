Новейший корабль ПМО Черноморского флота "Иван Антонов" проходит черноморские проливы

ЦАМТО, 17 января. Новейший корабль противоминной обороны Черноморского флота "Иван Антонов" совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море.

В настоящее время экипаж тральщика проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы.

Корабль войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море.

Для экипажа тральщика это первый переход в дальнюю морскую зону после его приема в корабельный состав Черноморского флота.

Справочно:

Базовый тральщик "Иван Антонов" построен на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге, спущен на воду в 2018 году, принят в состав Черноморского флота в январе 2019 года.

"Иван Антонов" является представителем нового поколения кораблей противоминной обороны. Тральщик имеет на вооружении современные комплексы поиска и обнаружения мин, надводные и подводные автономные противоминные аппараты и предназначен для обнаружения и уничтожения всех типов мин; противоминной зашиты баз, прибрежных морских территорий, кораблей флота на переходе морем, а также для постановки минных заграждений и ведения противоминной разведки, сообщает пресс-служба Южного военного округа.