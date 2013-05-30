Тральщик "Иван Антонов" прибудет к месту базирования до конца лета

Новый корабль противоминной обороны проекта 12700 "Иван Антонов", совершит переход к месту базирования на Черноморском флоте в третьем квартале текущего года, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

https://www.korabel.ru, Минобороны РФ

Тральщик построен на Средне-Невском судостроительном заводе (Петербург) и в скором времени начнет прохождение испытаний в Балтийском море.

Сообщается, что переход из Балтийского в Черное море будет осуществлен по внутренним водным путям (рекам). Такой переход тральщиков с использованием буксиров является многолетней практикой. Он намного экономичнее того пути, которым следуют более крупные корабли: из Балтийского моря в Черное вокруг Европы. Кроме того, переход по рекам значительно экономит время перебазирования и сохраняет моторесурс корабельных двигателей.

В пресс-службе напомнили, что корабли проекта 12700 являются новым поколением тральщиков, корпуса которых изготовлены из монолитного стеклопластика. Проект разработан в КБ "Алмаз".

Водоизмещение корабля – 890 тонн, длина – 61 м, ширина – 10 м, скорость хода при полном водоизмещении – 16,5 уз., экипаж – 44 человека. Предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях баз на безопасных для корабля дистанциях.

Как отметили в ведомстве, опыт эксплуатации "Александра Обухова" (головного корабля серии) показал, что корабли этого проекта являются многофункциональным и могут применяться не только в качестве базовых, но и морских минно-тральных кораблей.