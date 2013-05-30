Новейший корабль ПМО "Иван Антонов" в сентябре прибудет к постоянному месту базирования на Черноморский флот



Стеклопластиковый тральщик проекта 12700.

Источник: www.1tv.ru. Стеклопластиковый тральщик проекта 12700.Источник: www.1tv.ru.

ЦАМТО, 30 мая. В третьем квартале текущего года новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Иван Антонов", построенный на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге, совершит переход к постоянному месту базирования на Черноморский флот.

Переход корабля состоится после завершения испытаний на Балтике и будет осуществлен внутренними водными путями (по рекам) в соответствии с многолетней практикой перебазирования минно-тральных кораблей. Переход внутренними водными путями с использованием буксиров является наиболее экономичным по сравнению с переходом с Балтийского в Черное море вокруг Европы, а также позволяет сохранить потенциал моторесурса двигательных установок корабля и существенно сократить сроки перебазирования.

Корабли противоминной обороны проекта 12700 являются новым поколением минно-тральных кораблей. Опыт эксплуатации головного корабля "Александр Обухов" показал, что корабли этого проекта являются многофункциональным и могут применяться в качестве как базовых минно-тральных, так и морских минно-тральных кораблей, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.