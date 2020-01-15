В Минобороны РФ назвали главный итог переговоров по Ливии в Москве

Участники переговоров по Ливии в Москве подтвердили приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности страны. Об этом во вторник, 14 января, сообщили в Минобороны РФ.

«Подчеркнута нацеленность на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом», — цитирует сообщение ведомства телеканал «Звезда». Главным итогом переговоров стало достижение согласия сторон по бессрочному продолжению режима прекращения боевых действий, отметили в ведомстве.

Ранее 14 января глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что соглашение со сторонами ливийского конфликта после состоявшихся накануне переговоров по урегулированию военного конфликта в стране пока не достигнуто. Россия намерена продолжать стремиться к этой цели и объединить усилия стран Европы и государств, соседствующих с Ливией, для достижения мира в этой стране, добавил он.

В этот же день командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, покинувший Москву, не подписав соглашение о прекращении огня с действующим в Триполи правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, заявил, что предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА.

Межливийские переговоры с участием представителей России и Турции прошли в Москве накануне.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются военные действия. В стране фактически царит двоевластие. На западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. На востоке действует избранный ливийским народом парламент. Власти восточной части страны сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром.