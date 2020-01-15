Войти
Известия.ru

В Минобороны РФ назвали главный итог переговоров по Ливии в Москве

439
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Участники переговоров по Ливии в Москве подтвердили приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности страны. Об этом во вторник, 14 января, сообщили в Минобороны РФ.

«Подчеркнута нацеленность на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом», — цитирует сообщение ведомства телеканал «Звезда». Главным итогом переговоров стало достижение согласия сторон по бессрочному продолжению режима прекращения боевых действий, отметили в ведомстве.

Ранее 14 января глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что соглашение со сторонами ливийского конфликта после состоявшихся накануне переговоров по урегулированию военного конфликта в стране пока не достигнуто. Россия намерена продолжать стремиться к этой цели и объединить усилия стран Европы и государств, соседствующих с Ливией, для достижения мира в этой стране, добавил он.

В этот же день командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, покинувший Москву, не подписав соглашение о прекращении огня с действующим в Триполи правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, заявил, что предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА.

Межливийские переговоры с участием представителей России и Турции прошли в Москве накануне.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются военные действия. В стране фактически царит двоевластие. На западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. На востоке действует избранный ливийским народом парламент. Власти восточной части страны сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Россия
Турция
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
16.12.2019
Москва и Пекин остаются врагами НАТО
14.10.2019
Миротворческая деятельность ООН в Африке
28.08.2019
"Незаконное соглашение": кто в Венесуэле не дружит с Россией
02.11.2015
"Сирийский гамбит" с кульбитом
10.10.2011
Покушение на перезагрузку
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.01 22:48
  • 7
Вертолеты из дурдома
  • 15.01 22:33
  • 1
Россия собралась дать кредит Шри-Ланке на Су-30
  • 15.01 22:27
  • 2
ВМС США посоветовали опасаться подлодок "Ясень-М"
  • 15.01 21:24
  • 17
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 15.01 21:16
  • 26
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 15.01 21:10
  • 3
Может ли ракета ЗРК «Тор» сбивать ракету РСЗО «Полонез»?
  • 15.01 20:47
  • 280
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 15.01 20:15
  • 58
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 15.01 19:40
  • 11
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 15.01 18:25
  • 2
Производитель «Буков» предупредил об угрозе ПВО
  • 15.01 18:07
  • 3
Гравитационную систему навигации для военной техники создают в России
  • 15.01 16:21
  • 9
По советским чертежам: в России создадут первый авианосец
  • 15.01 16:15
  • 3
На Урале танковая дивизия получит 30 модернизированных танков Т-72Б3М
  • 15.01 16:02
  • 4
ПАКетное соглашение: новейшему бомбардировщику назначили сроки выхода в серию
  • 15.01 15:57
  • 10
На Су-57 в Сирии испытали новые виды ракет и бомб