Глава Генштаба обсудил с коллегой из Турции ситуацию в Сирии и Ливии

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел телефонный разговор с главой турецкого Генштаба генералом армии Яшаром Гюлером. Об этом в среду, 8 июля, сообщили в российском Минобороны.

«Стороны обсудили обстановку в Сирийской Арабской Республике и текущую ситуацию в Ливии, а также вопросы взаимодействия между военными ведомствами двух стран», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в этот же день министерство распространило заявление постпреда РФ при ООН Василия Небензи, согласно которому Россия внесет в Совет Безопасности ООН проект резолюции, предлагающий оставить только один погранпереход на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи.

Дипломат отметил, что размер подконтрольной боевикам территории Идлиба сократился на 30%, поэтому одного КПП будет достаточно, чтобы удовлетворить все гумпотребности региона.

3 июля российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о готовящемся возобновлении работы посольства России в Ливии. 23 июня министр заявил, что вопрос применения военных сил в Ливии должен быть предметом договоренностей, и сравнил военный конфликт в стране с качелями.

После свержения и убийства бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи в 2011 году в стране не прекращаются вооруженные конфликты. Установилось двоевластие: на востоке страны заседает избранный народом парламент, сотрудничающий с ЛНА Хафтара, а на западе, в столице Триполи, — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.

В январе текущего года состоялась Берлинская конференция, в ходе которой представители 16 стран договорились больше не вмешиваться в ситуацию на Ближнем Востоке. Они согласовали прекращение огня, соблюдение эмбарго на поставки оружия и продолжение переговоров между враждующими организациями.

В том же году, когда в Ливии случился госпереворот, в Сирии начался вооруженный конфликт. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков.