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Интерфакс-АВН

Путин на борту ракетного крейсера "Маршал Устинов" поздравил моряков с Новым годом, поблагодарил их за службу

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"Маршал Устинов"
"Маршал Устинов".
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Севастополь. 9 января. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин пообщался с моряками ракетного крейсера "Маршал Устинов", поблагодарил их за службу и поздравил с Новым годом, оставив запись в книге почетных посетителей корабля.

Во время возвращения ракетного крейсера Северного флота "Маршал Устинов" в Севастополь после учений Северного и Черноморского флотов в Черном море глава государства пообщался в кают-компании с офицерами. Он поблагодарил моряков за службу и за проведенные учения.

"В походе вы уже давно, семь месяцев, соскучились по дому, скоро вернетесь. Всего вам самого доброго. Спасибо за сегодняшний день, до свидания", - сказал Путин офицерам после окончания учений.

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" покинул базу в Североморске 3 июля, принял участие в главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге, выполнял задачи в Средиземном море. После этого крейсер принял участие в совместных с Китаем и ЮАР учениях в Кейптауне и совершил переход в Черное море.

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Военные учения
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