Путин поздравил моряков крейсера «Маршал Устинов» и поблагодарил за службу

Президент России Владимир Путин поздравил моряков ракетного крейсера «Маршал Устинов» с новогодними праздниками и оставил запись в книге почетных посетителей корабля с благодарностью за службу.

«В походе вы уже давно, семь месяцев, соскучились по дому, скоро вернетесь. Всего вам самого доброго. Спасибо за сегодняшний день, до свидания», — приводит его слова «РИА Новости» в четверг, 9 января.

В книге почетных посетителей корабля Путин оставил следующее сообщение: «Поздравляю с Новым 2020 годом, с проведенными учениями. Желаю удачи. Благодарю за службу!»

Крейсер «Маршал Устинов» покинул базу в Североморске 3 июля. Принимал участие в главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге, а также выполнял задачи в Средиземном море. В ноябре крейсер принял участие в совместных учениях с фрегатами ЮАР и КНР.

Ранее в четверг сообщалось, что Путин наблюдал за запуском гиперзвуковой ракеты «Кинжал», находясь на борту крейсера. Запуск ракеты проводился парой истребителей МиГ-31К в рамках совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море. Стрельба проводилась по цели на одном из полигонов.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» входит в состав Северного флота России, построен на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве. Получил название в честь министра обороны СССР маршала Советского Союза Д.Ф. Устинова. Находится в строю с 1986 года.