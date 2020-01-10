Войти
Известия.ru

Путин поздравил моряков крейсера «Маршал Устинов» и поблагодарил за службу

445
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин поздравил моряков ракетного крейсера «Маршал Устинов» с новогодними праздниками и оставил запись в книге почетных посетителей корабля с благодарностью за службу.

«В походе вы уже давно, семь месяцев, соскучились по дому, скоро вернетесь. Всего вам самого доброго. Спасибо за сегодняшний день, до свидания», — приводит его слова «РИА Новости» в четверг, 9 января.

В книге почетных посетителей корабля Путин оставил следующее сообщение: «Поздравляю с Новым 2020 годом, с проведенными учениями. Желаю удачи. Благодарю за службу!»

Крейсер «Маршал Устинов» покинул базу в Североморске 3 июля. Принимал участие в главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге, а также выполнял задачи в Средиземном море. В ноябре крейсер принял участие в совместных учениях с фрегатами ЮАР и КНР.

Ранее в четверг сообщалось, что Путин наблюдал за запуском гиперзвуковой ракеты «Кинжал», находясь на борту крейсера. Запуск ракеты проводился парой истребителей МиГ-31К в рамках совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море. Стрельба проводилась по цели на одном из полигонов.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» входит в состав Северного флота России, построен на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве. Получил название в честь министра обороны СССР маршала Советского Союза Д.Ф. Устинова. Находится в строю с 1986 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
ЮАР
Продукция
Кинжал БР
МиГ-31
Персоны
Путин Владимир
Проекты
1164 Атлант
2020-й год
Военные учения
ГЗЛА
СФ
ЧФ
Похожие новости
10.01.2020
Удар "Кинжала": что увидел Путин на учениях в Черном море
10.01.2020
Владимир Путин наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.01 16:08
  • 112
Китай построит седьмой авианосец
  • 10.01 15:53
  • 2
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 10.01 15:31
  • 4
NetEase (Китай): авианосец загорелся, бомбардировщик упал – российская военная техника гибнет?
  • 10.01 15:18
  • 4
Путин поручил довести долю современного вооружения в ВМФ до 70%
  • 10.01 15:07
  • 7
13 вариантов мести: Иран подготовил ответ США
  • 10.01 15:06
  • 13
"Придется переделывать": кто ответит за кривой телескоп
  • 10.01 14:58
  • 4
Накроет всех
  • 10.01 14:10
  • 37
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 10.01 13:56
  • 2
Через трение к звездам: новая технология сварки сделает ракеты легче
  • 10.01 13:51
  • 1
ВС РФ оснащаются инновационными видами оружия, основанными на новых физических принципах
  • 10.01 11:32
  • 1
Военная прокуратура потребовала срок для обвиненного в мошенничестве генерала
  • 10.01 11:32
  • 52
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 10.01 10:45
  • 1
Эвакуация советской промышленности в 1941 году
  • 10.01 08:04
  • 98
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 10.01 01:04
  • 6
Как русские конструкторы создали авиацию США