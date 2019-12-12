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Известия.ru

Глава Пентагона рассказал о расширении присутствия России в Сирии

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Источник изображения: Фото: REUTERS/DoD/Lisa Ferdinando

Военное присутствие России в Сирии расширилось за последние полтора месяца, однако США это не беспокоит. Об этом в среду, 11 декабря, заявил министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США.

Эспер подтвердил, что российское присутствие в регионе расширилось, однако отметил, что "не слишком сильно" беспокоится по этому поводу.

"Я больше обеспокоен по поводу расширения (влияния. — Ред.) России в Египте, Саудовской Аравии и других местах", — цитирует его ТАСС.

Ранее в этот день спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Турция пока не готова к выполнению взятых на себя обязательств по стабилизации ситуации в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. По словам дипломата, необходимо скорейшее реагирование на те провокационные действия, которые в настоящий момент осуществляются неподконтрольными Турции военными группировками в Идлибской зоне, особенно в районе Алеппо.

Он рассказал, что за последнюю неделю по Алеппо было выпущено 32 реактивных снаряда, в результате чего погибли 10 человек и еще несколько десятков пострадали.

2 декабря президент Сирии Башар Асад обсудил с российской делегацией ситуацию в провинции Идлиб. Стороны подчеркнули недопустимость превращения региона в убежище для террористов.

22 октября по итогам переговоров в Сочи Москва и Анкара приняли меморандум о совместном патрулировании на севере Сирии. Как рассказал тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, патрулирование должно осуществляться на сирийских территориях глубиной 10 км от границы с Турцией.

Меморандум также закрепил договоренность двух стран о борьбе с терроризмом во всех его проявлениях, сепаратизмом в Сирии, а также подтвердил приверженность единству и территориальной целостности Сирии.

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Страны
Египет
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
США
Турция
Персоны
Башар Асад
Эрдоган Реджеп
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