Войти
Военное обозрение

"У него другая природная биомеханика": Зеленский рассказал о Путине и о переговорах по газу

254
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Стало известно о достигнутых договорённостях по транзиту газа между российской и украинской сторонами в Париже. Напомним, что в столице Франции проходил так называемый нормандский саммит, в котором помимо глав государств участвовали и весьма обширные делегации. Эти делегации включали представителей энергетических ведомств и компаний двух стран.

По словам Владимира Зеленского, на встрече с российским президентом обсуждались в том числе вопросы "компенсации со стороны "Газпрома" в размере 3 млрд долларов". На Украине утверждают, что эта компенсация якобы "присуждена" Стокгольмским арбитражем.

Зеленский заявил, "как ему показалось", вопрос относительно 3 млрд долларов, "который выиграла Украина", снят.

Президент Украины:

Мы готовы взять газом. Это тот компромисс, на который мы готовы идти.

Далее украинский президент заявил, что транзит газа через Украину будет продолжен после 1 января 2020 года. Причём, по заявлению Зеленского, контракт "будет заключен более чем на один год".

Беседа Путина и Зеленского продолжалась около часа, хотя первоначально на неё было отведено около 20 минут. Затем состоялась общая пресс-конференция.

Зеленский о Путине:

С ним сложно договариваться, но были и моменты, когда мы договорились. Он каждый вопрос разбирает на детали. И каждое слово мы урегулировали. Это сложно. Я другой человек: раз-раз – и договорено. А у него другая природная биомеханика.

На этом фоне активисты в Киеве объявили, что "сворачивают лагерь на майдане и на Банковой, так как Зеленский не пересёк обозначенных "красных линий".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Похожие новости
19.08.2015
Заминка в пятом поколении
24.09.2014
«Кореец» вместо «француза»
29.07.2014
Усиление на воде
10.04.2014
О Швабе. Сила света
12.08.2011
Дмитрий Кива: государство должно поддержать возможность интенсификации производства в авиапроме
30.11.2010
ВМФ готовится защищать российскую нефть
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.12 09:43
  • 1
Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику
  • 11.12 09:39
  • 10
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 11.12 09:25
  • 4
ОСК рассчитывает построить большую серию атомных эсминцев "Лидер"
  • 11.12 09:18
  • 1
Казахстан как Рубикон
  • 11.12 08:59
  • 1
Сергей Михеев: "Мы проигрываем войну конструкторов"
  • 11.12 07:33
  • 5
Шойгу: доля современных вооружений в российской армии должна в 2020 году достичь 70%
  • 11.12 05:10
  • 69
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 11.12 04:40
  • 36
Китай построит седьмой авианосец
  • 11.12 01:58
  • 3
Безостановочная стрельба белорусских танков Т-72 на ходу попала на видео
  • 10.12 21:17
  • 4
El Mundo ‪(Испания): Латвия — уголок Европы, где верят в "российский захват за 36 часов"
  • 10.12 21:11
  • 21
Адмирал оценил планы по строительству нового российского авианосца
  • 10.12 17:57
  • 6
Хомчак: Донбасс надо как можно быстрее возвращать, работать над этим прямо сейчас (Укрiнформ, Украина)
  • 10.12 17:39
  • 1
Россия модернизирует фрегаты с технологией "стелс"
  • 10.12 16:19
  • 6
Израиль испытал ядерную МБР
  • 10.12 16:09
  • 1
Командующий 4-ой армией ВВС и ПВО: "В Крыму дальние бомбардировщики Ту-22МЗ не размещены, в этом нет необходимости"