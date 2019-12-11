"У него другая природная биомеханика": Зеленский рассказал о Путине и о переговорах по газу

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Стало известно о достигнутых договорённостях по транзиту газа между российской и украинской сторонами в Париже. Напомним, что в столице Франции проходил так называемый нормандский саммит, в котором помимо глав государств участвовали и весьма обширные делегации. Эти делегации включали представителей энергетических ведомств и компаний двух стран.

По словам Владимира Зеленского, на встрече с российским президентом обсуждались в том числе вопросы "компенсации со стороны "Газпрома" в размере 3 млрд долларов". На Украине утверждают, что эта компенсация якобы "присуждена" Стокгольмским арбитражем.

Зеленский заявил, "как ему показалось", вопрос относительно 3 млрд долларов, "который выиграла Украина", снят.

Президент Украины:

Мы готовы взять газом. Это тот компромисс, на который мы готовы идти.

Далее украинский президент заявил, что транзит газа через Украину будет продолжен после 1 января 2020 года. Причём, по заявлению Зеленского, контракт "будет заключен более чем на один год".

Беседа Путина и Зеленского продолжалась около часа, хотя первоначально на неё было отведено около 20 минут. Затем состоялась общая пресс-конференция.

Зеленский о Путине:

С ним сложно договариваться, но были и моменты, когда мы договорились. Он каждый вопрос разбирает на детали. И каждое слово мы урегулировали. Это сложно. Я другой человек: раз-раз – и договорено. А у него другая природная биомеханика.

На этом фоне активисты в Киеве объявили, что "сворачивают лагерь на майдане и на Банковой, так как Зеленский не пересёк обозначенных "красных линий".