В МО РФ заявили, что российский спутник сошел с орбиты по плану

Министерство обороны подтвердило, что российский спутник, входящий в систему предупреждения о ракетном нападении, сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы.

Первыми об этом заявили представители Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), которые внимательно отслеживают все космические аппараты, находящиеся на околоземной орбите. Наши военные этот факт отрицать не стали и трагедии из случившегося не сделали. Дело в том, что спутник просто выработал свой ресурс, и дальнейшее его нахождение на орбите потеряло смысл.

Космический аппарат "Космос-2422", сошедший с орбиты в ночь на 23 ноября, был разработан на базе платформы универсальных спутников "Око" в НПО им. С.А. Лавочкина еще в ХХ веке. На орбиту его вывели в 2006 году, пуск ракеты был произведен с космодрома Плесецк.

Спутник мог фиксировать старт межконтинентальных баллистических ракет с территории США. К счастью, за минувшие полтора десятка лет этого не произошло. Сейчас вместо системы "Око" в строй вводится Единая космическая система обнаружения и боевого управления, в которую входят новые спутники под общим названием "Тундра". Эта система способна фиксировать пуски не только ракет с наземных стартовых позиций, но и с подводных лодок. Как сообщалось в открытой печати, на космических аппаратах "Тундра" размещена система боевого управления.

То есть в случае необходимости через спутник можно будет передать сигнал о нанесении ответного удара по противнику.

Кроме того, спутники "Тундра" не только отслеживают пуски ракет потенциального агрессора, они еще и формируют алгоритм, который позволяет определить их траекторию полета и конечную цель. Все это позволит оперативно привести в действие противоракетную оборону страны и нанести эффективный ответно-встречный ракетный удар.

Сергей Птичкин