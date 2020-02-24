Войти
Деловая газета "Взгляд"

Сверхсекретный российский спутник встревожил американских военных

650
0
0
Спутник-шпион и знаменитый телескоп «Хаббл» – на самом деле родные братья
Спутник-шпион и знаменитый телескоп «Хаббл» – на самом деле родные братья.
Источник изображения: NASA

Настоящая шпионская дуэль развернулась в последние дни в космосе между российским и американским космическими аппаратами. Российский «Космос-2542» сблизился с американским USA-245. Какие задачи выполняют эти сверхсекретные спутники и почему работа «Космоса-2542» так сильно обеспокоила американских военных?

Глава командования космическими силами США генерал Джон Реймонд подтвердил, что Пентагон серьёзно обеспокоен "необычным и тревожным" поведением российского космического аппарата "Космос-2542", который может стать причиной возникновения "опасной ситуации в космосе". Такое заявление, опубликованное изданием Time, он сделал в связи с продолжающимися манёврами "Космоса-2542" на орбите.

Российский аппарат приблизился на расстояние в несколько километров к американскому спутнику USA-245, принадлежащему к типу KH-11. КН-11, обычно называемый в популярной литературе Key Hole ("Замочная скважина") – это тип разведывательных спутников, которые с 1976 года постоянно используются Пентагоном для разведки в оптическом диапазоне. "Космос-2542" – российский спутник "мониторинга объектов на околоземной орбите" или, если проще, спутник-инспектор.

Подглядывая в "Замочную скважину"

Впервые о существовании совершенно секретной программы спутников Key Hole в США стало известно в 1984 году. Тогда аналитик Центра морской разведки Самуэль Морисон продал три секретных изображения со спутника KH-11 издательству Jane's Fighting Ships. На опубликованных снимках была отображена постройка тогда ещё секретного советского авианосца "Рига" (впоследствии "Адмирал Кузнецов", проект 1143).

После публикации снимков в американской печати развернулся настоящий шпионский скандал – Морисона признали виновным в двух случаях шпионажа и хищения государственной собственности и приговорили к двум годам тюрьмы. Однако "шило уже проткнуло мешок": о возможностях оптической космической разведки США стало известно всем, причём в самых существенных и точных деталях.

Однако, как выяснилось позднее, о программе "Замочной скважины" в СССР знали гораздо раньше момента публикации снимков "Риги" в Jane's Fighting Ships. Ещё в 1978 году молодой сотрудник ЦРУ Уильям Кампайлс всего лишь за 3000 долларов США продал советским разведчикам... детальное техническое руководство, описывающее конструкцию и принцип действия спутников KH-11. Впоследствии Кампайлс был пойман и осуждён за шпионаж на 40 лет тюрьмы, о чём стало известно только в начале 2000-х годов.

Во времена президентства Рональда Рейгана программу "Замочной скважины" ещё пытались держать в секрете, в частности, перестав публиковать точные данные об орбитах спутников КН-11. Но это уже скорее напоминало процесс вычерпывания воды дырявым ситом – уже через каких-то полгода американские астрономы-любители смогли найти "пропавшие" из отчётов спутники-шпионы и опубликовали достаточно точные данные об их орбитах.

Окончательно завеса секретности с программы была сорвана в 1990 году. В этом году НАСА запустило в космос оптический телескоп "Хаббл", который стал немного уменьшенной копией КН-11. Отличие "Хаббла" состояло в меньшем зеркале главного телескопа, диаметром 2,4 метра против трех метров у КН-11, хотя запуск телескопа осуществлялся в таком же стартовом контейнере. Разработку "Хаббла" на основе КН-11 эксперты предположили ещё в момент его запуска, но официальные подтверждения этой догадки были получены двадцатью годами позже, когда НАСА опубликовало к юбилею обсерватории описание процесса её разработки. В этом документе, в частности, было написало следующее: "Кроме того, переход к 2,4-метровому зеркалу позволял снизить затраты на изготовление ("Хаббла" – ред.), используя производственные технологии, разработанные для военных спутников-шпионов".

За прошедшие 44 года с момента первого запуска КН-11 в космос, как предполагается, было выведено шестнадцать спутников-шпионов этого типа и ещё один запуск был неудачным. Четыре самых новых аппарата, с условными номерами USA-186, 224, 245 и 290, находятся на орбитах и сегодня. USA-245 – это новейший спутник, причисляемый к серии КН-11, который был запущен в августе 2013 года, после него был запущен лишь USA-290, в январе 2019 года.

Насколько опасны КН-11? До сих пор они остаются самым точным способом оптической разведки – предполагаемое зеркало диаметром три метра способно обеспечивать разрешение снимка в пределе 15 см.

Конечно, это отнюдь не "чтение номерных знаков", и разрешение в 15 см достигается только в теории – на деле этот параметр загрубляется где-то вдвое за счёт реальных атмосферных условий, почти всегда далёких от идеала. Однако КН-11 действительно остаются на сегодняшний день самым совершенным средством оптической космической разведки в арсенале США.

Предъявите документы!

Если опасения США в части манёвров "Космоса-2542" верны, это означает, что в распоряжении Министерства обороны России как минимум уже есть снимки реального КН-11, сделанные с самого близкого расстояния в условиях околоземной орбиты.

"Космос-2542" вышел на орбиту совсем недавно – он был запущен 25 ноября 2019 года. Запуск был произведен с космодрома Плесецк на ракете-носителе "Союз-2.1в" с разгонным блоком "Волга". Предназначение космического аппарата в деталях не афишировалось, в официальном сообщении о запуске говорилось лишь, что "Космос-2542" будет "осуществлять мониторинг состояния отечественных спутников и съемку поверхности Земли". Вскорости после выхода на орбиту оказалось, что в запуске было выведено два аппарата: уже на орбите, 6 декабря 2019 года, от "Космоса-2542" отделился ещё один спутник, получивший название "Космос-2543". Что же это за спутники и что мы можем уверенно рассказать о них, несмотря на общую секретность российской военной космической программы и практически полную секретность программы спутников-инспекторов?

Начнём с того, что "Союз-2.1в" в связке с разгонным блоком "Волга" может выводить серьёзные аппараты – на обычную орбиту высотой около 400 км, используемую серией КН-11, эта ракета может "закинуть" до пяти тонн полезной нагрузки, за вычетом массы блока "Волга". Таким образом, как минимум один из спутников "Космос-2542" и "Космос-2543" был достаточно тяжёлым – в противном случае было бы бессмысленно запускать его мощным "Союзом" в одиночку.

О компоновках "Космоса-2542" и "Космоса-2543" мы можем говорить лишь с некоей долей вероятности – официальные публикации о программе российских спутников-инспекторов крайне фрагментарны. В частности, согласно информации "Вестника НПО им. Лавочкина" российские спутники-инспекторы могут быть построены на основе двух возможных платформ: лёгкой, называющейся "Карат-200", и тяжёлой, носящей название "Навигатор".

"Навигатор" – это успешная тяжёлая платформа (вес полезной нагрузки до 2600 кг) разработки НПО им. Лавочкина. По иронии судьбы, тут тоже не обошлось без процесса "превращения танка в паровоз с помощью напильника". Именно на основе "Навигатора" были созданы самые успешные российские проекты в области космической астрономии – радиотелескоп "Спектр-Р" и рентгеновский телескоп "Спектр-РГ". По информации "Вестника НПО им. Лавочкина", платформа "Навигатор" за счёт модульного принципа построения и установки дополнительного оборудования может быть легко переделана в спутник-инспектор. Размер "Навигатора" позволяет установить на нём мощный оптический телескоп, оборудование контроля радиообмена и, например, даже средства РЭБ. Как следствие, такой спутник может вести оптическую и радиоразведку прямо на орбите – и, как крайний вариант, даже активно воздействовать на чужой спутник. Скорее всего, "Космос-2542" создан именно на основе платформы "Навигатор" и является основной полезной нагрузкой в запуске 25 ноября 2019 года.

А вот второй аппарат, "Космос-2543", скорее всего, построен на платформе "Карат-200" – если он, как и его собрат, собирается "осуществлять мониторинг состояния отечественных спутников и съемку поверхности Земли". Логика в этом есть – два "Навигатора" на такую орбиту "Союзом" не закинуть. "Карат-200" – это более лёгкая платформа, которая подразумевает установку не более 100 кг полезной нагрузки, сам спутник при этом весит около 200 кг. В случае спутника, созданного на основе "Карата-200", его возможности будут гораздо скромнее: такие аппараты имеют минимальный запас топлива для манёвров и обычно могут лишь пассивно дрейфовать чуть ниже или чуть выше выбранной цели, чтобы отслеживать её радиообмен или наблюдать за другим спутником с помощью простых оптических приборов.

Опасно ли это?

В своём заявлении генерал Джон Реймонд отметил, что считает произошедшее сближение "Космоса-2542" и спутника USA-245 "опасным инцидентом". Также он заявил, что "ответственные космические державы" должны вести переговоры о выработке норм поведения на орбите, которые могут поспособствовать исключению таких ситуаций в будущем.

Стоит сказать, что здесь глава командования космическими силами США явно кривит душой и пытается оправдать двойные стандарты США.

Ведь начиная с середины 2000-х годов Пентагон успешно развивает свою собственную программу спутников-инспекторов и до недавнего времени считал себя вне правил и вне конкуренции. При этом в средствах и бюджетах американские военные себя не ограничивают. Работы ведутся сразу по нескольким программам, которые известны по условным названиям совершенно секретных спутников – MiTEX, РАN и GSSAP.

Действия этих спутников отнюдь не столь безобидны: например, ещё в 2009 году Пентагон отработал с помощью аппарата программы MiTEX инспекцию вышедшего из строя годом ранее собственного спутника DSP-23, входящего в американскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Стоит понимать, что российские аппараты СПРН, спутники "Тундра", имеют сходные параметры геостационарной орбиты и могут быть точно так же проинспектированы аппаратами MiTEX или сходными спутниками-инспекторами.

Те же ремарки касаются программы PAN, которая по всем известным параметрам, судя по всему, представляет собой тяжёлый спутник-инспектор, похожий на российскую платформу "Навигатор", снабжённый мощным оптическим телескопом и средствами контроля и воздействия на радиообмен. В период с 2009 года, после выхода на орбиту, PAN уже сблизился как минимум с добрым десятком аппаратов на геостационарной орбите, включая и аппараты российской системы СПРН – и однозначно провёл их детальное исследование. Впоследствии принадлежность PAN к классу спутников-инспекторов подтвердил известный диссидент Эдвард Сноуден, который сообщил, что PAN был создан по заказу и действовал в интересах АНБ.

Таким образом игру в "космические кошки-мышки", в которой журнал Time обвинил Россию, начала отнюдь не наша страна. Фактически Россия лишь смогла создать симметричный и жёсткий ответ на предыдущие предельно агрессивные действия США в космосе, после чего вдруг оказалось, что игра в "подсматривание за подсматривающим" действительно стоит свеч.

В конце концов смотреть за чужими спутниками на орбите никто запретить не может. В этом кинозале нет забронированных мест, а "входной билет" на этот увлекательный киносеанс Россия, судя по всему, уже заработала. Что генерал Джон Реймонд вынужден скрепя сердце лишь просто признать.


Алексей Анпилогов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
NASA
Минoбороны РФ
НПО Лавочкина
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
ОБСЕ
Плесецк
Союз-2 РН
СПРН
Похожие новости
27.12.2019
На Западе предрекли РФ "будущее без авианосцев"
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
05.10.2017
Космическое око: кто "предупредит" Россию о ракетном нападении
26.12.2016
Десять наиболее важных событий 2016 года
08.02.2007
Министр обороны РФ рассказал о будущем армии, новой доктрине и превентивном ударе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.02 18:01
  • 162
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 24.02 17:16
  • 55
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 24.02 15:58
  • 3
Путин рассказал о российском «оружии будущего»
  • 24.02 15:43
  • 2
Вакцина от коронавируса создана (С) посол КНР (но это не точно...).
  • 24.02 12:08
  • 16
Американские АПЛ получат гиперзвуковые ракеты
  • 24.02 09:51
  • 4
Подробности скандала вокруг производства сельскохозяйственных самолетов МВ-500
  • 24.02 09:16
  • 2
МиГ-35 научат беспилотной посадке
  • 24.02 07:40
  • 70
Асимметричный флот
  • 24.02 07:17
  • 7874
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.02 06:42
  • 35
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 24.02 06:40
  • 1
Сирийцы накрыли турков и боевиков "Точкой" с самой опасной боевой частью
  • 24.02 02:28
  • 2
IBM усомнилась в возможности России создать квантовый компьютер
  • 23.02 22:27
  • 12
Компания UVision продемонстрировала барражирующий боеприпас Hero-120 неназванной стране НАТО
  • 23.02 21:52
  • 27
«Суперджет-100» и МС-21 производят много шума
  • 23.02 21:29
  • 10
«Стал бы лёгкой мишенью в реальном бою»: в Китае выявили проблемы с танком Type99A