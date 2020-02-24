Сверхсекретный российский спутник встревожил американских военных

Настоящая шпионская дуэль развернулась в последние дни в космосе между российским и американским космическими аппаратами. Российский «Космос-2542» сблизился с американским USA-245. Какие задачи выполняют эти сверхсекретные спутники и почему работа «Космоса-2542» так сильно обеспокоила американских военных?

Глава командования космическими силами США генерал Джон Реймонд подтвердил, что Пентагон серьёзно обеспокоен "необычным и тревожным" поведением российского космического аппарата "Космос-2542", который может стать причиной возникновения "опасной ситуации в космосе". Такое заявление, опубликованное изданием Time, он сделал в связи с продолжающимися манёврами "Космоса-2542" на орбите.

Российский аппарат приблизился на расстояние в несколько километров к американскому спутнику USA-245, принадлежащему к типу KH-11. КН-11, обычно называемый в популярной литературе Key Hole ("Замочная скважина") – это тип разведывательных спутников, которые с 1976 года постоянно используются Пентагоном для разведки в оптическом диапазоне. "Космос-2542" – российский спутник "мониторинга объектов на околоземной орбите" или, если проще, спутник-инспектор.

Подглядывая в "Замочную скважину"

Впервые о существовании совершенно секретной программы спутников Key Hole в США стало известно в 1984 году. Тогда аналитик Центра морской разведки Самуэль Морисон продал три секретных изображения со спутника KH-11 издательству Jane's Fighting Ships. На опубликованных снимках была отображена постройка тогда ещё секретного советского авианосца "Рига" (впоследствии "Адмирал Кузнецов", проект 1143).

После публикации снимков в американской печати развернулся настоящий шпионский скандал – Морисона признали виновным в двух случаях шпионажа и хищения государственной собственности и приговорили к двум годам тюрьмы. Однако "шило уже проткнуло мешок": о возможностях оптической космической разведки США стало известно всем, причём в самых существенных и точных деталях.

Однако, как выяснилось позднее, о программе "Замочной скважины" в СССР знали гораздо раньше момента публикации снимков "Риги" в Jane's Fighting Ships. Ещё в 1978 году молодой сотрудник ЦРУ Уильям Кампайлс всего лишь за 3000 долларов США продал советским разведчикам... детальное техническое руководство, описывающее конструкцию и принцип действия спутников KH-11. Впоследствии Кампайлс был пойман и осуждён за шпионаж на 40 лет тюрьмы, о чём стало известно только в начале 2000-х годов.

Во времена президентства Рональда Рейгана программу "Замочной скважины" ещё пытались держать в секрете, в частности, перестав публиковать точные данные об орбитах спутников КН-11. Но это уже скорее напоминало процесс вычерпывания воды дырявым ситом – уже через каких-то полгода американские астрономы-любители смогли найти "пропавшие" из отчётов спутники-шпионы и опубликовали достаточно точные данные об их орбитах.

Окончательно завеса секретности с программы была сорвана в 1990 году. В этом году НАСА запустило в космос оптический телескоп "Хаббл", который стал немного уменьшенной копией КН-11. Отличие "Хаббла" состояло в меньшем зеркале главного телескопа, диаметром 2,4 метра против трех метров у КН-11, хотя запуск телескопа осуществлялся в таком же стартовом контейнере. Разработку "Хаббла" на основе КН-11 эксперты предположили ещё в момент его запуска, но официальные подтверждения этой догадки были получены двадцатью годами позже, когда НАСА опубликовало к юбилею обсерватории описание процесса её разработки. В этом документе, в частности, было написало следующее: "Кроме того, переход к 2,4-метровому зеркалу позволял снизить затраты на изготовление ("Хаббла" – ред.), используя производственные технологии, разработанные для военных спутников-шпионов".

За прошедшие 44 года с момента первого запуска КН-11 в космос, как предполагается, было выведено шестнадцать спутников-шпионов этого типа и ещё один запуск был неудачным. Четыре самых новых аппарата, с условными номерами USA-186, 224, 245 и 290, находятся на орбитах и сегодня. USA-245 – это новейший спутник, причисляемый к серии КН-11, который был запущен в августе 2013 года, после него был запущен лишь USA-290, в январе 2019 года.

Насколько опасны КН-11? До сих пор они остаются самым точным способом оптической разведки – предполагаемое зеркало диаметром три метра способно обеспечивать разрешение снимка в пределе 15 см.

Конечно, это отнюдь не "чтение номерных знаков", и разрешение в 15 см достигается только в теории – на деле этот параметр загрубляется где-то вдвое за счёт реальных атмосферных условий, почти всегда далёких от идеала. Однако КН-11 действительно остаются на сегодняшний день самым совершенным средством оптической космической разведки в арсенале США.

Предъявите документы!

Если опасения США в части манёвров "Космоса-2542" верны, это означает, что в распоряжении Министерства обороны России как минимум уже есть снимки реального КН-11, сделанные с самого близкого расстояния в условиях околоземной орбиты.

"Космос-2542" вышел на орбиту совсем недавно – он был запущен 25 ноября 2019 года. Запуск был произведен с космодрома Плесецк на ракете-носителе "Союз-2.1в" с разгонным блоком "Волга". Предназначение космического аппарата в деталях не афишировалось, в официальном сообщении о запуске говорилось лишь, что "Космос-2542" будет "осуществлять мониторинг состояния отечественных спутников и съемку поверхности Земли". Вскорости после выхода на орбиту оказалось, что в запуске было выведено два аппарата: уже на орбите, 6 декабря 2019 года, от "Космоса-2542" отделился ещё один спутник, получивший название "Космос-2543". Что же это за спутники и что мы можем уверенно рассказать о них, несмотря на общую секретность российской военной космической программы и практически полную секретность программы спутников-инспекторов?

Начнём с того, что "Союз-2.1в" в связке с разгонным блоком "Волга" может выводить серьёзные аппараты – на обычную орбиту высотой около 400 км, используемую серией КН-11, эта ракета может "закинуть" до пяти тонн полезной нагрузки, за вычетом массы блока "Волга". Таким образом, как минимум один из спутников "Космос-2542" и "Космос-2543" был достаточно тяжёлым – в противном случае было бы бессмысленно запускать его мощным "Союзом" в одиночку.

О компоновках "Космоса-2542" и "Космоса-2543" мы можем говорить лишь с некоей долей вероятности – официальные публикации о программе российских спутников-инспекторов крайне фрагментарны. В частности, согласно информации "Вестника НПО им. Лавочкина" российские спутники-инспекторы могут быть построены на основе двух возможных платформ: лёгкой, называющейся "Карат-200", и тяжёлой, носящей название "Навигатор".

"Навигатор" – это успешная тяжёлая платформа (вес полезной нагрузки до 2600 кг) разработки НПО им. Лавочкина. По иронии судьбы, тут тоже не обошлось без процесса "превращения танка в паровоз с помощью напильника". Именно на основе "Навигатора" были созданы самые успешные российские проекты в области космической астрономии – радиотелескоп "Спектр-Р" и рентгеновский телескоп "Спектр-РГ". По информации "Вестника НПО им. Лавочкина", платформа "Навигатор" за счёт модульного принципа построения и установки дополнительного оборудования может быть легко переделана в спутник-инспектор. Размер "Навигатора" позволяет установить на нём мощный оптический телескоп, оборудование контроля радиообмена и, например, даже средства РЭБ. Как следствие, такой спутник может вести оптическую и радиоразведку прямо на орбите – и, как крайний вариант, даже активно воздействовать на чужой спутник. Скорее всего, "Космос-2542" создан именно на основе платформы "Навигатор" и является основной полезной нагрузкой в запуске 25 ноября 2019 года.

А вот второй аппарат, "Космос-2543", скорее всего, построен на платформе "Карат-200" – если он, как и его собрат, собирается "осуществлять мониторинг состояния отечественных спутников и съемку поверхности Земли". Логика в этом есть – два "Навигатора" на такую орбиту "Союзом" не закинуть. "Карат-200" – это более лёгкая платформа, которая подразумевает установку не более 100 кг полезной нагрузки, сам спутник при этом весит около 200 кг. В случае спутника, созданного на основе "Карата-200", его возможности будут гораздо скромнее: такие аппараты имеют минимальный запас топлива для манёвров и обычно могут лишь пассивно дрейфовать чуть ниже или чуть выше выбранной цели, чтобы отслеживать её радиообмен или наблюдать за другим спутником с помощью простых оптических приборов.

Опасно ли это?

В своём заявлении генерал Джон Реймонд отметил, что считает произошедшее сближение "Космоса-2542" и спутника USA-245 "опасным инцидентом". Также он заявил, что "ответственные космические державы" должны вести переговоры о выработке норм поведения на орбите, которые могут поспособствовать исключению таких ситуаций в будущем.

Стоит сказать, что здесь глава командования космическими силами США явно кривит душой и пытается оправдать двойные стандарты США.

Ведь начиная с середины 2000-х годов Пентагон успешно развивает свою собственную программу спутников-инспекторов и до недавнего времени считал себя вне правил и вне конкуренции. При этом в средствах и бюджетах американские военные себя не ограничивают. Работы ведутся сразу по нескольким программам, которые известны по условным названиям совершенно секретных спутников – MiTEX, РАN и GSSAP.

Действия этих спутников отнюдь не столь безобидны: например, ещё в 2009 году Пентагон отработал с помощью аппарата программы MiTEX инспекцию вышедшего из строя годом ранее собственного спутника DSP-23, входящего в американскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Стоит понимать, что российские аппараты СПРН, спутники "Тундра", имеют сходные параметры геостационарной орбиты и могут быть точно так же проинспектированы аппаратами MiTEX или сходными спутниками-инспекторами.

Те же ремарки касаются программы PAN, которая по всем известным параметрам, судя по всему, представляет собой тяжёлый спутник-инспектор, похожий на российскую платформу "Навигатор", снабжённый мощным оптическим телескопом и средствами контроля и воздействия на радиообмен. В период с 2009 года, после выхода на орбиту, PAN уже сблизился как минимум с добрым десятком аппаратов на геостационарной орбите, включая и аппараты российской системы СПРН – и однозначно провёл их детальное исследование. Впоследствии принадлежность PAN к классу спутников-инспекторов подтвердил известный диссидент Эдвард Сноуден, который сообщил, что PAN был создан по заказу и действовал в интересах АНБ.

Таким образом игру в "космические кошки-мышки", в которой журнал Time обвинил Россию, начала отнюдь не наша страна. Фактически Россия лишь смогла создать симметричный и жёсткий ответ на предыдущие предельно агрессивные действия США в космосе, после чего вдруг оказалось, что игра в "подсматривание за подсматривающим" действительно стоит свеч.

В конце концов смотреть за чужими спутниками на орбите никто запретить не может. В этом кинозале нет забронированных мест, а "входной билет" на этот увлекательный киносеанс Россия, судя по всему, уже заработала. Что генерал Джон Реймонд вынужден скрепя сердце лишь просто признать.

Алексей Анпилогов