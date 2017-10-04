Космическое око: кто "предупредит" Россию о ракетном нападении



Источник: © Андрей Моргунов/Пресс-служба Минобороны России Источник: © Андрей Моргунов/Пресс-служба Минобороны России

В День Космических войск ТАСС рассказывает об элементах системы предупреждения о ракетном нападении ВКС РФ

4 октября ежегодно в Вооруженных силах России отмечается День Космических войск (КВ, в составе Воздушно-космических сил). В компетенцию КВ входит отслеживание стартов баллистических ракет и предупреждение высших звеньев управления ВС РФ о ракетном нападении; защита важных объектов инфраструктуры и войск страны от ударов средств воздушно-космического нападения противника.

КВ проводят мониторинг космических объектов, выявляют угрозы России в космосе и при необходимости отвечают на них. Этот род войск также занимается осуществлением запусков космических аппаратов на орбиты и управлением спутниковыми системами военного и двойного назначения. Объекты КВ расположены на всей территории России, в Белоруссии, Казахстане и Таджикистане.

Важнейшим фактором обеспечения национальной безопасности России является получение оперативной и достоверной информации о пусках баллистических ракет. С этой задачей более 40 лет успешно справляется национальная система предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

В состав СПРН входят два эшелона. Первый (космический) состоит из группировки космических аппаратов, предназначенных для обнаружения стартов баллистических ракет в любом месте планеты в реальном времени. Второй (наземный) эшелон включает сеть наземных РЛС, которые обнаруживают ракеты в полете на дальности до 6 тыс. км. СПРН стоит на вооружении Главного центра предупреждения о ракетном нападении, входящего в состав КВ ВКС.

В наземный эшелон (помимо РЛС "Дон-2Н") входят станции "Днепр", "Дарьял", а также РЛС высокой заводской готовности (ВЗГ) типа "Воронеж", которые должны прийти им на смену. В соответствии с госпрограммой вооружения до 2020 года планируется завершение переоснащения средств СПРН.

Как заявил командующий КВ — заместитель главкома ВКС РФ генерал-полковник Александр Головко, в течение 2017 года дежурными средствами СПРН, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны было обнаружено более 50 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.

"Тундра" вместо "Око"

В конце 2015 года на орбиту был запущен новейший спутник системы предупреждения о запусках ракет ЕКС-1 ("Космос-2510"), который работает в Единой космической системе (ЕКС) "Тундра". Она создается в рамках развития и совершенствования системы предупреждения о ракетном нападении.

Создание ЕКС — одно из ключевых направлений развития сил и средств ядерного сдерживания РФ. В результате мы сможем обнаруживать пуски различных видов баллистических ракет, в том числе старты опытных образцов из акватории Мирового океана и с территорий стран, проводящих испытания

Сергей Шойгу

министр обороны РФ

ЕКС должна прийти на смену космическому эшелону, основу которого составляли спутники системы "Око-1". Последний такой аппарат, согласно открытым данным, вышел из строя в 2014 году. Система "Око" начала создаваться в России с 1991 года. Всего на орбиту было запущено восемь спутников производства НПО имени Лавочкина.

В состав ЕКС войдут космические аппараты нового поколения, а также модернизированные командные пункты, обеспечивающие управление орбитальной группировкой, прием и обработку специальной информации в автоматическом режиме.

Как сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе: "Начиная с 2018 года будет запускаться ежегодно по два космических аппарата. Пуски будут проводиться с помощью ракет-носителей "Союз-2" с космодрома Плесецк".

Второй спутник ЕКС-2 был запущен 25 мая этого года с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк боевыми расчетами ВКС РФ. После выведения ему был присвоен порядковый номер "Космос-2518".

С выведением на орбиту всех аппаратов космический эшелон СПРН до 2022 года вырастет до десяти спутников и будет способен засекать пуски баллистических ракет из любого региона мира сразу после их старта. Кроме того, до 2020 года на территории РФ развернут более 10 новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов распознавания космических объектов. Первый такой комплекс уже успешно выполняет задачи в режиме опытно-боевого дежурства на территории Алтайского края.

C целью переоснащения соединений и воинских частей КВ перспективными образцами вооружения в настоящее время ведутся около 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию в ближайшие годы систем и комплексов нового поколения

Александр Головко

заместитель главнокомандующего ВКС РФ, генерал-полковник

По состоянию на 30 марта 2017 года всего за весь период несения боевого дежурства средствами СПРН было обнаружено более 1,5 тыс. пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.

"Воронеж"

РЛС развернуты в Ленинградской, Калининградской, Иркутской областях и Краснодарском крае. Еще три станции встанут на боевое дежурство в Красноярском, Алтайском краях и Оренбургской области. К концу 2019 года завершатся работы по размещению РЛС системы предупреждения о ракетном нападении под Мурманском и Воркутой.

Станции этого типа работают в двух основных диапазонах: дециметровом и метровом. Радиус действия достигает 6 тыс. км. РЛС способна обнаруживать баллистические, космические и аэродинамические объекты. Она может одновременно контролировать до 500 таких объектов.

Первую станцию этого типа развернули в поселке Лехтуси под Санкт-Петербургом в 2008 году. В результате у военных появилась возможность видеть все, что творится в воздухе и космосе от побережья Марокко до Шпицбергена, а по дальности — до восточного побережья США.

Здание РЛС "Воронеж-М". Источник: Руслан Шамуков/ТАСС, архив

По данным газеты "Известия", Минобороны России разворачивает группировку РЛС "Воронеж-ВП", способных обнаружить крылатые ракеты на дальности несколько тысяч километров. Эти радары создаются на базе уже развернутых станций предупреждения о ракетном нападении "Воронеж". Главная особенность — они работают в сантиметровом диапазоне. Первая такая многофункциональная РЛС уже развернута под Иркутском.

До конца этого года заступит на боевое дежурство станция нового поколения ВЗГ "Воронеж-ДМ" в Красноярском крае. Этот радар, способный гарантированно обнаруживать баллистические и гиперзвуковые цели на дальности до 6 тыс. км, был поставлен на опытно-боевое дежурство (ОБД) в конце прошлого года. С этого времени функционирование РЛС совместно обеспечивают офицеры дежурных смен КВ ВКС РФ и представители промышленности. После перевода в режим боевого дежурства станция полностью перейдет на баланс ВКС. За время ОБД расчеты станции зафиксировали шесть пусков межконтинентальных баллистических ракет. Зона ответственности — северо-восточная часть Тихого океана и северное направление.

В Минобороны России отмечают, что строительство сети РЛС, создаваемых по технологии ВЗГ, ведется с целью совершенствования возможностей СПРН на территории РФ. Эти станции обладают более высокими техническими и тактическими характеристиками. Создание сети новых высокотехнологичных РЛС ВЗГ позволяет в кратчайшие сроки нарастить возможности отечественной СПРН и обеспечить сплошной радиолокационный контроль всех ракетоопасных направлений с территории России.

РЛС ВЗГ "Воронеж-ДМ" обладает техническими и тактическими характеристиками, выгодно отличающимися от радаров предыдущего поколения. По точности измерения параметров ее возможности значительно выше, поскольку эта станция работает в дециметровом диапазоне радиоволн. Помимо этого, у нее гораздо ниже уровень энергопотребления и объем технологической аппаратуры.

В связи с применением в станциях нового поколения современного технологического оборудования процесс обслуживания этих РЛС существенно оптимизирован, вследствие чего количественный состав персонала, задействованного в ее ежедневном обслуживании, в несколько раз ниже, чем на радарах-предшественниках типа "Днепр", "Волга" и "Дарьял".

Финансовые затраты на строительство РЛС типа "Воронеж" составляют неизмеримо меньшие суммы по сравнению со строительством станций предыдущих поколений, что в современных реалиях является также одним из ключевых преимуществ.

"Волга"

Является наземной стационарной РЛС секторного типа. Введена в эксплуатацию в 2003 году. Функционирует в режиме непрерывного дежурства.

Предназначена для непрерывного контроля космического пространства на западном направлении с целью обнаружения баллистических ракет противника на участках траекторий и искусственных спутников Земли в заданном секторе, а также для выдачи информации о них в автоматическом режиме на оповещаемые пункты управления.

Радиолокационная станция "Волга". Источник: Пресс-служба Минобороны РФ

Решение о ее строительстве было принято еще в 1984 году: предполагалось в первую очередь использовать РЛС для обнаружения американских ракет Pershing II, которые угрожали СССР с западного направления. Станцию разместили в 50 км от города Барановичи в Белоруссии. Уже тогда это позволило обеспечить обнаружение баллистических ракет, стартующих из акваторий Восточной и Западной Атлантики.

Ныне "Волга" выполняет не только свою основную задачу, но и осуществляет контроль околоземного пространства, ежесуточно фиксируя более 1 тыс. пролетающих в космосе объектов, которые идентифицируются по результатам измерений.

"Днепр"

Относится к первому поколению советских надгоризонтных РЛС, предназначенных для систем контроля космического пространства и раннего предупреждения о ракетном нападении. Они являлись основным советским средством раннего предупреждения до конца 1980-х годов. В 90-х годах их планировалось заменить более совершенными "Дарьялами", но из-за распада СССР были введены в строй только две станции нового типа.

РЛС типа "Днепр", принятые в эксплуатацию в 1979 году, способны засекать баллистические ракеты на дальности 1,9 тыс. км и вести наблюдение за космическим пространством над Центральной и Южной Европой, а также Средиземноморьем.

Радиолокационная станция "Днепр". Источник: © Алексей Павлишак/ТАСС

Еще в 2014 году командующий КВ Александр Головко (тогда занимал пост командующего Войсками воздушно-космической обороны) сообщал, что станцию "Днепр" под Севастополем планируется модернизировать и поставить на боевое дежурство в 2016 году. Однако в мае 2016-го гендиректор Концерна "РТИ" Сергей Боев сообщил ТАСС, что окончательное решение о восстановлении РЛС под Севастополем пока не принято. По словам собеседника издания, в Крыму могут построить станцию с нуля, на чем настаивают военные, либо модернизировать уже имеющийся "Днепр". "Вопрос окончательно не решен, но мы с этой ситуацией знакомы. Когда будет решение от основного заказчика, мы все это сделаем в поставленные сроки", — сказал Боев.

"Дарьял"

Введена в эксплуатацию в 1983 году. Функционирует в режиме непрерывного дежурства. Относится ко второму поколению советских РЛС надгоризонтного обнаружения запуска баллистических ракет.

Необходимость появления станций этого типа появилась в разгар холодной войны. В 1972 году в Москве был разработан проект и началось строительство семи новых РЛС, но в эксплуатацию поступило лишь четыре. Ныне одна из них находится вблизи города Печора, примерно в 200 км от полярного круга.

Под ее контролем находится Канада, большая часть США, Западная Европа. Ее локаторы в состоянии уловить любой объект на расстоянии 6 тыс. км, будь то спутник или космический мусор.

Источник: © Богдан Руденко/ТАСС

В основе РЛС "Дарьял" ("Печора" — Pechora, по классификации НАТО) лежит огромный комплекс оборудования, состоящий из более чем 4 тыс. блоков электронной радиоаппаратуры. Высотные здания приемной (100 м) и передающей (40 м) антенн разнесены на определенное расстояние, выверенное до миллиметра. Энерго- и водопотребление станции были эквивалентны нуждам среднего города — с населением 100 тыс. человек.

До конца 2012 года эксплуатировалась Габалинская РЛС. В 2013 году она была передана Азербайджану, оборудование демонтировано и вывезено в РФ. Заменила ее станция "Воронеж-ДМ" в Армавире.

В 2011 году стало известно, что РЛС типа "Дарьял" и "Днепр" уже исчерпали свои расчетные технические ресурсы и им на смену приходит новое поколение РЛС семейства "Воронеж", которые возводятся за полтора года (вместо пяти-десяти лет) и потребляют гораздо меньше энергии. Новая станция состоит всего из 23–30 единиц технической аппаратуры, тогда как "Дарьял" — из 4070.

"Дон-2Н"

Стационарная многофункциональная радиолокационная станция кругового обзора сантиметрового диапазона, созданная в рамках выполнения задач ПРО Москвы. Она может обнаружить объект размером 5 см на расстоянии до 2 тыс. км.

Дальность обнаружения головной части межконтинентальной баллистической ракеты составляет 3,7 тыс. км, а высота обнаружения цели — 40 тыс. км.

РЛС 5Н20 "Дон-2Н" (PILL BOX).

Станция "Дон-2Н" является центральным и наиболее сложным элементом системы противоракетной обороны Москвы. К ее задачам относятся обнаружение баллистических целей и их сопровождение, измерение координат и наведение на них противоракет. РЛС интегрирована в единую систему дополнительного информационного обеспечения систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

РЛС представляет собой четырехгранную усеченную пирамиду высотой до 35 м. Функционирование обеспечивается вычислительным комплексом производительностью до миллиарда операций в секунду, построенном на основе четырех суперкомпьютеров "Эльбрус-2".

Единственная действующая станция такого типа расположена в подмосковном Софрине.

Роман Азанов