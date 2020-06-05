Космическая тундра: Россию накрыло «куполом»

В космическую систему «Купол» включили четвертый спутник

Россия создала базовую группировку спутников предупреждения о ракетном нападении. Входящие в ее состав космические аппараты СПРН способны обнаруживать старт баллистических ракет вероятного противника, экстраполировать траектории их полета, и в автоматическом режиме определять районы падения боевых блоков МБР.

Россия создала из четырех спутников типа «Тундра» базовый космический сегмент системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), который позволяет непрерывно контролировать позиционные районы межконтинентальных баллистических ракет на территории США на предмет запусков МБР. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Запуском 22 мая с космодрома Плесецк четвертого космического аппарата типа «Тундра» единая космическая система (ЕКС) «Купол» доведена до минимального штатного состава», - рассказал собеседник агентства, добавив, что аппараты выполняют задачу в полном объеме на рабочих орбитах.

По его словам, «Купол» позволяет отслеживать любые пуски баллистических ракет и ракет космического назначения с территории Соединенных Штатов.

Новая космическая система предупреждения «Купол» должна стать основой космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении, позволив существенно снизить время обнаружения пусков баллистических ракет и значительно повысить оперативность и достоверность информации о ракетных угрозах.

Космические аппараты «Тундра» (изделие 14Ф142) заменили спутники системы «Око-1» (УС-КМО, унифицированная система контроля морей и океанов), которые были способны засечь только факел стартующей баллистической ракеты. А определение траекторий полета и районов падения боевых блоков ложилось уже на наземный эшелон СПРН (отдельные радиотехнические узлы, оснащенные РЛС «Днепр» и «Дарьял»).

Использование такой системы значительно увеличивало время, необходимое для выдачи высшему военно-политическому руководству страны сигнала «Ракетная атака».

Теперь система «Тундра» сама определяет параметры траектории полета межконтинентальных баллистических ракет, время и место падения боевых блоков МБР.

Кроме того, «Тундра» будет обнаруживать пуски и выстраивать траектории не только МБР, но баллистических ракет подводных лодок БРПЛ. На спутниках установлена система боевого управления, то есть через космические аппараты можно отдавать сигнал о нанесении ответного удара.

14Ф142 «Тундра» разработан центральным научно-исследовательским институтом «Комета» и ракетно-космической корпорацией «Энергия». Корпорация «Комета», специализируясь на создании комплекса противокосмической обороны, занималась разработкой функциональных систем спутника.

Ранее «Кометой» были созданы системы раннего обнаружения стартов межконтинентальных баллистических ракет первого и второго поколения, а также космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) «Око». В создании «Отсека А» и «Отсека Б» (оба составляют «модуль целевой аппаратуры» КА «Тундра») приняло непосредственное участие НПО имени С. А. Лавочкина. Платформа спутника создана в РКК «Энергия».

«Создание Единой космической системы позволит существенно снизить время обнаружения стартов баллистических ракет, а также значительно повысить достоверность и оперативность доведения информации о ракетных угрозах руководству страны, на пункты управления государством и Вооруженными силами»,

- заявил в декабре 2019 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

По словам военачальника, ЕКС способна обнаруживать старты не только межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, но и пуски баллистических ракет средней и меньшей дальности, а также запуски ракет-носителей.

В состав ЕКС входят космические аппараты нового поколения на высокоэллиптических и геостационарной орбитах, ракетно-космические комплексы для их запуска, модернизированные командные пункты, обеспечивающие управление орбитальной группировкой и средствами системы, прием и обработку специнформации в автоматическом режиме.

Валерий Герасимов сообщил, что успешно проведены натурные работы по обнаружению 64 стартов баллистических ракет (в том числе 35 иностранных) и 136 запусков ракет-носителей (из них 97 иностранных).

ЕКС поставлена на опытно-боевое дежурство и уже сегодня контролирует ракетоопасные районы стартов баллистических ракет на территории зарубежных государств и в акваториях Мирового океана.

В режиме реального времени обеспечено круглосуточное доведение информации руководству страны и на пункты управления государством и Вооруженными силами.

Первые три космических аппарата «Тундра» были запущены в 2015 («Космос-2510»), 2017 («Космос-2518» и 2019 («Космос-2541») годах. К 2022 году в новую космическую группировку предупреждения о ракетном нападении «Купол» должно входить 9 спутников.

Система «Око-1» прекратила функционирование в 2014 году. Всего было запущено 8 аппаратов УС-КМО, первый из которых стартовал 14 февраля 1991 года. Запуск последнего аппарата УС-КМО состоялся 30 марта 2012 года.

В апреле 2014 года Минобороны России лишилось последнего спутника системы «Око-1», отработавшего из-за возникших неполадок только два года вместо планируемых пяти-семи.

Остававшиеся на орбите два 73Д6 могли работать лишь по несколько часов в сутки. К началу января 2015 года из строя вышли и они.

«Основной задачей Системы предупреждения о ракетном нападении является обнаружение с высокой достоверностью ракетного нападения на Российскую Федерацию и государства СНГ и выдача на командные пункты предупреждения о старте баллистических ракет, ракетном нападении, информации о государстве-агрессоре, атакуемых районах, времени до прибытия боевых блоков баллистических ракет и масштабе ракетного удара с характеристиками, достаточными для принятия решений высшими звеньями управления государства и Вооруженных Сил РФ», - пояснил «Газете.Ru» экс заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По словам военачальника, в число основных информационных средств системы предупреждения о ракетном нападении входят как средства космического эшелона (специализированные искусственные спутники Земли), так и наземные средства надгоризонтной локации - сеть радиолокационных станций высокой заводской готовности «Воронеж», «Воронеж-ДМ» и «Дарьял», которые обнаруживают баллистические ракеты в полете на дальности до 6000 километров.

По своим характеристикам Единая космическая система, являющаяся первым эшелоном российской СПРН, не уступает американской космической системе СБИРС, а по решению задач доведения команд управления будет уникальной, считает генерал армии Валерий Герасимов.

Отдел "Армия"