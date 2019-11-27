Верфь Huntington Ingalls Industries приступила к строительству 10-го корабля класса "Лэдженд" для Береговой охраны США

ЦАМТО, 26 ноября. На судостроительном предприятии Ingalls Shipbuilding компании Huntington Ingalls Industries началось строительство большого многоцелевого патрульного корабля (National Security Cutter – NSC) (WMSL-759) "Кэлхун" класса "Лэдженд", предназначенного для Береговой охраны США.

В ходе торжественного мероприятия состоялась резка первых 100 тонн стали для постройки корабля. (WMSL-759) "Кэлхун" станет 10-м кораблем класса "Лэдженд", поставленным Береговой охране США.

Как сообщал ЦАМТО, в рамках программы "Дипуотер" для замены 12 устаревших катеров класса "Гамильтон", эксплуатировавшихся с 1960-х гг., первоначально планировалось построить восемь современных многоцелевых больших патрульных кораблей, однако на текущий момент заказаны уже 12 судов.

Закладка головного корабля класса, "Бертольф" (WMSL-750), состоялась в 2004 году. Корабль был принят на вооружение Береговой охраны США в августе 2008 года. 24 августа 2019 года на вооружение Береговой охраны США были приняты седьмой и восьмой корабли класса "Лэдженд", (WMSL-756) "Кимбалл" и (WMSL-757) "Мидгетт".

Еще два корабля находятся в стадии постройки, на строительство третьего заключен контракт. Как предполагается, девятый корабль серии, (WMSL-758) "Стоун", будет поставлен заказчику в 2020 году.

Длина корабля класса "Лэдженд" составляет 126,6 м, полное водоизмещение – 4600 т. Корабль оснащен комбинированной дизель-газотурбинной силовой установкой и развивает максимальную скорость до 28 узлов. Дальность плавания – 12 тыс. морских миль, автономность – до 90 суток, экипаж – до 150 человек.

Корабль оборудован полетной палубой, предназначенной для приема вертолетов и беспилотных летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой. В кормовой части корабля размещаются два надувных скоростных катера.