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ЦАМТО

На верфи Ingalls Shipbuilding заложен киль 10-го корабля класса "Лэдженд" для Береговой охраны США

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Лэдженд
Многоцелевой патрульный корабль (National Security Cutter – NSC) класса "Лэдженд".
Источник изображения: ingalls.huntingtoningalls.com

ЦАМТО, 4 августа. Подразделение Ingalls Shipbuilding компании Huntington Ingalls Industries объявило о закладке киля большого многоцелевого патрульного корабля (National Security Cutter – NSC) (WMSL-759) "Кэлхун" класса "Лэдженд", предназначенного для Береговой охраны США.

(WMSL-759) "Кэлхун" станет 10-м кораблем класса "Лэдженд". Резка стали для строительства корабля началась в ноябре 2019 года. Первоначально закладка киля корабля была запланирована на 2020 год, но график был скорректирован из-за пандемии COVID-19.

Как сообщал ЦАМТО, корабль класса "Лэдженд" предназначен для обеспечения национальной безопасности, охраны территориальных вод, противодействия незаконному обороту наркотиков и контрабанде, защиты рыболовных промыслов и окружающей среды, охраны правопорядка на море, проведения поисково-спасательных операций, оказания помощи терпящим бедствие.

Закладка головного корабля класса, "Бертольф" (WMSL-750), состоялась в 2004 году. Корабль был принят на вооружение Береговой охраны США в августе 2008 года. 9 ноября 2020 года Huntington Ingalls Industries передала Береговой охраны США девятый корабль серии, (WMSL-758) "Стоун". Два корабля находятся в стадии строительства.

В рамках программы "Дипуотер" для замены 12 устаревших катеров класса "Гамильтон", эксплуатировавшихся с 1960-х гг., первоначально планировалось построить восемь современных многоцелевых больших патрульных кораблей, однако на текущий момент заказаны уже 11 кораблей. Контракты на строительство 10-го и 11-го кораблей серии Huntington Ingalls Industries и командование Береговой охраны США подписали в декабре 2018 года. Постройка 11-го корабля, (WMSL-760) "Фридман", началась в мае 2021 года.

Длина корабля класса "Лэдженд" составляет 126,6 м, полное водоизмещение – 4600 т. Судно оснащено комбинированной дизель-газотурбинной силовой установкой и развивает максимальную скорость до 28 узлов. Дальность плавания – 12 тыс. морских миль, автономность – 60 суток. Экипаж корабля – 120 человек. Судно оборудовано полетной палубой, предназначенной для приема вертолетов и беспилотных летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой. В кормовой части корабля размещаются 2 надувных скоростных катера.

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США
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