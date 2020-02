Трамп хочет финансировать стену на границе с Мексикой за счет сокращения закупок вооружений

Как сообщает американское издание "DefenseNews" в материале "Pentagon seeks to cut F-35s, other equipment to pay for Trump’s border wall", министерство обороны США планирует перенаправить 3,8 млрд долл - в основном из своего бюджета на закупку вооружения и военной техники 2020 финансового года, - для финансирования строительства на границе с Мексикой пограничной стены по инициативе президента США Дональда Трампа, согласно полученной Конгрессом США заявке на перераспределение средств.

Строительство за счет средств министерства обороны США пограничных заграждений на границе США с Мексикой на берегу реки Колорадо. Юма (Аризона), 10.09.2019 (с) Matt York / AP

Среди жертв планируемых сокращений: масса закупок самолетов, включая истребители F-35 JSF, военно-транспортные самолеты C-130J, беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper и базовые патрульные самолеты P-8, а также наземные транспортные средства и морские приоритетные программы - выбор, который вызвал быстрое двухпартийное осуждение со стороны ключевых законодателей в сфере обороны, по мере того, как в четверг 13 февраля прояснялись подробности плана.

В целом, план предусматривает перенаправление на строительство стены 2,202 млрд долл из общих оборонных ассигнований 2020 фин года, и еще 1,629 млрд долл. из бюджета на финансирование заморских операций (Оverseas Сontingency Оperations - ОСО) 2020 фин года.

Бюджеты авиации ВВС и ВМС США примут на себя основную долю сокращений, предложенных Пентагоном: закупки самолетов сокращаютсяна 558 млн. долл для ВМС и корпуса морской пехоты и 861 млн долл для ВВС. Важно отметить, что данное перераспределение финансирования уменьшает целевые показатели, которые были специально добавлены Конгрессом в процессе составления бюджета, что может вызвать недовольство со стороны законодателей.

Для ВМС США Пентагон хочет сократить два из шести самолетов F-35B с коротким взлетом и посадкой, добавленных Конгрессом в бюджете 2020 фин. года, и два конвертоплана MV-22 Ospey, заявляя, что "текущего финансирования более чем достаточно, чтобы сохранить производственную линию открытой". Министерство обороны также стремится исключить финансирование одного из девяти базовых патрульных самолетов P-8A Poseidon, финансируемых в 2020 финансовом году, заявив, что дополнительный самолет "[превышает] требование в 117 самолетов".

В бюджете ВВС Пентагон хочет сократить финансирование четырех из восьми военно-транспортных самолетов C-130J, добавленных Конгрессом для Резерва ВВС и Национальной гвардии ВВС. Министерство обороны заявило, что финансирование этих самолетов может быть перенесено на 2021 финансовый год, когда начинается период исполнения соответствующего контракта.

Запрос исключает восемь БЛА MQ-9 Reaper, отбирая большую часть средств, добавленных Конгрессом для увеличения закупок на 12 MQ-9. "В настоящее время программа подвергается стратегическому пересмотру", - заявляет в письменном обосновании министерство обороны, ссылаясь на продолжающиеся дискуссии в ВВС о том, сколько MQ-9 Reaper необходимо закупить и сохранять в строю в течение следующего десятилетия. "Закупки в случае необходимости могут быть перенесены на более поздний финансовый год". При этом войсковые командиры постоянно заявляют, что им нужно больше средств наблюдения по всему миру.

Запрос также сокрашает на 156 млн долл предварительное финансирование для закупок F-35A и аннулирует 180 млн долл на программу легкого ударного самолета для ВВС, который ВВС решили теперь не закупать, но который широко поддерживался законодателями в качестве недорогой альтернативы для борьбы с терроризмом.

Армия потеряет 100 млн долл на модернизацию автомобилей HMMWV Национальной Гвардии и 194,5 млн долл на закупку грузовиков НЕМТТ. Однако с начатой заменой HMMWV на бронированные машины JLTV армия вряд ли сильно пострадает от перераспределения этих средств.

Запрос на перенаправление средств также сокращает предварительное финансирование закупки на 650 млн долл для универсального десантного корабля LHА 9 типа America, который строится в Миссисипи на верфи Ingalls Shipbuilding. На своем веб-сайте Huntington Ingalls Industries сообщает, что расширенное финансирование, предоставленное Конгрессом, "позволяет создать мощный военный корабль с помощью активной производственной линии и базы поставщиков из 457 компаний в 39 штатах".

Перераспределение также сокращает финансирование одного экспедиционного скоростного транспортного судна, планируемого к постройке в Алабаме на верфи Austal USA, которое представляло интерес для влиятельного республиканца - председателя комитета по ассигнованиям Сената сенатора Ричарда Шелби. Судно было признано "избыточным по сравнению с текущими программными потребностями", говорится в документе о перераспределении средств.

"Закупки превышают требования программ", - говорится в документе. - "Это особый интерес Конгресса".

Кроме того, Национальная гвардия и резервные компоненты потеряют около 1,3 млрд долл в том, что запрос на перераспределение средств характеризует как ненужное финансирование, учитывая постоянное неизрасходование по этим статьям средств бюджета предыдущего года.

Реакция Конгресса

В прошлом году министерство обороны США уже перераспределяло ассигнования, в основном на проекты военного строительства, и направило их на финансирование проекта строительства стены Трампа на границе с Мексикой. Эти сокращения проектов включали в себя ремонт нескольких учебных заведений министерства обороны как в США, так и за рубежом, центров подготовки сил специальных операций в Европе, и пострадавших от урагана "Мария" объектов Национальной гвардии Пуэрто-Рико. В целом, более 100 проектов были задержаны финансированием.

Во вторник [11 февраля], отвечая на вопрос о возможном перераспределении средств на оборону для покрытия строительства стены, министр обороны Марк Эспер сказал: "Мы получили запрос от министерства национальной безопасности, и это все, что я сейчас скажу. Мы проходим этот процесс, мы делаем все, что нам нужно. Поэтому, когда мы будем готовы сделать объявление, мы сделаем объявление".

Лидеры как демократов, так и республиканцев немедленно раскритиковали этот шаг как попытку узурпировать власть Конгресса в действиях, которые поставили бы под угрозу национальную безопасность.

Председатель Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Нита М. Лоуи (демократ) и председатель Подкомитета по оборонным ассигнованиям Пит Висклоски (демократ) в совместном заявлении заявили, что Трамп "вновь неуважительно относится к разделению властей и ставит под угрозу нашу безопасность, совершая набеги на военные ресурсы, чтобы заплатить за его расточительную пограничную стену" и "организовать через черный ход механизм для поддержки проекта своего политического тщеславия".

В отдельном заявлении член Палаты представителей от Техаса Мак Торнберри, главный республиканец в Комитете Палаты представителей по вооруженным силам, заявил, что поддерживает строительство пограничной стены, но обвинил Пентагон в том, что тот действует вразрез с утвержденными Конгрессом расходами на оборону, заявив, что одностороннее изменение уже одобреных Конгрессом расходов "подрывает принцип гражданского контроля за вооруженными силами и нарушает разделение властей в рамках Конституции".

"Объявленное сегодня перераспределение средств противоречит конституционной власти Конгресса, и я считаю, что требуется, чтобы Конгресс принял меры, - сказал Торнберри. - Я буду работать с моими коллегами, чтобы определить соответствующие шаги".

В заявлении пресс-секретаря Пентагона подполковника Криса Митчелла говорится, что "министерство обороны обязуется поддерживать усилия министерства национальной безопасности по обеспечению безопасности южной границы путем строительства заграждений и дорог и установки освещения для блокирования коридоров контрабанды наркотиков".

"В прошлом месяце мы получили новый запрос от министерства национальной безопасности с просьбой оказать помощь в блокировании коридоров контрабанды наркотиков на федеральных землях вдоль южной границы Соединенных Штатов, - сказал Митчелл. - В ответ министр обороны США санкционировал выделение 3,8 млрд долл на строительство около 177 миль заграждений, которые помогут защитить наши границы. Мы будем продолжать поддерживать министерство национальной безопасности и другие агентства, осуществляющие необходимую деятельность для обеспечения безопасности нашей родины".