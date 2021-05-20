Huntington Ingalls Industries приступила к строительству 11-го корабля класса "Лэдженд" для Береговой охраны США

ЦАМТО, 19 мая. Подразделение Ingalls Shipbuilding компании Huntington Ingalls Industries 11 мая объявило о начале строительства большого многоцелевого патрульного корабля (National Security Cutter – NSC) (WMSL-760) "Фридман" класса "Лэдженд" для Береговой охраны США.

(WMSL-760) "Фридман" станет 11-м большим патрульным кораблем (БПК) класса "Лэдженд". В ходе церемонии на предприятии началась резка первых 100 т стали для его строительства.

Как сообщал ЦАМТО, корабли класса "Лэдженд" предназначены для обеспечения национальной безопасности, охраны территориальных вод, противодействия незаконному обороту наркотиков и контрабанде, защиты рыболовных промыслов и окружающей среды, охраны правопорядка на море, проведения поисково-спасательных операций, оказания помощи терпящим бедствие.

Закладка головного корабля класса, "Бертольф" (WMSL-750), состоялась в 2004 году. Он был принят на вооружение Береговой охраны США в августе 2008 года. 9 ноября 2020 года Huntington Ingalls Industries передала Береговой охраны США девятый корабль серии, (WMSL-758) "Стоун".

В рамках программы "Дипуотер" для замены 12 устаревших катеров класса "Гамильтон", эксплуатировавшихся с 1960-х гг., первоначально планировалось построить восемь современных многоцелевых БПК, однако на текущий момент заказаны уже 11 кораблей.

Контракты на строительство 10-го и 11-го кораблей серии Huntington Ingalls Industries и командование Береговой охраны США подписали в декабре 2018 года. Строительство 10-го корабля, (WMSL-759) "Кэлхун", началась в ноябре 2019 года.

Длина корабля класса "Лэдженд" составляет 126,6 м, полное водоизмещение – 4600 т. Корабль оснащен комбинированной дизель-газотурбинной силовой установкой и развивает максимальную скорость до 28 узлов. Дальность плавания – 12 тыс. морских миль, автономность – 60 суток, экипаж – 120 человек. Корабль оборудован полетной палубой, предназначенной для приема вертолетов и беспилотных летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой. В кормовой части размещаются 2 надувных скоростных катера.