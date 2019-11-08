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Известия.ru

Минобороны модернизирует три малых ракетных корабля для ТОФа

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Минобороны России закажет модернизацию трех малых ракетных кораблей (МРК) проекта 1234 для Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом в четверг, 7 ноября, заявил замминистра обороны Алексей Криворучко, посещая Северо-восточный ремонтный центр.

Он уточнил, что после модернизации срок службы кораблей продлится на восемь лет, передает ТАСС. Согласно проекту модернизации будет проведена замена ракетных комплексов "Малахит" на современные системы "Уран". Вместо шести пусковых установок ставят 16.

Радиолокационный комплекс обнаружения надводных целей "Титанит" сменят на современную станцию КРС-27 "Минерал". Также корабли оснастят артиллерийской установкой нового поколения АК-176МА.

В результате боевой потенциал корабля и дальность обнаружения целей будут увеличены более чем в три раза.

Около года назад российские военные моряки получили плавающий "штаб звездных войн". Для нужд Тихоокеанского флота был модернизирован корабль слежения за космической обстановкой "Маршал Крылов", не имеющий аналогов в мире.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-176
Минерал
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
1234 Овод
ТОФ
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