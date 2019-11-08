Минобороны РФ планирует модернизацию серии МРК и ремонт атомной подлодки "Томск"

Военное ведомство России закажет подрядчику модернизацию дополнительной партии из трёх малых ракетных кораблей проекта 1234 для Тихоокеанского флота, в результате срок их службы будет продлён на восемь лет, заявил журналистам в четверг замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

В 2019 году досрочно был сдан первый МРК "Смерч", модернизированный до уровня 1234.1 "Смерч".

"Сегодня мы прорабатываем с предприятием вопрос о модернизации серии МРК проекта 1234, речь идёт о трёх таких кораблях. По её итогам их срок службы будет продлён на восемь лет с возможностью его продления ещё на восемь лет после заводского ремонта", - сказал Криворучко.

Замминистра пояснил, что при принятии соответствующего решения данные работы займут пять лет. Он напомнил, что проект модернизации 1234.1 предусматривает замену стоящего на вооружении этих кораблей ракетных комплексов "Малахит" на современные системы "Уран", при этом число пусковых установок будет увеличено с 6 до 16. Радиолокационный комплекс обнаружения надводных целей "Титанит" заменят на современную станцию КРС-27 "Минерал". Кроме того на корабли будет поставлена артиллерийская установка нового поколения АК-176МА.

"В результате этих преобразований боевой потенциал корабля и дальность обнаружения целей увеличены более, чем в три раза", - отметил Криворучко

Минобороны России в 2020 году подпишет контракт на ремонт атомной подлодки проекта 949А ("Антей") "Томск", субмарина будет передана Тихоокеанскому флоту в 2021 году, эту информацию журналисты узнали также в четверг от Алексей Криворучко.

"В следующем году мы планируем заключить контракт на ремонт атомного подводного крейсера проекта 949А "Томск" со сдачей лодки в 2021 году", - сказал он, говоря о планах по загрузке СВРЦ.

Замминистра напомнил, что главной задачей 2019 года для завода стала модернизация малого ракетного корабля проекта 1234.1 "Смерч", в результате которой была обновлена система управления вооружением, установлены новые двигатели.

"Но, пожалуй, основным элементом модернизации стало оснащение корабля противокорабельным ракетным комплексом "Уран" , которое значительно повысило боевые возможности по уничтожению надводных кораблей", - пояснил Криворучко.

Подводные лодки проекта "Антей" — серия советских АПЛ, вооружённых крылатыми ракетами 3М45 и предназначенных для уничтожения авианосных ударных соединений. Являются усовершенствованной модификацией субмарин проекта 949 "Гранит".

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО