В интересах ТОФ будут дополнительно модернизированы три малых ракетных корабля

ЦАМТО, 7 ноября. Минобороны РФ планирует заказать модернизацию дополнительной партии из трех малых ракетных кораблей проекта 1234 для Тихоокеанского флота, по итогам которых их срок службы будет продлен на восемь лет.

Об этом сообщил 7 ноября журналистам в ходе посещения Северо-восточного ремонтного центра (СВРЦ, г.Вилючинск) замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

В 2019 году СВРЦ досрочно сдал первый МРК "Смерч", модернизированный до уровня 1234.1.

Замминистра пояснил, что при принятии соответствующего решения данные работы займут пять лет. Он напомнил, что проект модернизации 1234.1 предусматривает замену состоящего на вооружении этих кораблей ракетных комплексов "Малахит" на современные системы "Уран", при этом число пусковых установок будет увеличено с 6 до 16.

Радиолокационный комплекс обнаружения надводных целей "Титанит" заменят на современную станцию КРС-27 "Минерал". Кроме того, на корабли будет поставлена артиллерийская установка нового поколения АК-176МА.

"В результате этих преобразований боевой потенциал корабля и дальность обнаружения целей увеличиваются более чем в три раза", – цитирует Алексея Криворучко Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.