Минобороны РФ планирует модернизацию трех МРК для Тихоокеанского флота

Минобороны РФ планирует заказать модернизацию дополнительной партии из трех малых ракетных кораблей проекта 1234 для Тихоокеанского флота, по итогам которых их срок службы будет продлен на восемь лет, заявил журналистам в четверг в ходе посещения Северо-восточного ремонтного центра (СВРЦ, Вилючинск) замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

В 2019 году СВРЦ досрочно сдал первый МРК "Смерч", модернизированный до уровня 1234.1 "Смерч".

"Сегодня мы прорабатываем с предприятием вопрос о модернизации серии МРК проекта 1234, речь идет о трех таких кораблях. По ее итогам их срок службы будет продлён на восемь лет с возможностью его продления еще на восемь лет после заводского ремонта", - сказал Криворучко.

Замминистра пояснил, что при принятии соответствующего решения данные работы займут пять лет. Он напомнил, что проект модернизации 1234.1 предусматривает замену стоящего на вооружении этих кораблей ракетных комплексов "Малахит" на современные системы "Уран", при этом число пусковых установок будет увеличено с 6 до 16. Радиолокационный комплекс обнаружения надводных целей "Титанит" заменят на современную станцию КРС-27 "Минерал". Кроме того, на корабли будет поставлена артиллерийская установка нового поколения АК-176МА.

"В результате этих преобразований боевой потенциал корабля и дальность обнаружения целей увеличены более, чем в три раза", – отметил Криворучко.