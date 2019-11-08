Для ТОФ модернизируют три малых ракетных корабля

Минобороны РФ закажет модернизацию трех малых ракетных кораблей (МРК) проекта 1234 для Тихоокеанского флота. Благодаря этому срок их службы продлится на восемь лет, заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко во время посещения Северо-восточного ремонтного центра в Вилючинске.

Ремонт будет идти в течение пяти лет.

Проект модернизации 1234.1 включает в себя замену ракетных комплексов "Малахит" на современные системы "Уран". Вместо шести пусковых установок ставят 16. Радиолокационный комплекс обнаружения надводных целей "Титанит" меняют на современную станцию КРС-27 "Минерал". На МРК также устанавливают артиллерийскую установку нового поколения АК-176МА.

- В результате этих преобразований боевой потенциал корабля и дальность обнаружения целей увеличены более чем в три раза, - цитирует РИА Новости Криворучко.

Первый модернизированный МРК "Смерч" досрочно сдали в этом году.

Юлия Гарднер