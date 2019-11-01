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01.11.2019
Lenta.ru

"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Эмин Джафаров / "Коммерсантъ"

"Роскосмос" не удовлетворяет текущему запросу россиян, касающемуся характера проводимой страной политики в космической сфере, передает РИА Новости заявление гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина.

"Главный вызов, который испытывает ракетно-космическая отрасль, это то, что запрос в обществе на эффективную космическую политику и самоощущение страны как великой космической державы во много раз выше тех возможностей, в том числе и по финансам, чем имеет ракетно-космическая промышленность", — сказал Рогозин.

Также генеральный директор "Роскосмоса" заметил, что "единственным, кто может быть без профильного образования в ракетно-космической отрасли, — это генеральный директор". По мнению Рогозина, данная должность является политической, а не технической.

Россия является правопреемницей СССР. Прекратившая свое существование страна первой в мире запустила искусственный спутник Земли и отправила человека в космос. Советский Союз отличался развитой программой по исследованию Луны и Венеры автоматическими межпланетными станциями, имел обширную околоземную группировку спутников различного назначения и успешно применял модульный принцип при формировании космических станций. К концу своего существования СССР располагал собственными сверхтяжелой ракетой и космическим многоразовым кораблем. Благодаря своим возможностям и вкладу в мировую космонавтику СССР и США считались единственными в мире космическими сверхдержавами.

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