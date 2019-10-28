Мешают России: в бундестаге призвали прогнать американцев

В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии

Немецкие депутаты призвали правительство страны рассмотреть вариант отказа от присутствия американских войск на территории страны. Они объяснили свое обращение тем, что наличие контингента США в ФРГ усиливает напряжение в отношениях Москвы и Берлина. К тому же присутствие иностранных военнослужащих довольно затратно для бюджета.

Напряженность в отношениях между Россией и Германией увеличивается из-за присутствия в ФРГ американских войск, указали депутаты Левой партии в обращении к немецкому правительству. В целом документ посвящен возможности вывода войск США из страны, с его текстом ознакомился RT.

"Войска США в колоннах по дорогам и железнодорожным путям перебрасывают с одной американской базы на другую, приближаясь к западной границе России", - обратили внимание в обращении.

Его авторы уверены, что такие передислокации нарушают "Договор 2+4", согласно которому в восточных федеративных землях исключено присутствие иностранных войск и ядерного оружия. Это соглашение было заключено еще в 1990 году между ГДР, ФРГ, СССР, Францией, Великобританией и США. Один из его пунктов - гарантия полного суверенитета ФРГ над своими внутренними и внешними делами.

В обращении к немецкому правительству указали, что на сегодняшний день в Германии находятся более 35 тыс. американских солдат.

Только в 2020 году на присутствие американцев и других групп государство будет вынуждено потратить более 70 млн евро.

Авторы документа назвали находящиеся в Германии военные базы особенно важными для США в рамках политики на Ближнем Востоке. Они объяснили это тем, что с их помощью Вашингтон координирует развертывание американских сил вокруг Ирана и транспортировку войск. Кроме того, по их словам, продолжается "точечная ликвидация" в Пакистане и Афганистане.

Из-за этого левые призвали отменить договор о размещении войск, соглашение о статусе сил НАТО и за два года очистить страну от американских солдат и ядерных бомб США. О наличии этих боеприпасов в Европе стало известно в середине июля, когда парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала секретный доклад, сообщала The Washington Post.

В документе было описано расположение 150 единиц американского ядерного вооружения. Согласно информации из доклада, бомбы расположены на базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

В НАТО отказались комментировать информацию о ядерном потенциале альянса.

Представители Левой партии в своем обращении к немецкому правительству также выразили недовольство в связи с присутствием американских военных в Польше и странах Балтии.

"Размещение войск на ротационной основе в Польше и странах Прибалтики ставит под угрозу основополагающий акт Россия-НАТО - последнее еще действующее соглашение между Западом и Россией об ограничении неядерного вооружения", - подчеркнули в заявлении.

В этих районах Вашингтон особенно активно наращивает свое присутствие и имеет на них большие планы. Как сообщал 7 октября Spiegel со ссылкой на сообщение американского командования, США собираются осуществить крупнейшую за последние 25 лет передислокацию войск на европейский континент. Отмечается, что Пентагон рассчитывает отправить в Европу 20 тыс. военнослужащих в ходе военных учений Defender ("Защитник") весной 2020 года.

Целью этих маневров заявлено повышение боеготовности стран Североатлантического альянса и сдерживание возможных противников. В учениях примут участие 37 тыс. военнослужащих из 19 стран организации. Их направят в Польшу и страны Балтии, а Германия при этом выступит в качестве логистического центра.

Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский объяснял расширение присутствия американских военнослужащих на территории страны изменением геополитической ситуации и политикой России.

Он назвал это значительным положительным изменением для государства, усилия которого главным образом направлены на вооружение армии. "Польская армия вооружается и становится действительно современной, действительно способной бороться с трудным противником", - приводило слова Качиньского PAP.

Впрочем, не все в Польше придерживаются такого мнения. В начале октября польский журналист Петр Панащук писал на портале Salon24, что союз с США делает из страны санитарный кордон или восточный фланг НАТО и лишает Варшаву самостоятельности.

Он заявил, что Вашингтону выгодно создавать образ России-врага, поскольку так он вынуждает союзников покупать дорогое американское оружие и отстаивать интересы Соединенных Штатов.

"Нелегко поляку писать о России. В особенности сейчас, когда антироссийский гул в польском медийном пространстве выкручен до максимального уровня и любой обязан осуждать вражескую Россию - потому что так надо Создаваемая таким образом дрессировка ума не оставляет места здравому смыслу", - отметил он.

Журналист предположил, что военная угроза со стороны России, скорее всего, - "чистой воды фикция" и у Москвы нет территориальных претензий на польские земли.

Кристина Сизова