Корабль "Перекоп" прибыл во Владивосток

Учебный корабль Балтфлота "Перекоп" прибыл на главную базу Тихоокеанского флота во Владивостоке.

На берег сошли 118 курсантов Тихоокеанского училища имени Макарова и Военно-морской академии, а также более 50 нахимовцев. 23 августа корабль покинул Кронштадт. За это время экипаж преодолел более семи тысяч морских миль по Северному морскому пути, сообщает телеканал "Звезда".

"Перекоп" делал промежуточные остановки в Североморске, Архангельске, Тикси, Певеке и Петропавловске-Камчатском. Будущие морские офицеры прошли штурманскую практику и получили опыт управления.

Во время стоянки во Владивостоке корабль пополнит запасы и продолжит дальний поход.

В марте 2018 года сообщалось, что "Перекоп" прошел проливы Па-де-Кале и Ла-Манш и вышел в Атлантический океан.