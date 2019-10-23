Минобороны РФ заявляет о соблюдении международных норм при полетах российской стратегической авиации

Москва. 22 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС провели патрулирование на Дальнем Востоке, не нарушая границ других стран, заявили во вторник в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей", - заявили в Минобороны РФ.

Военные сообщили, что во время полета самолеты дальней авиации сопровождались истребителями Су-35С и самолетом дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50.

"На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали пара истребителей F-15, F-16 (ВВС Южной Кореи) и F-2 (ВВС Японии)", - говорится в сообщении.

"Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", - говорится в сообщении.

Ранее Сеул заявил, что российские самолеты вошли в так называемую "зону опознавания ПВО" Южной Кореи.

Агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщило, что всего шесть российских военных самолетов во вторник вошли в южнокорейскую зону опознавания ПВО.

По данным южнокорейских военных, речь идет о двух стратегических бомбардировщиках-ракетоносцах Ту-95МС, самолете дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и трех истребителях Су-27. По данным Сеула, российские самолеты пролетели в районе контролируемых Южной Кореей островов Токто (японское название - Такэсима), острова Чеджудо в Корейском проливе и над Желтым морем, заранее не уведомив о полете южнокорейскую сторону.

Однако российские самолеты не нарушали воздушное пространство Южной Кореи, заявили военные этой страны. Сообщается, что после того, как самолеты РФ засекли над островом Уллындо, им навстречу подняли истребители ВВС Южной Кореи, которые предприняли "должные меры", чтобы российские самолеты покинули эту зону.

По данным "Ренхап", это уже 20-й случай за этот год, когда российские самолеты нарушают зону опознавания ПВО Южной Кореи.

НЕПРИЗНАННАЯ "ЗОНА ПВО"

Минобороны РФ ранее заявило, что не признает зону опознавания ПВО Южной Кореи.

"Подобные зоны не предусмотрены международными правилами и, соответственно, не признаются Российской Федерацией. Об этом неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам", - заявил летом командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил России Сергей Кобылаш.

"Южнокорейские летчики не в первый раз пытались помешать выполнению задания самолетами дальней авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной зону опознавания ПВО", - сказал Кобылаш.

23 июля Кобылаш обвинил военных летчиков Южной Кореи в непрофессионализме, отметив, что они пытались помешать первому совместному патрулированию самолетов дальней авиации России и Китая в воздушном пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона.

"По факту неправомерных и опасных действий экипажей южнокорейских самолетов военному атташе республики Корея вручена соответствующая нота", - сказал тогда Кобылаш.

В Сеуле неоднократно заявляли, что российские самолеты нарушают так называемую "опознавательную зону" ПВО Южной Кореи.

Так называемая идентификационная зона ПВО Южной Кореи была создана в 1951 году и значительно расширена в 2013 году. Она распространяется далеко за пределы воздушного пространства страны и не закреплена международным правом.

В 2013 году Сеул заявил о расширении границ зоны опознавания ПВО в ответ на односторонние аналогичные действия Китая.