Японские и южнокорейские летчики восхищаются красотой русских "Медведей"
В Азиатско-Тихоокеанский регионе (АТР) два стратегических ракетоносца Ту-95МС (по кодификации НАТО - Bear - "Медведь") ВКС России выполнили плановые полеты над нейтральными водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей.
Как сообщили в Минобороны РФ, на отдельных этапах маршрута Ту-95МС сопровождали истребители ВВС Южной Кореи и Японии.
Во время полета самолеты дальней авиации сопровождались истребителями Су-35С и самолетом дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50 ВКС.
"На отдельных этапах маршрута Ту-95МС сопровождали пара истребителей F-15, F-16 ВВС Южной Кореи и F-2 ВВС Японии", - отметили в военном ведомстве.
Летчики дальней авиации ВКС России регулярно выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.
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