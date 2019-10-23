Японские и южнокорейские летчики восхищаются красотой русских "Медведей"

В Азиатско-Тихоокеанский регионе (АТР) два стратегических ракетоносца Ту-95МС (по кодификации НАТО - Bear - "Медведь") ВКС России выполнили плановые полеты над нейтральными водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей.

Как сообщили в Минобороны РФ, на отдельных этапах маршрута Ту-95МС сопровождали истребители ВВС Южной Кореи и Японии.

Во время полета самолеты дальней авиации сопровождались истребителями Су-35С и самолетом дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50 ВКС.

"На отдельных этапах маршрута Ту-95МС сопровождали пара истребителей F-15, F-16 ВВС Южной Кореи и F-2 ВВС Японии", - отметили в военном ведомстве.

Летчики дальней авиации ВКС России регулярно выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.