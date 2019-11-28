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Российская газета

Ракетоносцы совершили 10-часовой полет на востоке России

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Источник изображения: Виктор Толочко/ РИА Новости

Плановые полеты над нейтральными водами акваторий Японского и Восточно-Китайского морей в среду 27 ноября выполнили два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил России. Об этом сообщают в Министерстве обороны РФ.

Отмечается, что на отдельных этапах маршрута наши экипажи Ту-95МС сопровождали пара истребителей F-15 и F-16 ВВС Южной Кореи, а также F-2 ВВС Японии.

В то же время самолеты Дальней авиации в ходе всего полета сопровождали экипажи истребителей Су-35С и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России.

По данным военных, общая продолжительность полета составила более 10 часов.

В Минобороны напомнили, что летчики Дальней авиации подобные полеты выполняют регулярно. И все они проходят "в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства и без нарушения границ других государств".

Ранее сообщалось, что летчики морской авиации Тихоокеанского флота в 2019 году провели в воздухе почти семь тысяч часов, превысив запланированные показатели.


Иван Петров

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Южная Корея
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