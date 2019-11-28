Истребители F-15,F-16 и F-2 сопроводили российские Ту-95МС над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей

27 ноября два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Японского и Восточно-Китайского морей, сообщили в Минобороны РФ.

Во время полета самолеты дальней авиации сопровождались экипажами истребителей Су-35С и самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России.

Продолжительность полета составила более 10 часов.

На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали пара истребителей F-15,F-16 (ВВС Южной Кореи) и F-2 (ВВС Японии).

Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств.