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Известия.ru

Два Ту-95МС ВКС РФ провели патрулирование Японского и Восточно-Китайского морей

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС провели патрулирование над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей. В ходе десятичасового планового полета их сопровождали истребители Су-35С и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали пара истребителей F-15, F-16 (ВВС Южной Кореи) и F-2 (ВВС Японии)", — приводит в среду, 27 ноября, сообщение оборонного ведомства ТАСС.

23 июля Южная Корея выразила протест российской стороне из-за инцидента с самолетом, который якобы нарушил воздушное пространство республики.

Ранее в тот же день сообщалось, что российский бомбардировщик якобы дважды вторгся в воздушное пространство Кореи в районе островов Токто. В ответ самолетам ВВС Южной Кореи пришлось открыть предупредительный огонь.

В Минобороны России опровергли информацию о вторжении. Ту-95МС выполняли патрулирование над нейтральными водами по маршруту, соответствующему международным правилам, отметили в ведомстве.

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F-16
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