Военные закончили ремонт стартового стола для ракет "Союз-2" на космодроме Плесецк

С отремонтированного объекта планируются также и международные запуски

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Военнослужащие завершили реконструкцию стартового стола для ракет "Союз-2" на космодроме Плесецк, сообщил замминистра обороны РФ Тимур Иванов в рамках Единого дня приемки военной продукции. По его словам, с отремонтированного объекта планируются в том числе международные запуски.

На космодроме Плесецк реконструировался стартовый комплекс номер три, получивший повреждения в 2002 году после катастрофы при запуске ракеты-носителя "Союз-У". С того времени продолжалась его модернизация для возможности запусков ракет семейства "Союз-2".

"В целях развития инфраструктуры космодрома в городе Мирный Архангельской области для обеспечения пусков ракеты-носителя "Союз-2" на территории Первого государственного испытательного космодрома завершена реконструкция стартового сооружения", - сказал Иванов.

Начальник космодрома Плесецк Николай Нестечук отметил, что при реконструкции были построены 96 зданий и сооружений, а также обновлены поликлиника и медпункт. Также построен жилой дом на 96 квартир и крытый ледовый каток.

Ранее источник ТАСС сообщал, что первый пуск с восстановленной площадки запланирован на 5 декабря. Он также уточнял, что будет запущена ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М", причем разгонный блок "Фрегат" для этого запуска уже доставлен на космодром.